V madridski četrti Justicia je arhitektka Mónica Diago prenovila 247 kvadratnih metrov veliko meščansko stanovanje. Ohranila je skoraj štiri metre visoke strope z izvirnimi štukaturami in devet francoskih balkonov s pogledom na ulico. S spremembo tlorisa je bolje povezala bivalne prostore in vanje pripeljala več dnevne svetlobe. Dnevno sobo s kaminom s kuhinjo in jedilnico povezujejo prehodi, obrobljeni z naravnim kamnom.

Kako so osvetlitev prilagodili visokim stropom in kakšno vlogo imajo v prenovljenem interierju umetniška dela in pohištvo po meri? Več o prenovi in fotografije stanovanja najdete na Deloindom.si.