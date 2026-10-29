Mateju Rimcu ukradli tri milijone evrov vrednega bugattija

Na Hrvaškem so v sredo ukradli luksuzni avtomobil bugatti chiron hrvaškega podjetnika Mateja Rimca, vreden približno tri milijone evrov. Pri iskanju vozila so sodelovali hrvaški, slovenski in avstrijski policisti. Avtomobil so še isti dan našli v Avstriji. Za volanom je sedel 36-letni Hrvat, ki je priznal krajo, so danes poročali za hrvaški časnik 24sata.

Avtomobil z zagrebškimi registrskimi oznakami so po navedbah avstrijske policije ukradli v sredo v okolici Zagreba. Osumljenec se je z njim odpeljal prek Slovenije v Avstrijo, mejo je prečkal pri Šentilju. Po neuradnih informacijah časnika 24sata je bila osumljenčev končni cilj Nemčija.

Avstrijski policisti so malo po 19. uri našli avtomobil na bencinski črpalki ob avtocesti blizu kraja Seiersberg.

Šestintridesetletnega Hrvata so prijeli na kraju dogodka. Po njihovih navedbah je med zaslišanjem v celoti priznal krajo avtomobila. Po odredbi državnega tožilstva v Gradcu bodo proti njemu vložili kazensko ovadbo.

Avstrijska policija je ukradeni avtomobil že vrnila lastniku Mateju Rimcu, ustanovitelju in izvršnemu direktorju skupine Rimac, ki vodi tudi podjetje Bugatti Rimac.