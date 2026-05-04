Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

izr. prof. dr. Mohsen Hussein, dr. med., spec. ortopedije, svetnik

V razvoju ortopedije lahko izpostavimo tri velike mejnike. Prvi je bilo odkritje antibiotikov, ki je omogočilo varnejše operativno zdravljenje in bistveno razširilo spekter ortopedskih posegov. Drugi pomembni mejnik je razvoj sklepnih protez (artroplastika), ki je bistveno spremenil zdravljenje napredovalih sklepnih bolezni. Tretji mejnik pa je uvedba artroskopije v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, kar je pomenilo velik napredek predvsem v športni medicini.

Izr. prof. dr. Mohsen Hussein, dr. med., spec. ortopedije. FOTO: Artros

Kaj so matične celice

Danes smo priča četrtemu pomembnemu napredku –. Tako kot pri antibiotikih imajo tudi tukaj ključno vlogo biologi in predklinični raziskovalci, ki so omogočili razvoj teh naprednih terapevtskih pristopov.

Matične celice so nediferencirane celice z izjemno sposobnostjo samoobnavljanja in diferenciacije v različne specializirane celične tipe. So osnova za razvoj vseh celic v človeškem telesu in imajo potencial diferenciacije v več kot 200 različnih celičnih tipov.

Glede na izvor jih delimo na:

prenatalne (embrionalne) , ki so v razvijajočem se zarodku in iz katerih nastanejo vsa tkiva in organi,

, ki so v razvijajočem se zarodku in iz katerih nastanejo vsa tkiva in organi, postnatalne (somatske), ki so v različnih tkivih odraslega organizma in se ohranjajo v posebnih mikrookoljih, imenovanih niše.

Najbolj znan vir odraslih matičnih celic je kostni mozeg, ki vsebuje:

mezenhimske matične celice (MSC), ki se lahko razvijejo v kostne, hrustančne in maščobne celice,

krvotvorne matične celice, ki sodelujejo pri obnovi imunskega sistema.

Kako delujejo matične celice

Matične celice prispevajo k regeneraciji tkiv preko več mehanizmov:

diferenciacija v različne celične tipe (kostne, hrustančne, maščobne),

imunomodulacija, kjer zmanjšujejo čezmeren vnetni odziv,

protiapoptotsko delovanje, saj zavirajo programirano celično smrt,

trofični učinek, s katerim spodbujajo rast in razmnoževanje drugih celic.

​Pridobivanje matičnih celic za zdravljenje

Mezenhimske matične celice (MSC) lahko pridobimo bodisi avtologno (iz lastnega telesa bolnika) bodisi alogensko (od darovalca).

V klinični praksi najpogosteje uporabljamo avtologne vire. Ena izmed možnosti je kostni mozeg, ki se odvzame iz črevnice, pri čemer se pridobi približno 50 do 70 ml kostnega mozga. Ta se nato obdela in skoncentrira v približno 3 do 10 ml koncentrata matičnih celic in rastnih dejavnikov. Drugi pogosti vir je maščobno tkivo, pri katerem postopek vključuje manjšo liposukcijo, iz katere izoliramo in koncentriramo matične celice.

V zadnjem času se uporabljajo tudi donorske matične celice iz popkovine. Postopek zdravljenja je za bolnika običajno enostaven, hiter in relativno neboleč, izvaja pa se v lokalni ali splošni anesteziji.

Sposobnost diferenciacije matičnih celic v različne tipe celic. FOTO: Artros

Zdravljenje artroze z matičnimi celicami

Artroza je najpogostejša bolezen gibalnega sistema in pomemben vzrok invalidnosti, zlasti v starejšem življenjskem obdobju. Zdravljenje je odvisno od stopnje bolezni in simptomov. Poleg klasičnih metod se vse bolj uveljavljajo biološke terapije (orthobiologics), kamor sodita trombocitno obogatena plazma (PRP) in zdravljenje z matičnimi celicami.

