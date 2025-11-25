Medvedko Mici iz ograde v Završnici selijo v avstrijsko zavetišče za medvede

Predstavniki mednarodne organizacije Four Paws so danes v dogovoru z lastnikom odpeljali 24-letno medvedko Mici iz ograde pri gostilni v Završnici v zavetišče Arbesbach na severu Avstrije. Upajo, da bodo prihodnje leto rešili še medveda Tima iz Horjula in s tem končali zasebno lastništvo rjavih medvedov v Sloveniji.

Kot je ob današnji selitvi Mici povedala Magdalena Scherk-Trettin iz organizacije Four Paws (Štiri tačke), so zelo hvaležni lastniku medvedke za odločitev, da jim jo preda. Namestili jo bodo v zavetišče, kjer ji bodo nudili najboljšo možno oskrbo.

Selitev je za medvedko, ki je 24 let živela v ogradi v Završnici, stresna preizkušnja in poteka po posebnem protokolu. Veterinar je medvedko v ogradi najprej uspaval in jo pregledal, nato so jo prenesli v zaboj in v prilagojen kombi, kjer se je zbudila, saj so jo morali na osemurno pot na sever Avstrije, kamor bo prispela šele zvečer, odpeljati budno.

V zavetišču Arbesbach jo bodo za prvih nekaj tednov namestili v manjšo ogrado, v kateri bo imela svoj brlog in vrsto obogatitev. Ker ni vajena družbe drugih medvedov, jo bodo novemu okolju prilagajali počasi, in ko bo pripravljena, bo imela dostop do velike zunanje ograde z drevesi in grmičevjem, kamor se bo lahko skrila, ko ne bo želela videti ljudi. Imela bo tudi svoj ribnik, ustrezno prehrano in veterinarsko oskrbo, če jo bo potrebovala, je pojasnila Scherk-Trettinova.

Za Micinega lastnika Vilka Žurgo je bilo slovo od medvedke, za katero je začel skrbeti, ko je imela zgolj tri mesece, težka. Poudaril je, da so za Mici imeli tako veliko ogrado, da bi bila glede na predpise dovolj velika za dva medveda.

Kot je pojasnil, je v njeno selitev privolil, ker po dolgih letih ne bo več najemnik gostilne Lovski dom v Završnici. Poleg tega se je, kot je dejal, z organizacijami, inšpekcijami in ministrstvi dolgo boril, da je Mici lahko ostala. Po spremembi zakona pa bi njegovo lastništvo postalo nezakonito. »Glede na vse to sem se odločil, da jo predam, dokler obstajajo interesenti zanjo,« je dejal.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Pri pogovorih z Žurgo in pri selitvi medvedke je sodeloval tudi državni sekretar za okolje, prostor, podnebje in dialog z nevladnimi organizacijami v kabinetu predsednika vlade Jure Leben. Kot je dejal, je bilo za Mici v Završnici sicer dobro poskrbljeno, ampak dolgoročno bo zanjo bolje, da bo imela veliko prostora in oskrbo, kakršno ji lahko nudijo le v zavetišču.

Leben je Micinega lastnika prepričal tudi s posnetki medveda Felixa, ki so ga iz ograde pri eni od restavracij v Kočevju v Arbesbach preselili maja. »Zelo pomembno je, da tisti, ki pišemo okoljsko politiko, vidimo stvari v praksi in se potem lažje pogovarjamo tudi z lastniki,« je dejal Leben.

Upa, da bo s posnetki zadovoljnih medvedov v zavetišču v selitev prepričal tudi lastnika še zadnjega rjavega medveda v zasebni lasti v Sloveniji, medveda Tima, ki biva v Zoo parku Rožman pri Horjulu. Kot je poudaril Leben, velike zveri ne spadajo v male ograde in vlada zagovarja, da živali živijo prosto, zato so šli tudi v spremembo zakonodaje, po katerem bo takšne zveri v pol leta treba dati v zavetišče.

Po zakonu bodo imele oblasti tudi pravno podlago, da bodo lahko zasegle medveda Tima. Vendar Scherk-Trettin še vedno upa, da jim ga bo lastnik čim prej prostovoljno predal in bi ga lahko do pomladi prepeljali v zavetišče. Vesela je, da se zasebno lastništvo rjavih medvedov v Sloveniji končuje, za kar si je njihova organizacija prizadevala od leta 2022.

Organizacija Four Paws je sicer aktivna že 25 let in v tem času jim je, kot je dejala Scherk-Trettinova, uspelo končati nekaj krutih praks z medvedi po Evropi. Navedla je rešitev plešočih medvedov v Bolgariji in Srbiji ter konec zasebnega lastništva medvedov na Poljskem in Kosovu.

»Vsaki državi se približujemo postopoma, korak za korakom. Veliko smo že naredili, nekatere stvari pa nas še čakajo,« je dejala. Pri tem je posebej omenila medvede v ogradah ob nekaterih čeških gradovih.