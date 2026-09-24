Melania Trump o odraščanju v komunistični Sloveniji: Nič mi ni manjkalo

Prva dama ZDA Melania Trump je v pogovoru za Fox News včeraj spregovorila o svojem otroštvu v Sloveniji. Na vprašanje, kako je odraščanje v vzhodni Evropi vplivalo na njeno razumevanje svobode, je povedala, da je odraščala pod komunizmom, vendar svojega otroštva ne opisuje kot nesrečnega. »Odraščala sem pod komunizmom in pravzaprav mi ni nič manjkalo. Imela sem zelo lepo otroštvo in moji starši so moji družini omogočili lepo življenje,« je povedala. Hkrati je poudarila, da je bilo življenje takrat drugačno od življenja v Združenih državah. Po njenih besedah so morali ljudje paziti na določene stvari in niso imeli enake stopnje svobode, kot jo poznajo v ZDA. »Seveda so stvari, ki se jih moraš zavedati, in paziš, kaj počneš – ni tako svobodno kot tukaj v Združenih državah. Zdaj so drugi ...