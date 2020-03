Meje moje občine so meje ­mojega sveta, so si včeraj ­govorili mnogi in preklinjali dan, ko so dvignili roko, da bi imeli svojo mini občino brez trgovine in zdravnika, vsem izjemam v odloku navkljub.



Najmanjša občina po površini je Ankaran. Kljub le osmim kvadratnim kilometrom po podatkih statističnega urada ni najbolj gosto naseljena. Na enem kvadratnem kilometru jih je skoraj 400 oziroma vsak Ankarančan ima na voljo okoli 2,5 kvadratnega metra. Še vedno dovolj za distanco. Precej slabše se godi Ljubljančanom, ki imajo na voljo kar 275 kvadratnih kilometrov, a se jih na kvadratnem kilometru drenja skoraj 1000.



Največjo občino po površini­ imajo v Kočevju. Na 555,4 kvadratnega kilometra ima vsak prebivalec na voljo skoraj 35 kvadratnih metrov oziroma manj kot 30 občanov je na enem kvadratnem kilometru. Res pa je, da si občino delijo z medvedi, ki se menda prav zdaj zbujajo …



­Daleč največ prostora imajo občani Solčave. Občina, ki ima manj prebivalcev od povprečne ljubljanske stanovanjske soseske, je verjetno trenutno raj na zemlji. Vsak občan ima na voljo 190,7 kvadratnega metra oziroma na enem kvadratnem kilometru je okoli pet občanov. Čeprav velik del občine predstav­ljajo gore, katerih obisk je odsvetovan, ni verjetno, da bomo v Solčavi na sprehodu srečali veliko ljudi.



Kriza s koronavirusom je pokazala veliko prednosti podeželja – lastna pridelana hrana, manj ljudi in čista narava. To bi si veljalo zapomniti tudi po krizi. Do takrat se lahko vsaj za čisto naravo za mejami občine potrudimo sami. Starejši par v našem mestu čisti sprehajalne poti. Oborožena z vrečkami, rokavicami in maskami imata čistilno akcijo že dva tedna, potem ko so vse uradne odpadle. V večini občin je, žal, treba veliko očistiti. Pa če so še tako majhne.