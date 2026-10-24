Dnevni horoskop za soboto, 24. oktobra

Oven

Vaša energija je na vrhuncu, zato jo izkoristite za urejanje podrobnosti, načrtovanje in pregled dosedanjih dosežkov. Danes ni čas za velike skoke ali drzna nova začetja, saj retrogradni vpliv Merkurja prinaša zmedo v komunikaciji in možnost napačnih razumevanj. Največ boste dosegli, če se posvetite izboljšavam obstoječih projektov in sodelovanju s preverjenimi osebami.

Bik

Dan je kot nalašč za ponovni pregled pogodb, dogovorov in vsakdanjih poslovnih nalog. Ne silite z glavo skozi zid – če nekaj ne gre, poiščite drugo izhodišče ali prosite za nasvet. Retrogradno gibanje Merkurja opozarja na previdnost pri podpisovanju in dogovarjanju; raje trikrat preverite kot enkrat obžalujte.

Dvojčka

Komunikacijske težave so danes skoraj neizogibne, zato se izogibajte pomembnim predstavitvam ali zapletenim pogovorom. Osredotočite se na razjasnjevanje in pripravo, ne na sklepanje novih poslov. Uporabite čas za zbiranje informacij in preverjanje podrobnosti, preden sprejmete odločitev.

Rak

Na poslovnem področju se lahko pojavijo stare teme ali nerazčiščeni odnosi z nadrejenimi. Bodite potrpežljivi in diplomatski, saj lahko napačno razumljene besede povzročijo nesporazume. Raje kot v prepire vlagajte energijo v izboljšanje obstoječih razmer ter v jasnejšo komunikacijo.

Lev

Danes vas poganja močna želja po uspehu, vendar bodite pozorni na drobni tisk in pravila. Retrogradni vpliv Merkurja lahko prinese zaplete pri dokumentaciji ali logistiki, zato se raje posvetite preverjanju, urejanju in izboljšanju že znanega, kot pa tveganju z novimi potezami.

Devica

V vaših vsakodnevnih navadah in rutini se lahko pojavijo zamude ali zmeda. Ne začnite novih nalog, temveč preglejte in optimizirajte že začeto. Previdno s finančnimi odločitvami in urniki; drobni popravki bodo danes prinesli največ koristi.

Tehtnica

Pričakujte zamude pri plačilih ali poslovnih dogovorih. Dan je odličen za dvojno preverjanje pogodb, računov in finančnih tokov. Retrogradno gibanje Merkurja opozarja, da naj vas ne premamijo hitre odločitve; raje mirno in natančno preverite vse podrobnosti.

Škorpijon

Sonce v vašem znamenju prinaša svežo energijo, retrogradni Merkur pa zahteva večjo pozornost pri komunikaciji in nakupih poslovne opreme. Dan ni primeren za večje nakupe ali tvegane investicije. Raje se posvetite urejanju dokumentacije in notranji organizaciji.

Strelec

Danes lahko pride do nesporazumov ali pretiravanj v poslovnih pogovorih. Izogibajte se velikim obljubam in nepotrebnim konfliktom. Če se ponovno odpre kakšna stara tema, jo rešite z mirnostjo in preudarnostjo – to je priložnost za dokončno razrešitev.

Kozorog

Čeprav ste morda nekoliko zadržani pri tveganjih, vas lahko strast potisne naprej. Retrogradni vpliv Merkurja svetuje, da danes gradite na temeljih, utrjujete svoje znanje in potrpežljivo rešujete stare izzive. Prava nagrada bo prišla kasneje.

Vodnar

Pričakujte ovire v komunikaciji in zamude pri skupinskem delu. Najbolj boste napredovali, če boste sodelovali in iskali podporo sodelavcev ali mentorjev. Samostojne akcije danes ne bodo tako učinkovite kot skupinsko načrtovanje in izmenjava idej.

Ribi

Imate dovolj motivacije za uresničitev svojih ciljev, a bodite previdni pri finančnih odločitvah. Namesto hitrih investicij raje preglejte proračune in se izobražujte na področjih, ki vas zanimajo. Uporabite svojo ustvarjalnost za izboljšanje obstoječih projektov.

Splošna napoved za posel in kariero za današnji dan:

Sobota, 24. 10. 2026, prinaša začetek retrogradnosti Merkurja, kar pomeni več možnosti za zamude, nesporazume in potrebo po natančnem pregledu. Največ boste dosegli z disciplino, previdnostjo in izboljšavami že znanega. Izogibajte se hitrim odločitvam in novim začetkom – uspeh bo na strani tistih, ki danes stavijo na premišljenost, potrpežljivost in temeljitost.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence. V članku smo za vire uporabili: Elle, Astromitra, Bookofhoroscopes, Indiatimes, Thekit, Duastro, Hellomagazine, Hindustantimes, Almanac.