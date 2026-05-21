Maturantska četvorka točno ob 12. uri – v 43 mestih

Maturanti bodo danes ob 12. uri – na njihov zadnji šolski dan – v 18 slovenskih mestih zaplesali četvorko. Točno opoldne bodo sočasno v korak stopili še z maturanti iz 25 mest na Slovaškem in v Srbiji, torej skupno 43 evropskih mest. Samo na Kongresnem trgu, kjer se bodo zbrali najbolj množično, naj bi se na Straussovo melodijo iz opere Netopir zavrtelo 2500 maturantov, po Sloveniji pa okoli 10.000, je povedal glavni koordinator projekta Rudi Kocbek.

Plesna zveza Slovenije je koordinator mednarodnega projekta European Quadrille Dance Festival, pomembno vlogo pri njem pa ima po Kocbekovih besedah tudi Radio Slovenija International, ki bo poskrbel za predvajanje četvorke in radijski prenos v vse kraje. Od 11.30 se bo javljal v živo s prizorišč v Sloveniji, oglasili pa se bodo tudi organizatorji iz Srbije in Slovaške.

Udeležba je pogosto odvisna tudi od vremena, danes v Ljubljani z njim ne bo težav.

Na Maturatski paradi, kakor se je imenovala leta 2001, so maturanti prvič zaplesali v Ljubljani, sinhrona četvorka v več mestih prek radijskega signala (Val 202) se je prvič zgodila leta 2002 na pobudo plesne šole Urška oziroma njenega vodje Tomaža Ambroža.

Leta 2005 se je večina plešočih maturantov zbrala pod okriljem Plesne zveze Slovenije, ustanovili so novo blagovno znamko Europen Quadrille Dance Festival. Plesna zveza Slovenije je imetnik zadnjih treh Guinnessovih rekordov v sinhronem plesanju četvorke, in sicer v letih 2009, 2010 in 2011. Rekordni dogodek iz leta 2011, na katerem sta bila 33.202 udeleženca, še vedno velja za največje število simultano plešočih v četvorki.

Kot je povedal Kocbek, je udeležba pogosto zelo odvisna od vremena, a danes je vreme spodbudno.

