Beseda medij v SSKJ2 na portalu Fran.

V minulih dveh tednih se je v slovenskih medijih veliko pisalo in govorilo o medijih. Ministrstvo za kulturo je v javno razpravo dalo tri predloge sprememb medijske zakonodaje. Medijska reforma je bila tako rekoč tik pred vrati, saj je bil rok za javno razpravo 15. julij 2020. Teden, ki se izteka, je tako bil v znamenju enotnega mnenja strokovne javnosti, da je dani rok za razpravo prekratek in da so medijske novele s strani ministrstva predstavljene preskopo. V središču razprave pa je bila skrb za nadaljnje nemoteno in neodvisno delovanje javne slovenske radiotelevizije. Dan pred prvotno zastavljenim rokom za javno razpravo smo iz medijev izvedeli novico, da je razprava o novi medijski zakonodaji podaljšana do konca avgusta.Hkrati z vsebino novic smo v medijih opazovali dinamično vstopanje besednih zvez s samostalnikom medij in pridevnikom medijski v nove kontekste (npr. medijska zakonodaja, medijska novela, medijska reforma, medijski prostor, medijska politika, medijski nadzor, zakon o medijih in javni mediji). V vseh navedenih primerih nastopa medij v slovarskem pomenu ‘komunikacijsko sredstvo, zlasti časopisje, radio in televizija, namenjeno širši javnosti’, v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 2 pa ima poleg navedenega še tri druge pomene, tj. ‘sredstvo, pripomoček’, ‘snov, sredstvo, zlasti kot nosilec fizikalnih ali kemičnih procesov’ ter ‘kdor je, bo hipnotiziran’ s podpomenom ‘kdor je v transu primeren za posredovanje med resničnostjo in svetom duhov’. Beseda je k nam prišla prek sodobnih evropskih jezikov (nem. Medium, angl. medium) iz latinske medium, ki je prvotno pomenila ‘sredino’, šele drugotno pa ‘sredstvo’. In kaj imajo radio, televizija in časopisje skupnega s sredino? Veliko!Mediji so namreč na sredini med dogodkom in širšo javnostjo. So tisti, ki nam posredujejo izobraževalne, kulturne in razvedrilne vsebine. Mediji nas o vsem prvi informirajo, obveščajo in neodvisno poročajo. To naj bi počeli objektivno, nevtralno, transparentno in v skladu z resnico. Pa je res tako? Želimo si, da je in da tako tudi ostane.Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Mojca Kumin Horvat.