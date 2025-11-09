Meghan Markle se vrača pred kamere. Igrala bo sama sebe.

Kot poroča filmska revija Variety, bo nekdanja igralka Meghan Markle, zdaj znana predvsem po svoji resnični vlogi v britanski kraljevi družini, nastopila v prihajajočem filmu studia Amazon MGM z naslovom Close Personal Friends.

Film, ki ga režira Michael Showalter, trenutno snemajo v okolici Los Angelesa, gre pa za komično dramo z zvezdniško zasedbo. Med glavnimi igralkami in igralci so Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid in Henry Golding.

Produkcijski viri so razkrili, da bo Meghan igrala sebe, film pa spremlja življenje dveh parov – enega slavnega in enega, ki živi običajno življenje – ter raziskuje sodobne odnose, izzive prijateljstva in pritiske javnosti. Snemanje naj bi trenutno potekalo v Pasadeni v Kaliforniji.

»To je velik korak za Meghan, ki se vrača k temu, kar resnično ljubi,« je britanskim medijem povedal vir. Po navedbah istega vira je bila njena udeležba v filmu skrivnost, princ Harry pa jo je v novi poklicni odločitvi v celoti podprl.

Meghan Markle je širšo prepoznavnost dosegla z vlogo odvetniške asistentke Rachel Zane v priljubljeni seriji Suits. Po poroki s princem Harryjem leta 2017 je opustila igralsko kariero in se posvetila humanitarnemu delu ter več medijskim projektom pod okriljem njunega podjetja Archewell. Zanimivo je, da je v intervjuju za Variety leta 2022 na vprašanje, ali še razmišlja o igralski karieri, rekla: »Najbrž nikoli ne moreš reči nikoli, a mislim, da sem jo absolutno končala.«

Za zdaj ni znano, ali gre za njeno resnejšo vrnitev v Hollywood, gotovo pa se vojvodinja, ki je v zadnjih letih pogosto na naslovnicah zaradi svojega odnosa do britanske monarhije in medijev, s to potezo simbolno vrača tja, kjer se je njena javna pot začela – pred kamere.