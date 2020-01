Megxit se nadaljuje

Princ Harry in Meghan Markle sta skupaj s sinom Archiejem božič preživela v 12,6 milijona vrednem dvorcu v Kanadi. FOTO: Toby Melville/Reuters

Prazno mesto v muzeju voščenih lutk

Meghan Markle je spet odpotovala Kanado, kjer je ostal Archie. FOTO: Reuters

Vihar na dvoru ne pojenja, tudi britanski mediji so, kot se zdi, pozabili, da obstaja na svetu še kaj hujšega kot to, da se člana kraljeve družine odločita, da se bosta oddaljila od uradnih dolžnosti . Sredi krize v Buckinghamski palači jenaredila še en napačen korak: spet je odpotovala v Kanado.Tam je namreč še vedno osemmesečni sin Archie, za katerega so v času odsotnosti staršev po poročanju medijev skrbeli varuška in materini prijatelji. Družina je v Kanadi preživljala praznike, nato pa sta se vojvodinja in vojvoda Susseška na začetku tedna vrnila v Veliko Britanijo in razglasila svojo odločitev. To sta menda sprejela brez posvetovanja s člani kraljeve družine. Kot je mogoče prebrati v britanskih medijih, naj bi o prihodnosti para, ki se v svoji vlogi ni dobro počutil zaradi nenehne pozornosti in nadlegovanja medijev, sicer že govorili, toda ti pogovori so bili še v povojih.Medtem ko je Meghan Markle v Kanadi,v Veliki Britaniji z očetom,, in bratom,, poskuša skleniti dogovor. Prva skrb je seveda povezana z denarjem; čeprav sta v javnosti razglasila, ljudi še vedno zanima, kako se bosta preživljala in koliko javnih sredstev bosta obdržala. Znano pa je že, da bosta obdržala dvorec Frogmore, ki sta ga prenovila z davkoplačevalskim denarjem. Pomembna vprašanja so tudi, ali bo par obdržal kraljevi naziv, kdo bo med njunim življenjem, razpetim med Veliko Britanijo in Severno Ameriko, skrbel za njuno varnost, kakšna bo njuna vloga, kaj to pomeni za kraljevo družino …Bistveno hitreje, kot bodo našli rešitev, pa so ukrepali v muzeju voščenih lutk Madame Tussauds. Njuni skulpturi so nemudoma odstranili z mesta, ki je namenjeno kraljevi družini. Zdaj tam ostajajo samo še kraljica Elizabeta II. in princ Philip ter princ William in njegova žena Kate Middleton.