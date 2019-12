Medtem ko se Ryan igra, denar kar pada z neba

Otroci so najbolj gledani

Na drugem mestu so ustvarjalci kanala Dude Perfect. FOTO: Shutterstock

Medtem ko milijoni ljudi spremljajo kanal youtube in se čudijo, kaj vse ljudje tam počno, osemletnisluži denar. Samo letos je s tem, da je pred kamero odpiral škatle z igračami in se igral z njimi, zaslužil 23,4 milijona evrov in postal najbolje plačani ustvarjalec na tem spletnem kanalu, je objavila revija Forbes.Nič novega – to je bil že lani, le da je bil zaslužek za kanec manjši, slabih 20 milijonov evrov, njegov imperij pa je zaradi drugih izdelkov, kot so obleke, igrače in vse mogoči drugi predmeti, še bistveno večji. Zaradi njegove starosti gre 15 odstotkov prihodkov na poseben račun, iz katerega bo lahko črpal, ko bo polnoleten.Kanal z imenom Ryanov svet (Ryan's World) so ustvarili dečkovi starši leta 2015, do zdaj si je nabral 22,9 milijona naročnikov. Posamezni videi so dosegli več kot milijardo ogledov, ves kanal pa do zdaj skoraj 35 milijard. Sprva se je imenoval Ryanovo ocenjevanje igrač (Ryans Toy Review), vendar so ga spremenili zaradi pritožbe ameriške potrošniške zveze, češ da ni jasno navedeno, kateri videi so sponzorirani. Kanal največ denarja prinese z oglasi, ki se predvajajo pred njegovimi posnetki, ter s sponzorskimi vsebinami.Ryan Kaji, njegovo pravo ime je Ryan Guan, je po zaslužku premagal kanal Dude Perfect (18 milijonov evrov), ki ga ustvarja skupina prijateljev iz Teksasa z neverjetnimi podvigi, in še eno otroško zvezdnico, petletno Rusinjo, ki je z videi zaslužila 16 milijonov evrov. Kakor ugotavlja Forbes, so videoposnetki, v katerih nastopajo otroci, na youtubu skoraj trikrat bolj gledani kot tisti, v katerih se pojavljajo le odrasli.