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    Slovenski Hollywood: v Piranu in Portorožu sta snemala Mastroianni in Čap

    Prav ob snemanju Kruha in soli v Piranu in okolici je češki režiser predlagal, da bi moral Triglav film ob morju urediti filmski studio.
    Isabelle Corey iz Kruha in soli Foto Kino Istra
    Galerija
    Isabelle Corey iz Kruha in soli Foto Kino Istra
    Boris Šuligoj
    18. 9. 2026 | 08:55
    18. 9. 2026 | 09:07
    11:41
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    Že pred 70 leti so v Piranu in Portorožu snemali zvezdniki evropskega filma. Film Kruh in sol je slovenskemu občinstvu manj znano delo češkega režiserja Františka Čapa, čeprav ima posebno zaslugo pri nadaljnjem razvoju slovenske filmske produkcije.

    Prihod tujih filmarjev je spodbudil nastanek filmskega studia na Fornačah pred Piranom, poleg studiev Victorine v Nici je bil to edini tak studio med sredozemskimi mesti. Potujoči Kino Istra - Cinema Istria je poskrbel za drevišnjo projekcijo 

    Prav ob snemanju Kruha in soli  (tudi Dekle iz solin, La ragazza della salina) v Piranu in okolici je namreč češki režiser predlagal, da bi moral Triglav film ob morju urediti filmski studio. In že leta 1957 (ko je šlo snemanje Dekleta iz solin h koncu) je filmsko podjetje Filmservis (kasneje Triglav film) sklenilo pogodbo z občino Piran za najem prostorov opuščene tovarne mila Salvetti pred Piranom za 25 let.

    Vanje so slovenski filmarji investirali več kot pol milijona evrov, kolikor je vlaganja sploh mogoče preračunati v današnjo valuto, in ga dogradili leta 1959. 

    Kruh in sol bodo predvajali v skladišču soli Grando, ki je bilo leta 1956 začasno spremenjeno v velik filmski atelje in je bil v njem posnet velik del filma.

    Snemanje filma je bilo za tiste čase velik organizacijski podvig, saj je nastal v edinstveni mednarodni koprodukciji kot napredno italijansko-nemško-jugoslovansko sodelovanje (Rizzoli Film, Bavaria Film in Zagreb Film). Dobra poznavalka filmske umetnosti Majda Širca je zapisala, da je film Kruh in sol nastal s pogumnim povezovanjem nemških, italijanskih in hrvaških producentov.

    Pogum pa se je začel že nekaj let prej, ko je tedanji generalni direktor Triglav filma Branimir Tuma v Slovenijo pripeljal uspešnega in v Evropi že uveljavljenega češkega režiserja, ki je že leta 1941 na beneškem filmskem festivalu prejel posebno priznanje, posebno omembo žirije za delo Nočni metulj, leta 1946 pa je dobil tudi Grand Prix (skupaj še z desetimi drugimi režiserji) na filmskem festivalu v Cannesu za film Možje brez kril.  

    Leta 1953 je Čap v Sloveniji posnel kultni slovenski film Vesna. Preselil  se je v Portorož in najprej posnel Greh, potem pa še Kruh in sol, ki je bil prvi Čapov film v barvah, pa tudi prvi film, posnet v Sloveniji v barvah. Prvi zares slovenski barvni film smo Slovenci dobili šele leta 1963 - Srečno, Kekec (Jožeta Galeta).  Takoj po snemanju Kruha in soli je leta 1957 Čap posnel tudi nadaljevanje Vesne - Ne čakaj na maj.

    Isabelle Corey v sceni pred skladiščem soli v filmu Františka Čapa. Foto Kino Istra
    Isabelle Corey v sceni pred skladiščem soli v filmu Františka Čapa. Foto Kino Istra

    Eden najlepših dokumentov slovenske obale

    Kruh in sol je posebej pri srcu prebivalcem Slovenske Istre, saj je eden najlepših dokumentov zgodovine Pirana in okoliških krajev. Majda Širca je v katalogu Obalnih galerij Piran Piran v filmu zapisala, da je film »eden najlepših dokumentov naše Obale, saj je umeščen v veličasten ambient solin, v mesto Piran, njegovo pristanišče in avtentične prostore skladišč ter istrskega zaledja. Ni zanimiv le zaradi markantne igralske zasedbe, temveč ga danes beremo tudi z očmi etnologov, urbanistov in antropologov. Piran nastopa v še neokrnjeni sredozemski arhitekturi, s trgom, uličicami in pristaniščem, polnim ribiških bark. Nastopile so danes povsem izginule nekdanje lucijske soline s pisanimi jadri črpalk na veter, bazeni, kupi soli in solinarskimi hišicami med kanali.«

