Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

Kaj se zgodi, ko se šport, kot je kolesarjenje, sreča s poslom? Nastane edinstven dogodek, ki združuje strast do gibanja, posla in moč ekipnega duha ter odpira nove priložnosti za povezovanje z ljudmi, ki si delijo podobne vrednote in cilje. Prav takšen dogodek se bo prvič zgodil 6. septembra 2025 v Kranju, kamor Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo kolesarsko preizkušnjo za dvojice po vzoru Dirke po Franciji. Pričakujte neponovljivo kolesarsko doživetje, ki presega zgolj športno tekmovanje.

Team building v duhu Dirke po Franciji

Predstavljajte si, da se skupaj s sodelavcem ali poslovnim partnerjem podate na 34 kilometrov dolgo kolesarsko preizkušnjo; zaprte trase, ki so jih zasnovali strokovnjaki Tour de France, visoka raven varnosti in asistence, enak merilni sistem (skupna razvrstitev in razvrstitev po starostnih skupinah) ter uradni zmagovalni oder z razglasitvijo in ikonične majice Tour de France. Da! Vse to vas čaka na Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 poslovni etapi.

Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 poslovna etapa je namreč poslovno zasnovana različica priljubljenega kolesarskega dogodka. Pomeni edinstveno priložnost za podjetja, društva in njihove zaposlene, ki želijo biti del tega neponovljivega kolesarska izziva in občutiti vrhunsko izkušnjo Tour de France s poudarkom na ekipnem sodelovanju. Udeleženci poslovne etape bodo namreč v dvojicah prevozili 34 kilometrov dolgo traso, kjer bo o uspehu odločal čas zadnjega člana ekipe. To pomeni, da bo prav usklajenost med partnerjema ključ do uspeha.

Poslovna etapa bo potekala na cestah Gorenjske s startom in ciljem v Kranju, v neposredni bližini osrednjega prizorišča, vasi L'Etape (L'Etape Village). Načrtovana je v dolžini 34 kilometrov s pretežno ravninskim profilom, tako da bodo ekipe prekolesarile 333 metrov višinske razlike. Več informacij je na voljo na spletni strani Merkur zavarovalnice, prijave pa so mogoče na uradni strani L’Étape Slovenia. Celoten pregled tras je dostopen tukaj.

Miha Pahulje, član uprave Merkur zavarovalnice, poudarja, da je Poslovna etapa lahko kot praktično orodje za razvoj ekip: dvojica napreduje le z jasnimi dogovori in usklajenostjo. "Takšna izkušnja ustvarja merljiv rezultat, ki se odrazi v boljšem sodelovanju in večji zavzetosti.« Dodaja še, da zasnova preizkušnje prenaša športne principe neposredno v organizacijsko prakso: »Jasne vloge, dosledna komunikacija in usklajenost postanejo vedenja, ki po dogodku ostanejo in se pokažejo pri izvedbi projektov.«

Dogodek je zasnovan kot kombinacija športnega izziva in timske preizkušnje, kjer se tekmovalni duh povezuje s krepitvijo sodelovanja. Merkur zavarovalnica dogodek umešča tudi v svoj širši ESG-okvir, saj spodbuja aktiven življenjski slog zaposlenih, povezuje različne organizacije in podpira mlade kolesarje prek Fundacije Mateja Mohoriča, ki sistematično pomaga pri razvoju talentov in dostopu do kolesarstva.

Kaj je Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025?

Dogodek L'Etape Slovenia je uradni dogodek za rekreativne kolesarje iz serije dogodkov Tour de France v Sloveniji, ki potekajo po vsem svetu. Pomeni edinstveno priložnost za nov osebni kolesarski izziv in obeta pravo turistično avanturo po cestah zelene in razgibane Gorenjske. Dogodek L'Etape Slovenia poteka v skladu z visokimi strokovnimi standardi in tehničnimi pogoji pod okriljem blagovne znamke Tour de France. L'Étape Slovenia je družabni kolesarski dogodek s tekmovalno noto za amaterske (cestne) kolesarje, na katerem je poskrbljeno za varno kolesarjenje na cestah, zaprtih za promet, in izkušnjo, podobno etapnim dirkam profesionalnih kolesarjev na Dirki po Franciji.

Poslovna etapa Merkur zavarovalnice L’Étape Slovenia 2025 pa je del bogatega dvodnevnega programa Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025.

Kolesarski vikend za vse generacije

Ne glede na to, ali boste tekmovali ali navijali, vas čaka nepozaben športni dogodek:

V soboto, 6. septembra 2025, bosta na 34-kilometrski trasi potekali tekmovalna preizkušnja v dvojicah ter skupinska vožnja Gremo na kolo, ki bo pritegnila tako izkušene kolesarje kot začetnike. Dogajanje bodo obogatili družinski in otroški izzivi, kot so kolesarska tekma Bodoči junaki (1 km), družinsko kolesarjenje (13 km) ter zabavni sprint »K0.0lesarim na polno!« (1 km).

bosta na 34-kilometrski trasi potekali tekmovalna preizkušnja v dvojicah ter skupinska vožnja Gremo na kolo, ki bo pritegnila tako izkušene kolesarje kot začetnike. Dogajanje bodo obogatili družinski in otroški izzivi, kot so kolesarska tekma Bodoči junaki (1 km), družinsko kolesarjenje (13 km) ter zabavni sprint »K0.0lesarim na polno!« (1 km). V nedeljo, 7. septembra 2025, bosta sledili še preizkušnji na osrednjih trasah L’Étape v slogu legendarnega Tour de France – dolgih 80 km in 130 km. Ti trasi sta namenjeni rekreativcem, ki želijo občutiti pravi francoski kolesarski utrip ter se pomeriti na izzivalnih gorskih vzponih in strmih spustih.

Kako postati del Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 poslovne etape?

Organizatorji vabijo vsa podjetja, društva in posameznike, da se pridružite premierni Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 Poslovni etapi in doživite edinstven kolesarski dogodek. Gre za nepozabno priložnost, da uživate v kolesarjenju po čudoviti gorenjski pokrajini ter krepite povezanost s sodelavci in poslovnimi partnerji.

Označite si 6. september in se s sodelavci pridružite Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 Poslovni etapi ter skupaj z ekipo doživite kolesarsko preizkušnjo, ki vas bo povezala na povsem nov način. Prijavite se tukaj.

