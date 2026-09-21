Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

Novo generacijo hibridnega pogona, ki elektrifikacijo vključi v vsakdan, ne da bi od vas zahtevala spremembo navad.

CLA je avtomobil za tiste, ki od vsakdanje vožnje pričakujejo nekaj več. Več udobja, več užitka in več svobode pri izbiri, kako želijo potovati. Hibridni pogon pri tem deluje skoraj neopazno: avtomobil sam usklajuje delovanje bencinskega in električnega motorja ter izkorišča energijo tam, kjer jo lahko. Brez iskanja polnilnice in brez prilagajanja poti. Vi se lahko preprosto osredotočite na to, kam ste namenjeni.

CLA 180 Night Edition. Za 41.990 EUR Mercedes-Benz CLA naredi vtis že na prvi pogled, Night Edition pa njegovemu videzu doda še bolj izrazit značaj. Posebna izvedba vključuje Nočni paket in paket Advance Plus, ki ponujata bogatejšo serijsko opremo in številne dodatke za še prijetnejšo izkušnjo.

Novi CLA se z aerodinamičnimi linijami uvršča med najbolj aerodinamične serijske modele znamke. FOTO: Mercedes-Benz

Lep na pogled, še lepši za vsak dan

CLA pritegne pozornost z elegantno silhueto in športnimi proporci. Dolga medosna razdalja in kratki previsi poudarjajo njegovo dinamično držo, motivi zvezde na sprednjem delu in v zadnjih lučeh pa poskrbijo za prepoznaven značaj avtomobilov Mercedes-Benz.

Če želite še bolj izrazit videz, je na voljo CLA 180 Night Edition. Črni elementi Nočnega paketa, 18-palčna platišča in tonirana stekla poudarijo športnost modela, paket Advance Plus pa videz dopolni z elementi, ki pridejo do izraza tudi pri vsakdanji uporabi – od ambientalne osvetlitve do KEYLESS-GO in brezžičnega polnjenja telefona.

Oblika CLA pa ni namenjena le temu, da pritegne poglede. Aerodinamična zasnova pripomore k učinkovitejši in tišji vožnji, prostorna notranjost pa poskrbi, da je avtomobil prijeten tako pri vsakodnevnih opravkih kot na daljši poti.

Opremljen z MBUX Superscreen za intuitivno uporabniško izkušnjo. FOTO: Mercedes-Benz AG

Elektrificirana vožnja brez spreminjanja navad

Ena največjih prednosti novega CLA je hibridni pogon, ki elektrificirano vožnjo približa tudi voznikom, ki ne želijo razmišljati o polnjenju. Samodejno usklajuje delovanje bencinskega in električnega motorja ter glede na razmere izbere način vožnje, ki je v danem trenutku najbolj smiseln.

V mestu lahko CLA krajše odseke prevozi povsem električno, pri upočasnjevanju in zaviranju pridobiva energijo, pri enakomerni vožnji pa lahko motor izklopi in omogoči jadranje. Pri različici CLA 180 to pomeni porabo od 4,9 do 5,4 litra na 100 kilometrov (WLTP).

Za vas to pomeni predvsem manj razmišljanja. Ni vam treba načrtovati poti glede na doseg ali iskati polnilnice, ko se odpravljate na daljšo pot. Elektrifikacija deluje v ozadju, vi pa lahko preprosto sedete za volan in se odpeljete – v službo, po opravkih, na izlet ali čez mejo na vikend.

Športni značaj štirivratnega GT-ja se naravno prepleta s tekočo, aerodinamično silhueto, ki deluje lahkotno, dinamično in uravnoteženo. FOTO: Mercedes-Benz AG

Prostor, v katerem se dobro počutite

Ko odprete vrata novega CLA, vas pričaka notranjost, ki je zasnovana za prijetno bivanje, ne le za vožnjo od točke A do točke B. Kakovostni materiali in ambientalna osvetlitev ustvarjajo občutek urejenosti in miru, panoramska streha pa v kabino vnese še več svetlobe in odprtosti.

Na armaturni plošči izstopa zaslon MBUX Superscreen, ki se razteza čez celotno širino in vam približa ključne funkcije. Informacije, glasba in druge vsebine so pregledno dostopne, upravljanje pa ostaja preprosto. Pri tem ni treba, da vsaka vožnja postane tehnološka izkušnja – CLA vam omogoča, da uporabljate toliko funkcij, kot jih v določenem trenutku potrebujete.

Tudi na daljši poti, ko se začnejo nabirati kilometri, pridejo do izraza stvari, ki jih morda ob prvem pogledu ne opazite: udobni sedeži, premišljena razporeditev prostora, prijetna osvetlitev in mirnejše okolje. CLA je prostor, v katerem je prijetno tako med kratkim obiskom mesta kot po več urah na poti.

Notranjost dopolnjujejo športni sedeži z novim oblazinjenjem in skrbno izbrani materiali. FOTO: Mercedes-Benz AG

Ko tehnologija pomeni več sproščenosti

Pri novem CLA tehnologija deluje predvsem takrat, ko jo potrebujete – in pogosto tudi takrat, ko se tega niti ne zavedate. Serijski asistenčni sistemi MB.DRIVE delujejo diskretno, a zanesljivo ter pomagajo ohranjati občutek varnosti in nadzora v različnih prometnih situacijah. Prilagodljivi tempomat DISTRONIC, asistenca za krmiljenje in napredni varnostni sistemi ves čas spremljajo dogajanje okoli vozila in pomagajo pri odzivu, ko se razmere na cesti spremenijo. Tako je lahko tudi vožnja v gostem prometu ali na daljših poteh bolj mirna in manj obremenjujoča.

Digitalni del izkušnje dopolnjuje MBUX četrte generacije z integrirano navigacijo Google Maps, ki pri načrtovanju poti upošteva prometne razmere in pomaga najti najbolj smiselno pot. Virtualni asistent z umetno inteligenco omogoča bolj naravno komunikacijo z vozilom, zato lahko najdete informacije in posamezne funkcije brez zapletenega iskanja po menijih.

Tehnologija ostaja v ozadju, vi pa dobite več miru, preglednosti in sproščenosti za volanom. Prav v tem je njen največji čar: ne opozarja nase, ampak poskrbi, da je vožnja bolj preprosta, varna in sproščena.

Mercedes-Benz CLA je najbolj varen avtomobil leta 2025 po oceni Euro NCAP. FOTO: Mercedes-Benz AG

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