    Kino Istra je potujoči kino, ki z izvrstnim filmskim in drugim kulturnim programom obiskuje kraje v Istri brez kina. Namenjen je predvsem prebujanju ljubezni do filmske umetnosti.

    Igralska zasedba je bila izstopajoča. Marcello Mastroianni je bil v filmskem svetu že dovolj znano ime, čeprav ga je vrhunec slave šele čakal v naslednjih letih, ko je posnel La dolce vita in druge filme s Federicom Fellinijem in Sophio Loren. Glavno žensko vlogo pa je odigrala komaj 17-letna francoska igralka Isabelle Corey, ki je tik pred prihodom v Portorož nastopila v stranski vlogi z Brigitte Bardot v filmu Rogerja Vadima In bog je ustvaril žensko.

    Poleg njiju je vidno vlogo dobilo še nekaj tujih igralcev kot denimo Peter Carsten, ki se je pozneje poročil z Beograjčanko in se preselil v Lucijo, Mario Adorf in avstrijska igralka Jester Naefe, ki se je prav pri snemanju prizora pretepa v tem filmu usodno za njeno zdravje udarila v glavo. Od jugoslovanskih igralcev pa so nastopili Stane Sever, Mila Kačič, Marjan Kralj in Relja Bašić. Za scenografijo je skrbel Mirko Lipužič.

    Marcello Mastroianni in Isabelle Corey na solinah. Foto Kino Istra
    Marcello Mastroianni in Isabelle Corey na solinah. Foto Kino Istra

    Melodrama, vendar z jasnimi elementi neorealizma

    Fotograf, filmski snemalec in poznavalec filma Radovan Čok je poudaril tudi pomembno vlogo direktorja fotografije Václava Vicha, češkega mojstra, ki je med drugim dolga leta prej posnel tudi film Erotikon (z Ito Rino). Radovan Čok je imel ob snemanju filma osem let in je tedaj stanoval v hiši tik ob lucijskih solinah, zato je pogosto z zanimanjem spremljal snemanje in se prav zaradi tega filma zapisal filmu in fotografiji. 

    »Čeprav ni mogoče spregledati, da je zgodba melodramatična in z današnjega zornega kota »hollywoodsko posladkana«, pa pripoved v posameznih prizorih odraža izrazit vpliv italijanskega neorealizma, na primer Giuseppeja De Santisa (Pobiralci riža - Riso Amaro) in Luchina Viscontija (Potres - La terra trema).«

    Čok je opozoril tudi na podobnost med Mastroiannijem v Kruhu in soli in Jean-Luisom Trintignantom (In bog je ustvaril žensko), v tistih letih sta bila oba podobno obetajoči filmski zvezdi. Vadimov film je bil posnet v Saint-Tropezu, ki je tudi po zaslugi Vadima in Brigitte Bardot postal svetovno znano letovišče. Portorož ni toliko svetovno znano, so pa številni posneti filmi veliko prispevali k podobi mondenega turističnega središča vsaj v 60-tih in 70-tih letih prejšnjega stoletja. Marcello Mastroianni se je leta 1984 vrnil v Portorož, za krajši čas spet prebival v Hotelu Palace in je  tukaj posnel še en del italijanskega filma (I soliti ignoti, drugi del, Običajni neznanci drugi del), ki pa ga Slovenci skoraj ne poznamo.

    Prepir med solinarkama iz Kruha in soli. Foto Kino Istra
    Prepir med solinarkama iz Kruha in soli. Foto Kino Istra

    Piran je z Mastroiannijem postal mali Hollywood

    Portoroški odvetnik Dušan Puh nam je povedal, da je bil leta 1956  predsednik Turističnega društva Portorož, zato so prav tisto leto prvo leto organizirali Portoroško noč, na kateri so za miss oziroma za "vilo Portoroške noči" na zelo pompozni prireditvi izbrali prav Isabelle Corey.

