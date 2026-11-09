Mary Austin razkrila neobjavljena besedila Freddieja Mercuryja

Nekdanja zaročenka Freddieja Mercuryja Mary Austin, glavna dedinja zapuščine rock ikone, je izdala knjigo A Life in Lyrics (Življenje v besedilih) – ročno zapisana besedila in osebne fotografije pevca skupine Queen. V pogovoru za časopis El País je dejala, da želi, da se preostanek njenega življenja vrti okoli spomina nanj, izjemne osebe, kakršna je bil. Pogovor je potekal prek videoklica, Austinova se je oglašala iz Garden Lodgea – legendarne hiše v zahodnem Londonu, ki jo je podedovala po pevcu in je dolga leta spominjala na muzej: z zbirkami japonske umetnosti, vrtom, ki je deloval kot zatočišče, ter koncertnim klavirjem znamke Yamaha, na katerem je frontman skupine Queen ustvaril nekatere najbolj ikonične skladbe 20. stoletja. Od izida filma Bohemian Rhapsody leta 2018 je njena podoba ...