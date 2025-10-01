Mednarodni dan kave – je vaša jutranja skodelica postala luksuz?

Ali ste ljubitelj espresa, makjata, kapučina, kave z mlekom, bele kave ali kave s smetano - danes je vaš dan, mednarodni dan kave. Mednarodna organizacija za kavo ga je določila kot priložnost za praznovanje aromatične pijače, ki je takoj za vodo tudi najbolj priljubljena pijača na svetu.

Današnji dan se nam lahko opojna tekočina zatakne v grlu zaradi cene, ki so rekordno visoke. Na mednarodnih trgih surovin je kava že decembra lani dosegla najvišjo raven v zgodovini, saj je cena zrn arabice, ki predstavljajo večino svetovne proizvodnje, poskočila za več kot 80 odstotkov. Trgovci s kavo so že takrat napovedali, da pričakujejo zmanjšanje pridelka zaradi slabega vremena(kavne rastline potrebujejo določena mokra in sušna obdobja, podnebna kriza pa spreminja vremenske vzorce v regijah, kjer gojijo kavo), ki je prizadelo dva največja svetovna proizvajalca, Brazilijo in Vietnam. Cene mlete pražene kave so v letošnjem letu dosegle rekordno visoke cene, ponekod celo 33-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom. Svetovne cene kave se v povprečju tako gibljejo blizu 50-letnega vrha.

Šest kilogramov na prebivalca

Tako lahko danes v popularnih kavarnah po Sloveniji kavo sicer pijemo po različnih cenah, a že dolgo je minilo, odkar je bil espreso en evro (ali malo čez). V ljubljanski Platani makjato stane 2,80, kava z mlekom 3,20, v Petit Cafe je makjato 2,7 evra, kava z mlekom pa 3 evre, veliki late makjato je 3,9 evra. V kavarni Cacao v Portorožu podobno, medtem ko je kava na letališču Brnik še bistveno več. Že lani je ameriška blogerka Terry Anzur na svojem blogu objavila fotografijo kave v papirnatem lončku z vprašanjem: Je to najdražja kava v Sloveniji? Cena pa 3,90 evra.

Za kilogram kave smo lani v Sloveniji po podatkih statističnega urada v trgovini odšteli 12,19 evra, za skodelico espresa pa v povprečju 1,74 evra. A so bile cene kave v trgovini avgusta letos v povprečju 28,5 odstotkov višje kot leto prej. S predelavo kave se je lani v Sloveniji ukvarjalo 69 podjetij, z njimi je tesno sodelovalo 435 slaščičarn in kavarn po Sloveniji. Lani smo uvozili 21.421 ton kave v vrednosti 103,0 milijona EUR. Največ iz Brazilije (29 %) in Italije (25 %). V Evropski uniji je bilo pridelano 2,3 milijona ton kave v vrednosti skoraj 13 milijard EUR. Največjo količino, skupno skoraj polovico, so proizvedli v Italiji (25 % celotne proizvodnje v EU) in Nemčiji (22 %).

Mednarodni dan kave se praznuje od leta 2015, ko ga je razglasila Mednarodna organizacija za kavo v okviru razstave Expo v Milanu, da bi z njim povezala ljubitelje kave po vsem svetu. Slovenci jo po nekaterih podatkih popijemo veliko, do 6 kg na prebivalca.