Med gradnjo je prišlo do sprememb – je to ovira za pridobitev dovoljenja

Spoštovani,vljudno prosim za nasvet.Gradim hišo, ki je sedaj zgrajena do tretje gradbene faze.Hiša je bila nepravilno zakoličena tako, da je sedaj 3,5 m od meje sosedovega zemljišča, morala pa bi biti najmanj 4 m.Sosed grozi z gradbeno inšpekcijo, če mu ne plačam visoke odškodnine.Moje vprašanje je:kako visoko odškodnino lahko zahteva inče se ne dogovorim s sosedom, ali bom moral del zgradbe porušiti, da dosežem predpisano oddaljenost oz. kako rešiti navedeno situacijo.Geometer pravi, da je zakoličil po podatkih projektanta in da ni dolžan preverjati oddaljenosti od sosedovega zemljišča.Lep pozdrav.bralec---Pozdravljeni,kupili smo hišo, zgrajeno do III. podaljšane gradbene faze. V gradbenem dovoljenju je navedeno, da se bo objekt ogreval s toplotno črpalko zrak/voda ter dodatnim ogrevanjem preko kamina na biomaso. Hišo bi dokončali brez kamina (saj ga ne želimo), le s toplotno črpalko. Ali je to ovira za pridobitev uporabnega dovoljenja?Hvala za odgovor in lep pozdrav.Vesna