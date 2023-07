Meduzice, strah in trepet južnega Jadrana

V nadaljevanju preberite tudi:

Iz južnih delov Jadrana (Dubrovnik, Vis, Korčula, Mljet ...) zadnje dneve poročajo o pojavu nadležne vrste meduzic – mesečink (Pelagia noctiluca), ki lahko zelo močno opečejo neprevidne kopalce. Nadloga je precejšnja, o neprijetnih opeklinah pa toži vse več kopalcev. Na nekaterih plažah pri Dubrovniku so celo obesili rdeče zastave, da bi opozorili na nevarnost v morju. Kako neprijeten pojav so pekoče meduze, pomnijo starejši prebivalci, ki so se konec sedemdesetih in v začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja tudi v morju ob Istri soočali z nepreglednimi roji teh meduz.