»Pa smo spet tu«, dvajset dni z ameriško prvo damo

Izšel je napovednik za dokumentarni film o prvi dami ZDA Melanii Trump. Film je režiral Brett Ratner, ki se je leta 2017 soočil s šestimi obtožbami spolnega nadlegovanja in posilstva, zaradi česar so ga pri podjetju Warner Bros. odpustili.

Film, za katerega so pri Amazon MGM Studios odšteli okoli 40 milijonov dolarjev, spremlja prvo damo 20 dni pred inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa 20. januarja 2025. V napovedniku obljubljajo izjemen dostop do zasebnega življenja predsedniškega para, vključno s posnetki pomembnih sestankov, zasebnih pogovorov in še nikoli prej videnih prostorov.

»Pa smo spet tu,« pravi Melania na začetku napovednika, kjer se sprehodi v Kapitol na dan Trumpove druge inavguracije. Napovednik med drugim vključuje še prizore s kosila s sodelavko, obisk pokopališča, oblikovanje črno-bele obleke, ki jo je prva dama nosila na inavguracijskem plesu, pogovor o varnosti z agentom tajne službe in telefonski klic s Trumpom, ki naj bi predstavljal vrhunec filma.

Napovednik povezujejo kadri, osredotočeni na modne izbire prve dame, predvsem na čevlje, klobuke in sončna očala, vmes pa se pojavi tudi Barron Trump, Trumpov najmlajši sin.

»20 dni mojega življenja pred ameriško predsedniško inavguracijo predstavlja redek in odločilen trenutek – tak, ki zahteva izjemno skrb, integriteto in brezkompromisno mojstrstvo,« je Melania dejala za Fox News, kjer so prvi predvajali napovednik filma. »Ponosna sem, da bom z gledalci in oboževalci delila ta specifični trenutek svojega življenja – 20 dni intenzivnih sprememb in načrtovanja,« je še povedala.

Prva dama ZDA si je film zamislila novembra 2024, sama pa je tudi glavna producentka. Poleg tega bodo izdali dokumentarno serijo v treh delih, ki bo prikazovala Melanijino življenje v New Yorku, Washingtonu in Palm Beachu.

Režiser tesni prijatelj Netanjahuja

Ratner, ki je režiral film, se je leta 2023 preselil v Izrael in se na družbenem omrežju instagram večkrat označil za ponosnega sionista. Menda je tudi tesni prijatelj izraelskega premiera Benjamina Netanjahuja.

Ratner bo kmalu nadaljeval serijo filmov Ful gas, potem ko je Trump posredoval in zagotovil financiranje projekta. Novi film bodo distribuirali pri Paramountu, podjetju, ki je pred kratkim prešlo po Skydance, tega pa podpira Trumpov prijatelj Larry Ellison.

Dokumentarni film Melania bo v kino prišel 30. januarja 2026.