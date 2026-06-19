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    Zanimivosti

    Med kamnito trdnjavo Frankov in lesenim dvorom Slovanov

    Muljavci predstave po Jurčičevih delih uprizarjajo že več kot stoletje, letos vabijo na uprizoritev prve slovenske tragedije Tugomer.
    V predstavi Tugomer spremljamo boj med Slovani in Franki. FOTO: Patricija Belak
    Galerija
    V predstavi Tugomer spremljamo boj med Slovani in Franki. FOTO: Patricija Belak
    Saša Senica
    19. 6. 2026 | 06:00
    9:51
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    V prijetnih poletnih večerih se za hišo pisatelja in publicista Josipa Jurčiča na Muljavi vsako leto prebudijo liki iz njegovih del. V enem od najlepših gledališč v objemu narave, ki nima strehe, Muljavci že več kot sto let uprizarjajo predstave po delih svojega rojaka. Letos so se lotili posebnega izziva: krstno uprizarjajo Tugomerja, ki v slovenski literarni zgodovini velja za prvo slovensko tragedijo. Premiera bo nocoj ob 21. uri.

    Letos mineva 150 let od objave tega Jurčičevega dela. »Tega tudi Muljavci nismo mogli spregledati. Tugomer je 14. Jurčičevo delo, ki ga bomo domačini priredili za uprizoritev na prostem,« je poudaril Danijel Zupančič, scenarist in režiser predstave. »Veseli smo, da bomo Muljavci bolje spoznali Tugomerja in ga obenem predstavili širšemu krogu naših gledalcev. Pri tem bomo Jurčiča prepoznali tudi kot svetovljana in misleca o večnih vprašanjih, kako se človek odloča v najtežjih trenutkih narodove zgodovine,« je dodal.

    ℹ Štirinajsto Jurčičevo delo

    Tugomer je 14. Jurčičevo delo, ki ga bodo domačini priredili za uprizoritev na prostem. Uprizarjali ga bodo v prihajajočih poletnih večerih: 20., 26. in 27. junija ter 3., 4., 10. in 11. julija. Vse predstave so ob 21. uri, ko se dovolj stemni, v primeru dežja pa predstava odpade.

    Tugomer je kot tretji zvezek Slovenske knjižnice prvič izšel leta 1876, in sicer kot delo Josipa Jurčiča. Napisal ga je v prozi, snov pa je najverjetneje črpal iz stare srednjeveške nemške kronike oziroma iz zgodovinskega gradiva iz 9. in 10. stoletja o izdaji slovanskega kneza Tugomerja in o koncu Polabskih Slovanov ter pokristjanjevanju. A takratne literarne kritike je po Zupančičevih besedah zmotila negativna podoba glavnega junaka. »Podoba ljudskega voditelja v vlogi izdajalca je bila za kritike proznega Tugomerja neprimerna, saj je prav takrat potekal slovenski politični boj proti Nemcem.«

    FOTO: Patricija Belak
    FOTO: Patricija Belak

    Tako sta Jurčič in Fran Levstik združila moči – stroka si sicer ni edina, v kolikšni meri enemu ali drugemu pripisati avtorstvo – in nastala je tragedija v verzih, v kateri sta preoblikovana glavni junak Tugomer in glavni ženski lik Zorislava. Medtem ko je Jurčičev Tugomer značajsko negativna oseba, ki ga k izdaji vodi neuresničena ljubezen, je Tugomer v verzih plemenit narodni junak, ki poskuša spraviti sprti strani med seboj.

