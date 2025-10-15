Dokumentarec o zakulisju življenja Melanie Trump

Melania Trump je že izdala knjigo o svojem prvem bivanju v Beli hiši, tudi s spomini na otroštvo in mladost v Sloveniji, januarja pa bo na Amazonovem filmskem portalu in konec meseca v kinodvoranah objavljen dokumentarni film o pripravah na drugo selitev v rezidenco ameriškega predsednika.

»Skozi svoje življenje sem bila priča številnim izjemnim dogodkom in srečala neverjetne ljudi,« je v knjigi Melania zapisala prva in najbrž lep čas edina Slovenka v Beli hiši. »Bili so trenutki veselja in zmagoslavja, pa tudi izzivov in žalosti.«

Po knjižnem opisu ameriške (in delčka slovenske) novejše preteklosti do konca prvega predsedniškega mandata Donalda Trumpa se je prva dama ZDA v mesecih pred drugim vstopom v Belo hišo postavila pred kamere. Po uradni izjavi studia Amazon MGM bo dokumentarec pokazal vrnitev gospe Trump v eno od najvplivnejših vlog sveta.

Melanio Trump so mnogi podcenjevali ali celo verjeli, da se lahko okoristijo s poznanstvom z njo. Nekdanja prijateljica in svetovalka Stephanie Winston Wolkoff je objavila knjigo, nešteti mediji so jo pozivali, naj dvakrat trene z očmi, če potrebuje rešitev. Njen odgovor je dokumentarni film; reklama zanj jo prikazuje, ko se odpravlja na še eno od svojih poti.

Dvajset dni pred ponovno selitvijo v Belo hišo so jo povsod spremljale kamere, dokumentarni film z naslovom Melania pa bo januarja najprej predvajan na Amazon Video, nato še v kinodvoranah. Poročajo, da je Amazonov šef Jeff Bezos zanj porabil štirideset milijonov dolarjev. Velik del tega denarja naj bi šel h glavni zvezdi, ki ni le prva dama, ampak tudi poslovna ženska.

Svet geopolitike, visoke mode in mednarodne filantropije

Kritiki so se medtem že sprijaznili, da je njen zakon bolj trden, kot so si mislili, zdaj spoznavajo, da mati devetnajstletnega Barrona veliko bolj uživa v vlogi prve dame ZDA, kot so ji pripisovali. Z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom se pogaja za vrnitev ugrabljenih ukrajinskih otrok svojim družinam in po besedah lastnega moža je odločilno pripomogla k njegovemu zaostrovanju odnosov z napadalko Ukrajine.

Trumpova predvolilna menedžerka iz prve predsedniške kampanje Kellyanne Conway je večkrat povedala, da je za zaprtimi vrati vedno iskal mnenje svoje žene.

V njegovem drugem mandatu Melania noče ostati za zaprtimi vrati. Z dokumentarcem, kakršnega v svetu ameriških prvih dam še ni bilo, jih bo kmalu priškrnila sama. V režiji Bretta Ratnerja, ki ga s tem rešuje obtožb gibanja #JazTudi, bo lahko svetovna javnost pokukala v svet geopolitike, visoke mode in mednarodne filantropije, kot so zapisali v sporočilu za javnost. V kadrih naj bi se pojavili tudi sin Barron, soprog Donald in drugi člani družine, gledalci pa si bodo lahko ogledali washingtonsko rezidenco predsednika ZDA, Trumpovo stolpnico v New Yorku in floridski Mar-a-Lago.