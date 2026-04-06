Med ogledovanje filmske kulise Brodoloma doživeli pravi brodolom

Monuriki je majhen in nenaseljen vulkanski otok v južnem delu Tihega oceana, del fidžijskega arhipelaga z več kot 300 otoki. Širša javnost je izvedela zanj pred četrt stoletja, ko je na njem za štiri leta obtičal Tom Hanks kot Chuck Noland v filmu Brodolom (Cast Away). Otok je zdaj znova v središču pozornosti: v soboto je tam med sedemdnevnim križarjenjem nasedla potniška ladja, in to prav med ogledovanjem filmske kulise.

Petinpetdesetmetrska Fiji Princess družbe Blue Lagoon Cruises je v soboto naletela na koralni greben blizu otoka Monuriki, je poročala fidžijska radiotelevizija FBC. Poškodovanih ni bilo, vseh 30 potnikov ter članov posadke so istega dne evakuirali z ladje. Po dosedanjih podatkih je bila ladja sprva zasidrana v mirnih razmerah, a je območje zajela nenadna nevihta, zaradi česar je sidro popustilo. Ladjo je zaneslo proti bližnjemu grebenu, kjer je nasedla. Ob trku je plovilo utrpelo poškodbe trupa in krmilnega sistema. Posebno skrb so oblasti takoj po evakuaciji ljudi namenile okolju. Ladja je prevažala približno 20.000 litrov dizelskega goriva, zato so reševalne ekipe takoj začele odstranjevati gorivo in preprečevati morebitno razlitje. Po prvih pregledih rezervoarji niso bili poškodovani. Reševanje ladje je oteževalo razburkano morje, zato so v operacijo vključili tudi strokovnjake za reševanje plovil iz Avstralije. Preiskava vzrokov nesreče še poteka.

Otok Monuriki na Fidžiju, kjer je nasedla ladja Fiji Princess družbe Blue Lagoon Cruises. FOTO wikipedija

Simbol samotnega otoka

Morda nesreča križarke v daljnem morju ne bi bila v naslovih medijev po svetu, če ne bi bil film s Tomom Hanksom uspešnica, ki je otok Monuriki postavila na svetovni zemljevid. Simbol »samotnega otoka« (nenaseljen, brez hotelske infrastrukture, dostopen le za dnevne izlete) so turistične agencije ponujale kot izlet Cast Away in otok je postal del standardnih itinerarjev križarjenj po Fidžiju. Nemalokrat se potniki fotografirajo z napisom Help me, kot ga je v mivko zapisal protagonist filma, da bi pritegnil pozornost reševalcev.

Leta 1996 je režiser Robert Zemeckis razvijal filmski projekt z igralcem Tomom Hanksom in pisateljem Williamom Broylesom mlajšim. Zgodbo o skrajnem preživetju posameznika, ki po letalski nesreči za štiri leta obtiči na samotnem tropskem otoku, naj bi navdihnil pustolovski roman Robinson Crusoe, ki je prav tako obtičal na tropskem otoku in tam doživel globoko preobrazbo. Monuriki je Hollywoodu ponudil redko kombinacijo izoliranosti, vizualne moči in logistične dostopnosti, Tom Hanks je bil za upodobitev Chucka Nolanda nominiran za oskarja za najboljšega igralca. Zlatega kipca ni dobil, je pa film utrdil njegov status enega od vodilnih igralcev generacije.

Hollywoodska uspešnica je otok ustoličila kot del itinerarja križarjenj po Tihem oceanu. FOTO: promocijsko gradivo

Toda otok Monuriki ni znan le po filmu, temveč ga pogosto omenjajo tudi v kontekstu preživetvenih resničnostnih oddaj. Fidži namreč slovi kot eno od glavnih svetovnih prizorišč za snemanje teh oddaj, saj ponuja stabilno vreme, raznoliko naravo in logistično dostopnost. Zaradi tega številne produkcije snemajo na tem območju – ne pa nujno na tem otoku.

Daleč od kamer je Monuriki miren rezervat, v katerem živi ogroženi fidžijski čopasti legvan, so zapisali za National Geographic.