    Posebnost scenarija je tudi prikaz dveh kultur. FOTO: Patricija Belak
    Posebnost scenarija je tudi prikaz dveh kultur. FOTO: Patricija Belak

    Trenutki iz obeh izvedb

    V scenarij muljavske uprizoritve je Zupančič vključil elemente in trenutke odločitev iz obeh izvedb. Tugomerja je oblikoval kot človeka, ki ga veliko razočaranje, ker ni izvoljen knez, in izneverjenje ženske potisneta v okoliščine, ki ga vodijo v zavetje k tujcem in odvračanje od načelnosti in zvestobe lastnemu narodu. »Pri tem se zaradi naivnosti in obenem častihlepja ne zaveda, da lahko stori kot vplivni voditelj usodno napako in prispeva k razkolu,« je pojasnil režiser predstave. Dogajanje v predstavi se po Zupančičevih besedah začne prej kot v Jurčičevi zgodbi, da so okoliščine Tugomerjevih odločitev gledalcu jasnejše. »Dogodki se odvijajo po časovnem zaporedju in Tugomerja spremljamo od prve neiskrene odločitve do njegovega častnega konca. Zgodba poseže po izvoru in vzgibu, ki vodita človeka k izdaji naroda ali odklonu od pogumnega boja za ohranjanje suverenosti,« je poudaril.

    Zaigrani bodo nekateri slovanski obredi. FOTO: Patricija Belak
    Zaigrani bodo nekateri slovanski obredi. FOTO: Patricija Belak

    Posebnost scenarija je tudi prikaz dveh kultur. Slovani verujejo v več bogov, bivajo v sožitju z naravo in verjamejo v enakopravnost med rodovi in spoloma, na drugi strani je močna država Frankov, ki hlepijo po osvajanju ozemlja in podjarmljenju drugih narodov. V uprizoritvi bodo prikazali različne obrede in običaje, od čaščenja boginj, dogajanja na staroslovanskem svetišču in ob izviru studenca prek žetve žita in plesa ljubezni do obreda trizne in prehoda smrti v novo življenje.

    V predstavi sodeluje več kot 50 igralcev in trije konji. FOTO: Patricija Belak
    V predstavi sodeluje več kot 50 igralcev in trije konji. FOTO: Patricija Belak

    Različnost kultur je mojstrsko prikazana tudi v scenografiji, kjer si nasproti stojita mogočna hladna trdnjava Frankovskih grofov, kjer se zasnuje zarota, in topel les dvora kneza Slovanov in slovanske vasi, kjer se kažeta enakost in skromnost. Tako scensko kot kostumsko je uprizoritev po Zupančičevih besedah pogojena s časom zgodnjega srednjega veka in s konceptom režije. »Pomemben del prizorišč predstavlja 'zaledje' Slovanov s svetiščem ob robu gozda, živim izvirom vode, kjer se zbirajo mladi in se rodijo prve ljubezni, ter gorami v ozadju, ki predstavljajo zadnje zatočišče pred agresivnimi napadalci.«

    Vaje se začnejo pozimi

    Scenarij za predstavo je Zupančič začel pripravljati že pred leti, igralke in igralci – domačini z Muljave in okoliških vasi – pa so ga v roke dobili v začetku letošnjega leta, ko so se zbrali na prvih bralnih vajah v dvorani kulturnega doma. V predstavi sodeluje več kot 50 igralcev, starih od devet do 78 let, pri čemer so enakovredno zastopane vse generacije. Poleg tega v pripravah in izvedbi uprizoritve sodeluje še 15 tehničnih sodelavcev. Predstava v širokem odprtem prostoru pa omogoča tudi, da pri izvedbi sodelujejo trije konji.

    FOTO: Patricija Belak
    FOTO: Patricija Belak

    Ko se zima začne prevešati v pomlad, v naravnem amfiteatru začnejo postavljati gledališke kulise in na prizorišče se preselijo tudi igralci, ki jih na vajah kljub toplim oblačilom tu in tam zebe, ko zaveje hladna fronta, kakšno vajo pa prekinejo tudi dežne kaplje. Sicer pa so vaje prijetno medgeneracijsko druženje sovaščanov, ki so ponosni na svojega znamenitega rojaka, ki je Slovencem dal prvi roman, in z izjemno predanostjo negujejo tradicijo.

