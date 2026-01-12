Mattel na police pošilja prvo avtistično Barbiko

Svetovno znano podjetje za igrače in družinsko zabavo Mattel, ki izdeluje ikonično igračo Barbie, je danes predstavilo prvo avtistično punčko. Razvijali so jo več kot 18 mesecev v sodelovanju z neprofitno organizacijo neprofitno organizacijo Autistic Self Advocacy Network, ki jo vodijo avtisti in se zavzema za pravice avtistične skupnosti. Cilj: ustvariti igračo, ki bi odražala načine, kako avtistični ljudje doživljajo in predelujejo svet okoli sebe, piše v Mattelovem sporočilu za javnost.

Punčka se bo pridružila kolekciji, ki vključuje Barbie z Downovim sindromom, slepo Barbie, Barbie in Kena z vitiligom (kožna bolezen) ter druge modele, ki jih je proizvajalec igrač dodal, da bi svoje modne punčke naredil bolj vključujoče.

»Barbie si je vedno prizadevala odražati svet, ki ga vidijo otroci, in možnosti, ki si jih predstavljajo. Ponosni smo, da kot del tega nenehnega dela predstavljamo našo prvo avtistično Barbie,« je dejala Jamie Cygielman, globalna vodja lutk pri Mattelu. Avtistična Barbie vključuje namerne oblikovalske odločitve, kot so fleksibilni komolci in sklepi rok za stimulacijo, kar se nanaša na ponavljajoče se gibe telesa, s katerimi se nekateri ljudje z avtizmom ukvarjajo za obdelavo senzoričnih informacij. Njen pogled je rahlo odmaknjen stran, kar odraža to, kako se nekateri člani avtistične skupnosti izogibajo neposrednemu očesnemu stiku.

Pomembni dodatki

Tudi dodatki odražajo tiste, ki jih nosijo nekateri avtistični ljudje, kot so slušalke za odpravljanje šumov, ohlapna oblačila in tablica z aplikacijami za alternativno komunikacijo. Njeno vijolično črtasto obleko s kratkimi rokavi in ​​​​plisiranim krilom dopolnjujejo vijolični čevlji z ravnimi podplati, ki spodbujajo stabilnost in lažje gibanje. Razvojna ekipa se je dolgo ukvarjala, ali naj punčko oblečejo v oprijeto ali ohlapno obleko. Nekateri avtistični ljudje namreč nosijo ohlapna oblačila, ker so občutljivi na šive blaga, drugi pa oprijeta, da bi imeli občutek, kje je njihovo telo, so zapisali Mattelu.

Prve lutke Barbie so na trgovske police prišle leta 1959, a do leta 2019 ni bilo nobenih lutk z invalidnostjo. Zdaj obstajajo slepe Barbike, a Barbike na invalidskih vozičkih, z Downovim sindromom, slušnimi aparati. Obstaja tudi lutka Ken s protetično nogo, druga, ki uporablja invalidski voziček s klančino, in ena s slušnimi aparati.

Punčka naj bi bila (počasi) na voljo v spletni trgovini Mattel in drugod po priporočeni maloprodajni ceni 11,87 dolarja (slabih deset evrov).