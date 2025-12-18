Meg Ryan: Oh, kako ga bomo pogrešali!

Ameriška igralka Meg Ryan je na instagramu objavila čustven zapis v spomin na umorjenega režiserja, ki jo je režiral v uspešnici Ko je Harry srečal Sally iz leta 1989. Vloga Sally je namreč Ryanovo katapultirala med zvezde, posebej romantičnih komedij, kot so Romanca v Seattlu, Ko moški ljubi žensko, Čaka te pošt@ ... Roba Reinerja so konec tedna našli mrtvega skupaj z ženo Michele Singer Reiner na njunem domu v Los Angelesu, pred dnevi pa so aretirali njunega sina Nicka in ga obtožili dveh umorov prve stopnje.

Harry (Billy Crystal) in Sally (Meg Ryan) se prvič srečata leta 1977, ko z univerze v Chicagu odhajata v New York. Postaneta dobra prijatelja, a zaplete se, ko njuno prijateljstvo preraste v nekaj več. FOTO: Promocijsko gradivo

»Oh, kako bomo pogrešali tega človeka ...« je zapisala igralka in objavila njuno skupno fotografijo. »Hvala, Rob in Michele, da sta verjela v pravo ljubezen, v pravljice in v smeh. Hvala za vajino vero v najboljše v ljudeh in za vajino globoko ljubezen do naše države.«

Igralka je vse skupaj sklenila v smeri optimizma. »Moram verjeti, da se zgodba ne bo končala s to tragedijo, da se bo morda zgodilo nekaj dobrega, da se bo dvignila ozaveščenost. Ne vem, ampak domnevam, da bi si želeli, da bi bilo to nekaj upanja polnega in humanega, nekaj, kar bi nas vse pripeljalo do boljšega razumevanja drug drugega in do miru.«

Tudi njen soigralec iz filma Billy Crystal se je poklonil Reinerju. V skupni izjavi z najbližjimi prijatelji pokojnega para, vključno z Martinom Shortom, Larryjem Davidom, Albertom Brooksom in drugimi, je zapisal: »Njegov komični pridih je bil brez primere, njegova ljubezen do glasbe dialogov in ostrine drame preprosto elegantna. Igralce je imel rad. Scenariste je naredil boljše. Biti v njegovih rokah kot filmski ustvarjalec je bil privilegij, a to je le del njegove zapuščine.«