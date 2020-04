FOTO:Medgeneracijsko druženje v času pandemije

FOTO: Osnovna šola Trnovo, razred 4. a

Na pobudo​, direktorice Amnesty International Slovenija, sta Osnovna šola Trnovo in DEOS Center starejših Trnovo skupaj našla način, kako se otroci in starostniki v času pandemije lahko varno povezujejo. Ker so obiski v domovih starejših prepovedani, so se otroci 4. a razreda trnovske šole odločili, da za stanovalce Centra starejših Trnovo narišejo svoje najljubše literarne junake in jim tako sporočijo, da mislijo nanje. Rdeče kapice, Ostržke, Sapramiške, škratke in druge pravljične like so skupaj s kratkim videosporočilom Centru poslali po elektronski pošti, tam pa so slike razdelili upokojencem. Nekateri stanovalci v centru so odgovorili s pošiljanjem svojih risb, v četrtek zjutraj pa so se otrokom zahvalili še s petjem Kekčeve pesmi s svojih balkonov.Prebivalka domaje od otrok prejela sliko Rdeče kapice, česar se je zelo razveselila. »V zahvalo sem jim narisala jezero z nekaj račkami in gozd z medvedkom,« je dejala gospa, ki komaj čaka, da bo otrokom spet lahko v živo pripovedovala pravljice.