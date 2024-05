Medvedji krogi prijateljstva na Trgu republike

Osrednji ljubljanski trg, Trg republike, je oživel s svetovno prepoznavnimi berlinskimi simboli miru in strpnosti. Med kar 145 pisano poslikanimi medvedi, znanimi kot United Buddy­ Bears­ (Združeni medvedi sveta), ki z dvignjenimi šapami širijo prijateljstvo in optimizem med državami, je tudi nov slovenski. Njegovo podobo je podpisal študent vizualnih umetnosti­ Luka Rep.

»Na medvedu sem izpostavil pomembne Slovence in Slovenke, po spolu enakopravno zastopane, iz različnih zvrsti umetnosti, literature, slikarstva, arhitekture. Ustvarjal sem ga po pet ur na dan deset dni, proces je bil zabaven, tudi zelo meditativen, a hkrati fizično naporen, saj ga je bilo treba slikati v vseh mogočih položajih,« je povedal Luka Rep, avtor živo modrega medveda s podobami Ivana Cankarja, Jožeta Plečnika, Franceta Prešerna, Primoža Trubarja, Alme Karlin, Zofke Kveder, Ivane Kobilca in Lili Novy, pa tudi abstraktnega motiva idrijske čipke.

Med kar 145 pisano poslikanimi medvedi, ki z dvignjenimi šapami širijo prijateljstvo in optimizem med državami, je tudi nov slovenski. Fotografija z otvoritve. FOTO: Kaja Brezočnik/ arhiv MOL

Kot je dejal študent tretjega let­nika Akademije za vizualne umetnosti, mu to sodelovanje ogromno pomeni in je zelo počaščen, saj še nikoli ni sodeloval na tako odmevni razstavi. Njegov predlog je bil izbran med okoli desetimi in je po besedah člana izborne komisije Jona Žagarja iz zavoda Mladi zmaji med vsemi izstopal kot najbolj unikaten in abstrakten.

Repov medved bo po gostovanju v Ljubljani, ki se bo sklenilo 17. julija, potoval po drugih razstavah po svetu, so za Delo povedali na nemškem veleposlaništvu v Ljubljani, ki je z Mestno občino Ljubljana in organizacijo Buddy Bear Berlin poskrbelo, da medvedi gostujejo v Sloveniji.

Po besedah ljubljanskega podžupana, arhitekta Roka Žnidaršiča, so za postavitev – ta je prvič v Ljubljani v obliki Tretjega paradiža italijanskega umetnika Michelangela Pistoletta in izhaja iz njegove razstave v Cukrarni –, izbrali najimenitnejšo urbano površino v državi, kulturni spomenik državnega pomena s podpisom Edvarda Ravnikarja.

Več kot stotinja poslikanih medvedov je postavljena na Trg republike, ki jo na MOL vidijo kot državotvorna, demokratična platforma, namenjena izražanju mnenj, vrednot in različnosti, ki jo lahko ponesemo v svet. FOTO: Leon Vidic/ Delo

»To je državotvorna, demokratična platforma, namenjena izražanju mnenj, vrednot in različnosti, ki jo lahko ponesemo v svet. Ljubljana lahko s svojim zgledom skozi tradicijo kot aktualno delovanje kaže pot, kako živeti skupaj in spoštovati različnosti,« je poudaril Žnidaršič. Ljubljanska razstava United Buddy Bears, Umetnost strpnosti/ The Art of Tolerance je prvo gostovanje berlinskih medvedov po premoru zaradi pandemije covida-19.

Brezplačna vožnja do ljubljanskega živalskega vrta in nazaj Razstavo podpirata tudi javno podjetje LPP ter ljubljanski živalski vrt. Vsem, ki bodo jutri in pojutrišnjem voznikom mestnih avtobusov pokazali zgibanko razstave (dobiti jih je mogoče na stojnici Urbana, v mestni hiši, TIC, na blagajnah potniškega centra LPP in živalskega vrta), bodo nudili brezplačno vožnjo do ZOO Ljubljana. Z zgibanko so tudi vstopnice znižane za tri evre. V živalskem vrtu pripravljajo posebno medvedjo nagradno igro.

Prvič po svetu po pandemiji

Te prepoznavne dvometrske ikone so se skotile leta 2002 kot iniciativa berlinskih zakoncev in poslovnežev Eve in Klausa­ Herlitza, s katero sta hotela prispevati k razvoju ulične umetnosti v nemški prestolnici, z mednarodno razstavo United Buddy Bears pa tudi spodbuditi ljudi k razmišljanju o mednarodnem razumevanju in mirnem sobivanju.

Za postavitev so izbrali najimenitnejšo urbano površino v državi, Trg republike. FOTO: Y0Y production/arhiv MOL

Veleposlaniki držav članic Organizacije združenih narodov so povabili svoje umetnike, da s poslikavo skulpture predstavijo državo, njene posebnosti, kulturo, zgodovino, ljudi, pokrajino, gospodarstvo, glasbo ali običaje, na ogled pa so jih postavili ob Brandenburških vratih. Po razstavi so jih na dražbi veliko prodali in izkupiček namenili za pomoč Unicefu.

Leta 2004 se je skupina medvedov podala na turnejo po svetu, iz prvotno začasno načrtovane umetniške pobude pa so medvedi postali nepogrešljiv del in neuradni simbol mesta, pa tudi Nemčije. V zadnjih dvaindvajsetih letih so z različnimi dobrodelnimi dejavnostmi pri Buddy Bear Berlin zbrali in prispevali več kot 2,566 milijona evrov dobrodelnim organizacijam za otroke.

Na dražbo bo šel tudi prvi slovenski medved, ki ga je ustvaril v Berlinu živeči Ptujčan Marjan Kekec Ogradni in je trenutno na ogled v atriju ljubljanske mestne hiše. FOTO: Leon Vidic/ Delo

Na dražbo bo šel tudi prvi slovenski medved, ki ga je ustvaril v Berlinu živeči Ptujčan Marjan Kekec Ogradni za razstavo Let's go Europe leta 2009 v Berlinu in je predstavljal članice Evropske unije. Trenutno je razstavljen v atriju ljubljanske mestne hiše. Datuma licitacije še niso določili, izkupiček pa bo namenjen kateri od lokalnih dobrodelnih organizacij, so pojasnili na nemškem veleposlaništvu v Ljubljani.