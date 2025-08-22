  • Delo d.o.o.
    Zanimivosti

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    FOTO: Merkur Zavarovalnica
    Galerija
    FOTO: Merkur Zavarovalnica
    Promo Delo
    22. 8. 2025 | 10:44
    22. 8. 2025 | 10:44
    6:36
    A+A-

    Kaj se zgodi, ko se šport, kot je kolesarjenje, sreča s poslom? Nastane edinstven dogodek, ki združuje strast do gibanja, posla in moč ekipnega duha ter odpira nove priložnosti za povezovanje z ljudmi, ki si delijo podobne vrednote in cilje. Prav takšen dogodek se bo prvič zgodil 6. septembra 2025 v Kranju, kamor Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo kolesarsko preizkušnjo za dvojice po vzoru Dirke po Franciji. Pričakujte neponovljivo kolesarsko doživetje, ki presega zgolj športno tekmovanje.

    FOTO: Merkur Zavarovalnica
    FOTO: Merkur Zavarovalnica

    Team building v duhu Dirke po Franciji

    Predstavljajte si, da se skupaj s sodelavcem ali poslovnim partnerjem podate na 34 kilometrov dolgo kolesarsko preizkušnjo; zaprte trase, ki so jih zasnovali strokovnjaki Tour de France, visoka raven varnosti in asistence, enak merilni sistem (skupna razvrstitev in razvrstitev po starostnih skupinah) ter uradni zmagovalni oder z razglasitvijo in ikonične majice Tour de France. Da! Vse to vas čaka na Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 poslovni etapi.

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 poslovna etapa je namreč poslovno zasnovana različica priljubljenega kolesarskega dogodka. Pomeni edinstveno priložnost za podjetja, društva in njihove zaposlene, ki želijo biti del tega neponovljivega kolesarska izziva in občutiti vrhunsko izkušnjo Tour de France s poudarkom na ekipnem sodelovanju. Udeleženci poslovne etape bodo namreč v dvojicah prevozili 34 kilometrov dolgo traso, kjer bo o uspehu odločal čas zadnjega člana ekipe. To pomeni, da bo prav usklajenost med partnerjema ključ do uspeha.

    Poslovna etapa bo potekala na cestah Gorenjske s startom in ciljem v Kranju, v neposredni bližini osrednjega prizorišča, vasi L'Etape (L'Etape Village). Načrtovana je v dolžini 34 kilometrov s pretežno ravninskim profilom, tako da bodo ekipe prekolesarile 333 metrov višinske razlike.

    Več informacij je na voljo na spletni strani Merkur zavarovalnice, prijave pa so mogoče na uradni strani L’Étape Slovenia. Celoten pregled tras je dostopen tukaj.

    Miha Pahulje, član uprave Merkur zavarovalnice, poudarja, da je Poslovna etapa lahko kot praktično orodje za razvoj ekip: dvojica napreduje le z jasnimi dogovori in usklajenostjo. "Takšna izkušnja ustvarja merljiv rezultat, ki se odrazi v boljšem sodelovanju in večji zavzetosti.« Dodaja še, da zasnova preizkušnje prenaša športne principe neposredno v organizacijsko prakso: »Jasne vloge, dosledna komunikacija in usklajenost postanejo vedenja, ki po dogodku ostanejo in se pokažejo pri izvedbi projektov.«

    FOTO: Merkur Zavarovalnica
    FOTO: Merkur Zavarovalnica

    Dogodek je zasnovan kot kombinacija športnega izziva in timske preizkušnje, kjer se tekmovalni duh povezuje s krepitvijo sodelovanja. Merkur zavarovalnica dogodek umešča tudi v svoj širši ESG-okvir, saj spodbuja aktiven življenjski slog zaposlenih, povezuje različne organizacije in podpira mlade kolesarje prek Fundacije Mateja Mohoriča, ki sistematično pomaga pri razvoju talentov in dostopu do kolesarstva.

    Kaj je Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025?