Te metode delujejo na vzrok bolezni, saj spodbujajo regeneracijo hrustanca, zmanjšujejo vnetje, upočasnijo napredovanje bolezni in izboljšajo funkcijo sklepa.

Indikacije za zdravljenje artroze z matičnimi celicami:

artroza 1. stopnje se v večini primerov zdravi konservativno (vaje, zmanjšanje telesne teže, sprememba življenjskega sloga),

se v večini primerov zdravi konservativno (vaje, zmanjšanje telesne teže, sprememba življenjskega sloga), artroza 4. stopnje se praviloma zdravi z artroplastiko (zamenjava sklepa),

se praviloma zdravi z artroplastiko (zamenjava sklepa), artroza 2. in 3. stopnje sta primerna indikacijo za zdravljenje z matičnimi celicami.

Zdravljenje poškodb hrustanca z nosilci in matičnimi celicami

Poškodbe sklepnega hrustanca so velik terapevtski izziv, saj ima hrustanec zelo omejeno sposobnost samoobnove.

Sodobna metoda vključuje uporabo nosilcev (scaffoldov) v kombinaciji z matičnimi celicami. Gre za obliko tkivnega inženirstva, pri katerem posnemamo naravno okolje za rast novega hrustančnega tkiva. Nosilec omogoča pritrditev in razporeditev celic, mehansko oporo poškodovanemu območju in usmerjeno rast novega tkiva.

Indikacija za uporabo te metode so obsežne poškodbe sklepnega hrustanca 4. stopnje. Postopek zdravljenja poteka v več korakih. Najprej se pripravi poškodovano področje sklepa, sledi vnos nosilca, nato se v nosilec vnesejo matične celice, ki se v ustreznem biološkem okolju postopno diferencirajo v hondrocite in omogočijo tvorbo novega hrustančnega tkiva.

Zdravljenje poškodb mišic z matičnimi celicami

Poškodbe skeletnih mišic so zelo pogoste, zlasti pri športnikih. Pri večjih poškodbah lahko nastane brazgotinsko tkivo, kar zmanjša funkcionalnost mišice. Zdravljenje z matičnimi celicami vključuje injiciranje koncentrata v mesto poškodbe, pod ultrazvočno kontrolo.

Takšen pristop prinaša več pomembnih prednosti pri celjenju poškodb skeletnih mišic. Omogoča hitrejšo regeneracijo prizadetega tkiva in boljšo kakovost obnovljene mišice. Hkrati zmanjšuje nastanek brazgotinskega tkiva, skrajša čas rehabilitacije in zmanjša tveganje za ponovne poškodbe.

Standardiziran protokol zdravljenja v Artrosu (10-letne izkušnje)

Bolniku najprej predstavimo vse možnosti zdravljenja in razloge za izbiro terapije z matičnimi celicami. Sledi MRI diagnostika (d-GEMRIC), ki omogoča natančno oceno stanja hrustanca in služi kot izhodišče za poznejšo primerjavo rezultatov zdravljenja.

V centru Artros zdravljenje z matičnimi celicami izvajamo od leta 2015 in imamo več kot deset let izkušenj. Aktivno sodelujemo v kliničnih raziskavah skupaj z lastnim raziskovalnim inštitutom ICRM in univerzami, kar je prispevalo k razvoju in izboljšanju metode.

Uporaba matičnih celic pri drugih boleznih

Uporaba matičnih celic se raziskuje tudi na drugih področjih medicine. Pomembno vlogo imajo na področju kardiologije, zlasti pri bolnikih po srčnem infarktu. Raziskave potekajo tudi v nevrologiji, predvsem pri poškodbah hrbtenjače in pri nevrodegenerativnih boleznih. Poleg tega se matične celice uporabljajo pri zdravljenju kroničnih ran in opeklin ter pri obravnavi avtoimunskih bolezni.

Z nadaljnjim razvojem znanosti lahko pričakujemo, da bodo matične celice igrale ključno vlogo v prihodnosti medicine, ne le v ortopediji, temveč tudi pri zdravljenju številnih drugih bolezni.

Naročnik oglasne vsebine je Artros