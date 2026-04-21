Pregrada v cirkusu padla, tiger skočil med občinstvo

Ruski organi pregona so sprožili kazensko preiskavo, potem ko je tiger med cirkuško predstavo v Rostovu na Donu skočil med množico gledalcev, piše Moscow Times.

Incident se je zgodil, ko so bili znotraj pregrade ob dveh delavcih cirkusa trije tigri. Ko se je pregrada, ki je občinstvo ločevala od živali, podrla, je eden od tigrov skočil čeznjo in stekel med ljudi.

Videoposnetek, ki je zakrožil po internetu, prikazuje žival, kako se premika med vrstami sedežev, medtem ko so gledalci bežali. Drugi posnetek je ujel cirkuškega delavca, ki je tigra poskušal usmeriti proti izhodu, medtem ko so to nekatere družine z majhnimi otroki le opazovale.

»Spoštovani obiskovalci, prosimo, ostanite mirni, sicer boste poslabšali situacijo,« je bilo slišati glas napovedovalca po cirkuškem zvočniku.

Končalo se je srečno. Med gledalci ni bilo poškodovanih, preiskovalni odbor – vrhovno rusko preiskovalno telo – pa je sprožil kazensko preiskavo zaradi kršitve varnostnih predpisov.