    Dogodek L'Etape Slovenia je uradni dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France v Sloveniji, ki potekajo po vsem svetu. Pomeni edinstveno priložnost za nov osebni kolesarski izziv in obeta pravo turistično avanturo po cestah zelene in razgibane Gorenjske. Dogodek L'Etape Slovenia poteka v skladu z visokimi strokovnimi standardi in tehničnimi pogoji pod okriljem blagovne znamke Tour de France. L'Étape Slovenia je družabni kolesarski dogodek s tekmovalno noto za amaterske (cestne) kolesarje, na katerem je poskrbljeno za varno kolesarjenje na cestah, zaprtih za promet, in izkušnjo, podobno etapnim dirkam profesionalnih kolesarjev na Dirki po Franciji.

    Poslovna etapa Merkur zavarovalnice L’Étape Slovenia 2025 pa je del bogatega dvodnevnega programa Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025.

    FOTO: Merkur Zavarovalnica
    FOTO: Merkur Zavarovalnica

    Kolesarski vikend za vse generacije

    Ne glede na to, ali boste tekmovali ali navijali, vas čaka nepozaben športni dogodek:

    • V soboto, 6. septembra 2025, bosta na 34-kilometrski trasi potekali tekmovalna preizkušnja v dvojicah ter skupinska vožnja Gremo na kolo, ki bo pritegnila tako izkušene kolesarje kot začetnike. Dogajanje bodo obogatili družinski in otroški izzivi, kot so kolesarska tekma Bodoči junaki (1 km), družinsko kolesarjenje (13 km) ter zabavni sprint »K0.0lesarim na polno!« (1 km).
    • V nedeljo, 7. septembra 2025, bosta sledili še preizkušnji na osrednjih trasah L’Étape v slogu legendarnega Tour de France – dolgih 80 km in 130 km. Ti trasi sta namenjeni rekreativcem, ki želijo občutiti pravi francoski kolesarski utrip ter se pomeriti na izzivalnih gorskih vzponih in strmih spustih.

    FOTO: Merkur Zavarovalnica
    FOTO: Merkur Zavarovalnica

    Kako postati del Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 poslovne etape?

    Organizatorji vabijo vsa podjetja, društva in posameznike, da se pridružite premierni Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 Poslovni etapi in doživite edinstven kolesarski dogodek. Gre za nepozabno priložnost, da uživate v kolesarjenju po čudoviti gorenjski pokrajini ter krepite povezanost s sodelavci in poslovnimi partnerji.

    Označite si 6. september in se s sodelavci pridružite Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 Poslovni etapi ter skupaj z ekipo doživite kolesarsko preizkušnjo, ki vas bo povezala na povsem nov način. Prijavite se tukaj.

    Naročnik oglasne vsebine je Merkur zavarovalnica

    Uprava za varno hrano

    Novi umiki izdelkov v Lidlu, Hoferju in drugod

    Uprava za varno hrano je odredila umik številnih vrst medu, ki so bile neskladne po sestavi ali neustrezni zaščitenim proizvodom.
    20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Šok v Courchevelu: pred zdravnikom so se morale skoraj povsem sleči

    Nedavni pregled v Franciji je med smučarskimi skakalkami povzročil precejšnje nelagodje.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 23:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Norveška zvezdnica grdo napadla slovensko šampionko

    Boksarska svetovna prvakinja Ema Kozin se bo 4. oktobra v Lillestrømu pomerila s slovito Cecilio Braekhus. Izzivalkine obtožbe so ji dvignile pokrov.
    Miha Šimnovec 20. 8. 2025 | 18:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    S prevaro do bogastva

    Nov slovenski obraz na Europolovi lestvici: z milijoni pobegnil na rajski otok

    Mitja Pavlin uživa na Zanzibarju, slovensko pravosodje pa ga išče. Nekdanjemu članu uprave družbe Kovintrade bi radi vročili obtožnico.
    Boštjan Celec 19. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Kje so še neizkoriščene priložnosti za rast izvoza

    Za podjetja sta nujni sposobnost hitre prilagoditve in čimprejšnja diferenciacija, tako geografsko kot po namembnih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 22. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetja

    Z izgubo lastnika podjetje lahko zaide v težave

    Zavarovanja lahko pomagajo pri poplačevanju kredita. Podjetniško življenje pogosto negativno vpliva na zdravje.
    Milka Bizovičar 21. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Nove varnostne tehnologije

