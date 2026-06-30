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    Mercator: Zaradi ekstremne vročine ponekod odpovedala hladilna tehnika

    Ekstremne temperature pomenijo izrazito povišanje potreb po hlajenju, ponekod hladilna tehnika izjemnih obremenitev ni vzdržala, pojasnjujejo v Mercatorju.
    V Mercatorjevih trgovinah zaradi vročine odpovedali hladilni sistemi, živila umikali iz prodaje FOTO: Delo
    Galerija
    V Mercatorjevih trgovinah zaradi vročine odpovedali hladilni sistemi, živila umikali iz prodaje FOTO: Delo
    Pija Kapitanovič
    30. 6. 2026 | 17:22
    3:54
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    Dolgotrajen vročinski val je ponekod povzročil težave tudi v trgovinah. Potem ko so bralci Dela opozorili, da v Mercatorjevih poslovalnicah v Supernovi Primskovo v Kranju in Likarici v Idriji več dni ni bilo na voljo dela ohlajenih in zamrznjenih izdelkov zaradi nedelujočih hladilnih in zamrzovalnih vitrin, so v Mercatorju potrdili, da je na nekaterih lokacijah odpovedala hladilna tehnika.

    »Ekstremne temperature pomenijo izrazito povišanje potreb po hlajenju, žal pa ponekod hladilna tehnika izjemnih obremenitev ni vzdržala,« so pojasnili v Mercatorju.

    Dodajajo, da so na terenu vsi razpoložljivi sodelavci in zunanji partnerji, ki odpravljajo okvare, stanje v poslovalnici Kranj Primskovo pa se po njihovih besedah že normalizira.

    Ob tem zagotavljajo, da pri ravnanju z živili dosledno spoštujejo predpise o hladni verigi. »Absolutno upoštevamo vse predpise s področja hladne verige in blago po potrebi umikamo,« so zapisali.

    Težave s hlajenim in zamrznjenim programom v Mercatorju že odpravljajo. FOTO: Delo
    Težave s hlajenim in zamrznjenim programom v Mercatorju že odpravljajo. FOTO: Delo
     Na vprašanja, v koliko poslovalnicah so se pojavile težave, koliko časa trajajo, ali je bilo zaradi prekinitve hladne verige treba zavreči živila ter ali so okvare povezane tudi z električno napeljavo oziroma preobremenitvijo elektroenergetskega sistema, za zdaj niso odgovorili.

    Kako je drugod? 

    Medtem drugi veliki trgovci podobnih težav ne beležijo.

    V Hoferju pravijo, da v njihovih trgovinah ne zaznavajo nobenih težav z delovanjem hladilnikov in zamrzovalnih vitrin. Čeprav visoke zunanje temperature pomenijo večjo obremenitev hladilnih sistemov, po njihovih navedbah to ne povzroča motenj. Zagotavljajo, da ves čas zagotavljajo neprekinjeno hladno verigo od skladišča do trgovine in da so živila shranjena v skladu z vsemi predpisanimi standardi.

    Tudi v Spar Slovenija zaradi vročinskega vala ne beležijo izpadov hladilnih sistemov. Pojasnjujejo, da delovanje hladilnikov in zamrzovalnikov stalno spremljajo z digitalnim nadzorom in rednimi ročnimi meritvami, ob vsakem odstopanju pa ukrepajo po vnaprej določenih postopkih.

    »Če bi do okvare vendarle prišlo, je na prvem mestu vedno zagotavljanje, da so živila varna za uporabo za kupce. Če varnosti ni mogoče zagotoviti, jih nemudoma umaknemo iz prodaje,« so sporočili. Pred ponovno uporabo hladilne opreme vedno preverijo, ali ta zagotavlja ustrezno temperaturo za varno shranjevanje živil.

    Težave tudi v tujini

    S težavami se srečujejo tudi trgovci po Evropi. Tudi v Združenem kraljestvu je junijski vročinski val povzročil okvare hladilnih sistemov v številnih supermarketih. Kupci so poročali o zaprtih hladilnih oddelkih in praznih policah v trgovinah verig M&S, Tesco, Sainsbury's in drugih. Številni starejši hladilni sistemi niso bili načrtovani za večdnevne temperature nad 35 stopinj Celzija, zato se ob dolgotrajnih vročinskih valovih povečuje tveganje za okvare, so poročali britanski mediji. 

    Po navedbah britanske zveze za hladno verigo (UK Cold Chain Federation) je letošnji vročinski val razkril ranljivost prehranske logistike. Zaradi izjemnih temperatur so bile pod velikim pritiskom hladilnice, dostavna vozila in trgovinski hladilni sistemi, zato industrija opozarja, da bo treba infrastrukturo prilagoditi vse pogostejšim vročinskim ekstremom.

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