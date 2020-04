Medved, ki je lani uprizoril filmski pobeg, le ujet

Medvedji Steve McQueen

Preveč se je približal človeku

Medved z oznako M49, ki je lani poleti časopisne in internetne vrstice izdatno polnil s pobegom iz ujetništva, ki ga ni bilo najlažje razložiti – njegova ograda je bila zavarovana s štirimi ograjami, ena med njimi je bila pod električno napetostjo –, je znova v ujetništvu.Kot poroča tržaški Primorski dnevnik , so njegovo ujetje po dobrih devetih mesecih od bega potrdili v Trentu. V past se je ujel na gorskem območju nad krajem Tione, znanem po smučiščih.M49 je potomec medvedov, ki so jih pred okoli 20 leti na območje Trentina pripeljali iz Slovenije. Od leta 1999 dalje so namreč v okviru evropskega projekta Life Ursus populacijo v tej regiji stabilizirali s pomočjo naših medvedov.Njegovo ime zveni, kot bi prišlo iz medvedje bondijade, v tisku pa so mu lani nadeli še alternativno ime Steve McQueen oziroma Metulj. To zato, ker so njegov pobeg primerjali s pobegom iz človeškega ujetništva, ki ga je istoimenski filmski klasiki McQueen upodobil leta 1973. Tudi pobeg M49 je bil filmsko ovekovečen; ko je odhlačal na svobodo, ga je ujela kamera v obliki fotopasti. Za nameček so mu ob ujetju sneli ovratnico, s katero bi mu lahko zlahka znova sledili ...Za ujetje so se lani odločili, ker velja za problematičnega, nevarnega. Preveč se je približal človeku. Nekateri so mu lani pripisali 80 odstotkov vseh napadov na sesalce v regiji. Kot še kje, se je tudi v Italiji medved znašel v vlogi krivca na protestih kmetov, po mnenju katerih zveri niso odgovorne le za pokole med kozami, ovcami, teleti ali osli, za razdejane hleve in uničene čebelnjake, pač pa ogrožajo tudi ljudi.Znašel se je že na listi za odstrel, njegova usoda je lani zaposlovala in razdvajala politike v razponu od regionalne do vladne ravni v Rimu in celo ustavnega sodišča.Po njegovem vnovičnem ujetju v torek zvečer so potrdili, da je v dobri kondiciji in da tehta 167 kilogramov, prepeljali pa so ga v center za živali pri Trentu. Natanko tja, od koder je lani pobegnil.Kot piše Il Messagiero, okoljevarstveniki že protestirajo, da si ne zasluži preživetja ostanka življenja za rešetkami, zanj se je zavzel tudi okoljski minister v Rimuiz Gibanje 5 zvezd, sicer nasprotnik ujetja medveda.»Smo v stikih z evropskimi naravnimi parki in državami, v katerih bi lahko tak tip medveda živel brez tveganja. Posegli smo tudi po diplomatskih poteh, da bi medvedu, ki ga imamo radi, našli najboljši možen dom,« je izjavil.