    Program za varovanje digitalnega gospodarstva

    Veliki vložki v inovacije na področju kibernetske varnosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Nova zdravila

    Molekularno modeliranje na stežaj odpira vrata novim zdravilom

    Prednost bioloških zdravil je, da so veliko bolj specifična in varna, saj ciljajo na točno določeno tarčo, bolnik pa ima zaradi tega manj neželenih učinkov.
    Maja Južnič Sotlar 20. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    merkur zavarovalnicaMerkur zavarovalnica L’Étape SloveniaMerkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 poslovna etapadirka po Francijikolesarjenje
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Vuelta 2025

    Vingegaard bi rad sedel na Rogličev prestol

    Španski krog se bo jutri v Torinu začel z dvema slovenskima kolesarjema na štartu, Domnom Novakom in Galom Glivarjem.
    Miha Hočevar 22. 8. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenija proti Srbiji

    Med košarkarsko tekmo izžvižgali užaljenega Dodika, ki je zbežal iz dvorane

    Glasni žvižgi med tekmo Srbije in Slovenije v Beogradu so v beg iz dvorane pognali Milorada Dodika, ki je bil ob tem vidno užaljen.
    22. 8. 2025 | 10:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ofenziva na mesto Gaza

    Izraelski minister napovedal odprtje vrat pekla

    Grožnja sledi četrtkovi izjavi premierja Benjamina Netanjahuja o takojšnjem začetku pogajanj za osvoboditev talcev, ki so še v ujetništvu.
    22. 8. 2025 | 10:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Luka Koper

    Zastoji na cestah in tirih povzročajo vse resnejše preglavice logistom

    V šestih mesecih so v Luki skupaj pretovorili 11,4 milijona ton blaga, to je le odstotek več kot lani.
    Boris Šuligoj 22. 8. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ofenziva na mesto Gaza

    Izraelski minister napovedal odprtje vrat pekla

    Grožnja sledi četrtkovi izjavi premierja Benjamina Netanjahuja o takojšnjem začetku pogajanj za osvoboditev talcev, ki so še v ujetništvu.
    22. 8. 2025 | 10:19
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Luka Koper

    Zastoji na cestah in tirih povzročajo vse resnejše preglavice logistom

    V šestih mesecih so v Luki skupaj pretovorili 11,4 milijona ton blaga, to je le odstotek več kot lani.
    Boris Šuligoj 22. 8. 2025 | 10:15
    Preberite več
    Vrhunska implantologija, ki vrača nasmeh in spreminja življenja

    Fiksni zobje v enem dnevu in napredne implantološke rešitve tudi brez čeljustne kosti – to je izkušnja, ki jo omogoča Ortoimplant DENTAL SPA.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:34
    Preberite več
    Odlična ideja za kosilo: fižolova juha s čipsom

    Latinskoameriška kuhinja navdušuje s preprostostjo, a hkrati z bogastvom okusov in toplino domačih jedi.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 15:17
    Preberite več
    Ljubljanske mlekarne: podjetje, ki prisluhne zaposlenim

    »Lažje je delati, če si prijatelj,« je povedala ena od mladih poznavalk mleka v videu, ki so ga v Ljubljanskih mlekarnah posneli z otroki svojih zaposlenih.
    Promo Delo 18. 8. 2025 | 09:56
    Preberite več
    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    13. Triglav tek: v družbi slovenskih športnikov bomo tekli za dober namen

    V čudovitem okolju parka Brdo pri Kranju bo 13. septembra že 13. Triglav tek. Tudi letos si lahko obetamo izjemen športno-družabni dogodek z dobrodelno noto.
    Promo Delo 20. 8. 2025 | 08:17
    Preberite več
    Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

    Dolgotrajna obraba sklepnega hrustanca vpliva na kakovost življenja. Prepoznajte osteoartrozo in ukrepajte pravočasno.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Obvestilo o prenosu portfelja zavarovalnih pogodb

    Objavljamo uradno sodno obvestilo, ki ga je pripravil Gospodarski oddelek irskega Visokega sodišča.
    Promo Delo 19. 8. 2025 | 12:10
    Preberite več

