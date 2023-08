Mediteranska toplina

Hišo v kraju S'Agaro, ki je v osrčju priljubljene obale Costa Brava, zaznamuje sredozemska arhitekturna tradicija. Pomembno vlogo v interierju ima svetloba, ki se spreminja čez dan in z letnimi časi. Včasih je živahna, drugič umirjena in celo intimna, svetloba in sence rišejo podobe po površinah notranjosti. Arhitektka Cristina Solar iz barcelonskega studia Arquemo, ki je zasnovala interier, je želela doseči usklajeno povezavo med svetlobo, arhitekturo in okolico hiše. Kot dober primer tradicionalne sredozemske arhitekture hiša ohranja tesno povezavo z morjem in kopnim ter sledi Le Corbusierjevem prepričanju: 'arhitektura je modra, pravilna in veličastna igra volumnov v svetlobi'.