    »Pripadla mi je čast, da sem ji izročil velik šopek nageljnov in rožmarina. Ko se je Čap naselil v Portorožu, je v Piranu nastal mali Hollywood. Na Fornačah je nastal filmski studio, Piran pa je postal najlepša filmska kulisa. S Čapom sva bila soseda in z ženo sva bila večkrat pri njih na večerji. Bil je dober režiser, a slovenski cineasti so ga izkoristili in zavrgli. Kot odvetnik sem ga kasneje uspešno zastopal v tožbi proti neki izraelski družbi, ki mu ni plačala honorarja za snemalno knjigo,« je pred časom povedal Dušan Puh.

    Marcello Mastroianni in Stane Sever na snemanju filma Kruh in sol v skladišču soli v Portorožu 1956. Foto Arhiv Majda Širca
    Marcello Mastroianni in Stane Sever na snemanju filma Kruh in sol v skladišču soli v Portorožu 1956. Foto Arhiv Majda Širca

    Turistična sezona je za poletje 1956 kazala klavrno podobo, cene so zvišali, v Piranu je strašila epidemija meningitisa, tedaj pa se je pojavila filmska ekipa z Marcellom Mastroiannijem na čelu in portoroški Hotel Palace je bil v hipu poln. Pa ne le zaradi 200-članske filmske ekipe. »Ko se je razvedelo, da je v Portorožu Mastroianni, so gostje kar drli. Še posebej je bil zadovoljen direktor Adolf  Cvirn, ki je visokemu gostu dovolil, da si je v apartmaju 112 smel kuhati špagete s paradižnikovo omako,« se je  pred leti spominjal hotelski portir Miloš Jovanović. Dodal je, da je igralec v Palaceu preživel skoraj dva meseca, »večino časa z žensko, ki ni bila njegova soproga«.

    »Od odhodu se je izkazal za izjemnega kavalirja. Poklical me je in mi rekel, naj mu iz sobe prinesem samo ključe njegovega avta, vse drugo je pustil nam, zaposlenim,« ga je pohvalil hotelski portir. V hotelski sobi so našli ducat belih ženskih torbic, več parov sandalov, halje, osem plaščev, štiri moške obleke, čevlje, deset srajc in kupček lir ... pravo bogastvo.« Zasebno življenje in značaj filmskih zvezd je menda sestavni del vsakega pravega »Hollywooda«.

    Ko so ljudje leta 1956 zvedeli, da v Portorožu snemajo film z Mastroiannijem, ni bilo težko napolniti nekaj majhnih hotelov s turisti.

    Čap ni nikoli igral le na karto všečnosti

    Leta 1956 so lucijske in sečoveljske soline še polno obratovale. Zgodovinsko in etnografsko vrednost filma predstavljajo v filmu zabeleženi čarobni prizori tradicionalne pridelave soli. Film predstavlja tedanja tradicionalna solinarska orodja, oblačila, tedanje delo, odnose in družabno življenje. V filmu so kot statisti nastopali pravi domorodci, solinarji in ribiči, le Piran ne igra vloge konkretnega Pirana, temveč nastopa kot izmišljen kraj na enem od sredozemskih otokov.

    Kritiki so v filmu iskali vrsto napak, predvsem v zgodbi, ki je malce preveč idealizirana, tudi preveč melodramatična in za tiste čase morda premalo socialno poglobljena. Producenti so v prvi vrsti računali na odziv množic in bolj na komercialni kot umetniški vtis filma. Toda Majda Širca pravi: »Gre za melodramatično pripoved o ljubezni, ljubosumju in tudi družbenem izkoriščanju. Kajti Čap ni nikoli igral zgolj na karto všečnosti. Spodnje plasti filma je znal obtežiti z občimi, sploh ne lahkimi vprašanji, ki pa niso nujno zadela na prvi pogled.« 

    Reklamni plakat za film Kruh in sol, produkcija 1957 Bavaria Film, Rizzoli Film in Zagreb Film. Foto Kino Istra
    Reklamni plakat za film Kruh in sol, produkcija 1957 Bavaria Film, Rizzoli Film in Zagreb Film. Foto Kino Istra

