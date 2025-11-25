Melania sprejela božično drevo, Trump pa bo pomilostil purana

Prva dama ZDA Melania Trump je v ponedeljek sprejela božično drevo, ki bo krasilo Modro sobo v Beli hiši. Skoraj šestmetrsko belo jelko so pred Belo hišo pripeljali na zeleni kočiji s konjsko vprego, poroča AP.

Božično drevo za Belo hišo je letos priskrbela družba Korson's Tree Farms iz Michigana, ki je zmagala na letošnjem nacionalnem natečaju za božično drevo Bele hiše.

Tekmovanje že od leta 1966 organizira ameriško Nacionalno društvo za božično drevo. Vsako leto za drevo Bele hiše glasujejo tako pridelovalci božičnih dreves in strokovnjaki s področja gozdarstva kot tudi kupci. Da se lahko potegujejo na natečaju za božično drevo Bele hiše, morajo pridelovalci s svojim drevesom najprej zmagati na državnih ali regijskih tekmovanjih.

Letošnje božično drevo meri 18 čevljev in pol ali slabih šest metrov. FOTO: Alex Wroblewski/AFP

Zmagovalno božično drevo so letos v Belo hišo pripeljali trije kočijaži v elegantnih suknjičih s cilindri na glavi, voz pa sta vlekla vprežna konja po imenu Logan in Ben. »Čudovito drevo je,« je dejala prva dama, ko si je ogledala božično jelko, ki je prepotovala več kot tisoč kilometrov. Melania je bila za to priložnost oblečena v kremasto bel plašč, temno rdeče rokavice in kariraste salonarje.

Pomilostitev puranov pred zahvalnim dnevom

V sredo bo ameriški predsednik Donald Trump sodeloval pri praznični tradiciji pomilostitve dveh puranov iz Severne Karoline, Gobbla in Waddla, v znamenju zahvalnega dneva, ki ga bodo v ZDA praznovali v četrtek. Trumpovi bodo državni praznik sicer praznovali na Floridi, ob njihovi vrnitvi pa bo Bela hiša že okrašena v božičnem duhu.

»Oblikovanje okraskov za vsako sobo bo potekalo pod nadzorom prve dame Melanie Trump. Obiskovalci bodo lahko uživali v vsakoletni tradiciji, ki v Beli hiši ustvari praznično vzdušje, toplino, vero in upanje,« so za javnost dejali iz pisarne prve dame.

Čeprav v Beli hiši niso uradno oznanili, kakšna bo letošnja božična tematika, sta Trumpova oktobra na družbenem omrežju objavila kratek posnetek, ki je razkril, da bodo okraski najverjetneje zlati in pozlačeni. Na ta način se bodo ujemali s številnimi dekorativnimi spremembami, ki jih je 79-letni predsednik uvedel v zahodnem krilu Bele hiše.

Ameriško prvo damo so v času Trumpovega prvega mandata večkrat kritizirali zaradi izbire božičnih okraskov. Leta 2018 se je, denimo, odločila za domoljubno temo v krvavo rdeči barvi, in sicer so v Beli hiši postavili številna rdeča božična drevesa, ki so po mnenju nekaterih spominjali na oblačila iz serije Deklina zgodba. »Smo v 21. stoletju in imamo različne okuse,« se je takrat branila Melania.

Krvavo rdeča božična drevesa iz leta 2018 so mnogi označili za dekorativni polom. FOTO: Leah Millis/Reuters

Leta 2019 se je odločila za okraske v znamenju črt in zvezd, ki so del ameriške zastave, ter zlatih orlov. Sledeče leto, med pandemijo covida, so božična drevesa v Beli hiši krasili okraski v obliki smetarskih tovornjakov, znanstvenikov in zdravstvenih delavcev, ki so opravljali svoje delo kljub tveganju.

Bela hiša bo v prazničnem času sprejela več tisoč obiskovalcev, a si bodo zaradi obnovitvenih del v vzhodnem krilu lahko ogledali zgolj eno nadstropje Bele hiše, med njimi Vzhodno sobo, Zeleno sobo, Modro sobo, Rdečo sobo in svečano jedilnico. Ogled ne bo vključeval zgodovinskih prostorov v pritličju, ko sta knjižnica in soba s porcelanom, saj nekatere izmed teh uporabljajo uslužbenci prve dame med obnovitvijo vzhodnega krila.