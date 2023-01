Priscilla Presley proti oporoki svoje pokojne hčerke

Slaba dva dva tedna po smrti Lise Marie Presley je Priscilla Presley na višjem sodišču v Los Angelesu vložila zahtevek za razveljavitev njene oporoke. Dvomi namreč o verodostojnosti amandmaja iz leta 2016, ki je zamenjal njo in nekdanjega menedžerja Barryja Siegela kot soskrbnika sklada hčerinega premoženja ter ju nadomestil z Lisinima otrokoma Riley in Benjaminom Keoughom. Benjamin je umrl leta 2020, zato bi torej po njegovi smrti edina upraviteljica premoženja postala njena najstarejša hči Riley, ki je igralka.

V sodnih dokumentih, ki jih je pridobil CNN, piše, da je 77-letna nekdanja žena legende rock'n'rolla Elvisa Presleyja za domnevni amandma izvedela šele po hčerini smrti.

Sklad je oblika načrtovanja premoženja, ki osebi omogoča nadzor nad svojim premoženjem, in ga v primeru smrti razdeli. Ima funkcijo oporoke, če ni vložen ločen dokument, kot se zdi v primeru Lise Marie, piše Guardian.

Koliko je vredno premoženje?

Lisa Marie je umrla 12. januarja v kalifornijski bolnišnici zaradi srčnega zastoja, stara je bila 54 let. Pokopali so jo 22. januarja na posesti Graceland.

Po mnenju Priscillinih odvetnikov je veliko vprašanj v zvezi s spremembo oporoke. Med drugim o spremembi ni bil nihče obveščen, kot je bilo zahtevano, napačno je črkovano Priscillino ime, obstajajo dvomi o pristnosti podpisa Lise Marie, ni notarske overitve. Od sodnika zahtevajo, da spremembo razglasi za neveljavno.

Kot poročajo svetovni mediji, je Priscillina vloga najverjetneje prvi od mnogih pravnih manevrov v zvezi z zapuščino edine Elvisove dedinje. Ni pa jasno, koliko je posestvo Graceland vredno. V tožbi, ki jo je Lisa Marie vložila leta 2018 in trdi, da je Siegel slabo upravljal sklad, je bilo navedeno, da je bil vreden več kot sto milijonov dolarjev, vendar je bila večina tega denarja že porabljena.

Lisa Marie je poleg hčerke Riley in sina Benjamina imela še dvojčici Harper in Finley, ki sta stari štirinajst let.