    Domači gledalci filma skoraj niso videli, saj obstajajo različne informacije o tem, ali je film sploh doživel uradno distribucijo v jugoslovanskih kinodvoranah. Slovenska kinoteka si že nekaj časa prizadeva poskrbeti in obnoviti vse Čapove filme, ki so nastali v Sloveniji. Tako so že restavrirali in digitalizirali Vesno in Ne čakaj na maj. Stojan Pelko in Ivan Nedoh iz Kinoteke sta nam povedala, da si že nekaj časa prizadevajo pridobiti pravice do uporabe, restavracije in prikazovanja filma Kruh in sol. Imajo že soglasje Zagreb Filma. 

    Namesto Bavaria Film je filmske pravice prevzela zasebna fundacija za ohranjanje nemške filmske dediščine Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung, ki terja še pridobitev pravic (soglasje) italijanske družbe Mediaset (ta je pravice do filma prevzela od nekdanje produkcijske hiše Rizzoli Film). Kot je povedal direktor Slovenske kinoteke Stojan Pelko, bodo po pridobljenih pravicah poskrbeli za digitalizacijo in restavracijo filmske kopije, kar je v interesu več evropskih kinotek. Postopek bi lahko trajal do dveh let, stal pa naj bi 30.000 do 50.000 evrov. Tudi ta film je del dragocene slovenske filmske dediščine, za katero bi radi primerno poskrbeli, in ga potem tudi lažje predvajali. 

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    Več kot 50 izzivov, vstop brezplačen

    Otrok lahko šport, ki ga veseli, odkrije šele, ko ga preizkusi. Olimpijski festival v Ljubljani ponuja več kot 50 izzivov in brezplačen vstop za vso družino.
    17. 9. 2026 | 12:13
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    Podjetje ima več naročil kot leto prej

    Slovenska podjetja dobivajo nov finančni okvir za razvoj, investicije in krizno likvidnost. Toda milijarda evrov sama po sebi ni zgodba o uspehu.
    11. 9. 2026 | 09:46
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    Smo res preveč odvisni od tehnologije ali je težava drugje?

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:12
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    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
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    Od nočnih izmen do magistrskega študija in vodstvene vloge

    Dino Felić je ob delu nadaljeval študij, napredoval in danes vodi ekipo približno 60 sodelavcev.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 09:17
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    Slabo zdravje zob lahko vpliva na celotno telo

    Že v šoli so nas učili, kako si pravilno ščetkati zobe, zobozdravnik pa ob vsakem obisku vztraja pri rednem nitkanju. Toda ali vsem tem nasvetom res sledimo?
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 14:38
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    Pomlajevanje obraza: hialuronska polnila, biorevitalizatorji ali biostimulatorji

    O estetski medicini se danes največ govori zunaj ambulant, na družbenih omrežjih, med prijateljicami in v revijah.
    Promo Delo 14. 9. 2026 | 08:55
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    Kaj prinaša nadgradnja programske opreme?

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
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    Na Koroškem premikajo meje: kaj delajo drugače?

    Na avstrijskem Koroškem lahko startup pride od prve ideje do raziskovalcev, infrastrukture, partnerjev in poti na trg.
    14. 9. 2026 | 09:05
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    »Danes si življenja brez športa ne predstavljam« (video)

    Za gibanje ni treba biti športnik. Včasih je dovolj prvi sprehod, vožnja s kolesom ali vadba, na kateri ugotovimo, da se želimo vrniti tudi prihodnji teden.
    17. 9. 2026 | 12:54
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    Kako veste, da je vaš matični mleček pravi?

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
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    Podjetja mislijo, da kupujejo UI, na koncu pa z nami vzpostavijo red

    Pogovor o tem, zakaj pri uvedbi umetne inteligence ne gre za nadomeščanje ljudi.
    Promo Delo 10. 9. 2026 | 12:57
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    Iluzije stabilnosti je konec

    Zakaj se morajo podjetja naučiti uspešno poslovati v svetu nenehne negotovosti – komentar Michaela Kolba, izvršnega direktorja skupine ACREDIA
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 13:39
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NORO

    Ali je vaše ime že v bobnu za nagrade?

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
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    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
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    Prižgimo srečno zvezdo živalim v stiski

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
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