    »Res mi je všeč, kako se razumemo med seboj – od najmlajših otrok do starejših, kako zabavno, pa tudi spoštljivo je razpoloženje v zaodrju. Spodbujamo se, glavni pri tem je seveda režiser. To je še kako pomembno za mlajše, manj izkušene, da se počutimo varne in sprejete, da nam tako igra lažje steče,« je dejala Gaja Adamič, ljubiteljska igralka in pevka, dijakinja tretjega letnika konservatorija za glasbo in balet. »Letos imam prvič nekoliko večjo vlogo. Kar nekaj časa mi je vzelo učenje besedila, tudi vaj je bilo vlogi primerno več. A izkušnja je izjemno pozitivna,« je dodala. Gorazd Hribar Rajterič se je letos prvič soočil z vlogo negativnega lika. »Tako sem nekoliko več vadil mimiko, gib, ton besed,« je dejal in dodal, da se je v igralsko skupino vključil kmalu po tem, ko se je preselil v prijetno dolenjsko vasico. »Tako sem del skupnosti okolja, v katero sem prišel, in to mi veliko pomeni.«

    FOTO: Patricija Belak
    FOTO: Patricija Belak

    Prvi je bil Deseti brat leta 1922

    Gledališka tradicija na Muljavi sega v 20. leta prejšnjega stoletja. Prva uprizoritev Desetega brata se je zgodila leta 1922, o čemer so takrat poročali tudi v časopisih Slovenec, Slovenski narod in Jugoslavija. Muljavska mladina je uprizoritev pripravila kot poklon svojemu rojaku in obuditev spomina ob 40. obletnici velike slovesnosti, ki je potekala leto po smrti Josipa Jurčiča.

    FOTO: Patricija Belak
    FOTO: Patricija Belak

    V poročilu v Slovenskem narodu so že takrat hvalili muljavske ljubiteljske igralce; le eno kritiko so imeli. »Igra je prav lepo uspela in so mladi kmetski fantje in dekleta izborno rešili svojo nalogo. Pohvaliti moramo mladeniča, ki je igral vlogo 'Desetega brata' kaj dobro, kar je vzbujalo mnogo smeha med poslušalci v kozolcu, ki je bil nabito poln. Sledile so na to točke: Srečolov in šaljiva pošta. Po izvršitvi programa je narod rajal na velikem prostoru pred Jurčičevo hišo. Postavljene so bile mize, krog njih klopi, vinotoči in prodaja jestvin. Na posebnem prostoru je bil pa ples. Vse je bilo svečano in z zastavami okrašeno. Kar nam pa ni ugajalo, je bilo dejstvo, da se ni točilo dobro dolenjsko vino, ampak nekaka rdeča brozga, ki ni nobenemu ugajala. To je bilo tudi krivo, da so mnogi gosti že zgodaj, ko se je mračilo, zapustili Muljavo, iskajoč si drugod boljše vinske kapljice.«

    Leta 1950 je bilo ustanovljeno Kulturno-umetniško društvo Josip Jurčič Muljava, leta 1964 so prvič igrali na prizorišču, kjer predstave potekajo še danes, leta 1977 pa se je društvo preimenovalo v Kulturno društvo Josip Jurčič Muljava. Letno gledališče je zaradi te dolge tradicije vpisano v register nesnovne kulturne dediščine. Največkrat so domačini uprizorili ravno junake iz Desetega brata, v zadnjih desetletjih pa so predstavili nekatera manj znana Jurčičeva dela, kot so Grad Rojinje, Med dvema stoloma, Cvet in sad ter Lepa Vida.

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    TugomerMuljavaJosip Jurčičpremieragledališčepredstavaletno gledališčekulturna dediščina

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    Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

    Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
    15. 6. 2026 | 10:13
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    Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

    Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
    17. 6. 2026 | 08:00
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

    Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
    16. 6. 2026 | 11:23
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    Od cenzurirane biblijske drame do zvočnega razkošja

    Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
    Promo Delo 17. 6. 2026 | 13:50
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    GOSPODARSTVO

    Kaj zadržuje Slovenijo?

    Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
    Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:51
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    Energetske odločitve, ki bodo zaznamovale prihodnja desetletja

    Evropa se sooča z enim največjih razvojnih izzivov zadnjih desetletij. Vprašanje energije vpliva na razvoj gospodarstva, industrije in tehnoloških panog.
    13. 6. 2026 | 07:00
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    Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

    Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
    Promo Delo 18. 6. 2026 | 09:28
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