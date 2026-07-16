Messi in Yamal: fotografija, ki je napovedala nogometno zgodbo stoletja

Nedeljski finale svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo prinesel posebno nogometno zgodbo. Na eni strani bo 39-letni Lionel Messi, legenda svetovnega nogometa in kapetan argentinske reprezentance, na drugi pa 19-letni Lamine Yamal, novi obraz španskega nogometa. A njuno prvo srečanje se ni zgodilo na nogometni zelenici. Pravzaprav je bil Yamal takrat še dojenček.

Messi in Yamal sta se srečala leta 2007, ko je mladi Argentinec kot igralec Barcelone sodeloval pri dobrodelnem fotografiranju za koledar, ki sta ga pripravila FC Barcelona in UNICEF. Takrat 20-letni Messi je poziral z nekajmesečnim dojenčkom Laminom Yamalom, ki je bil del družinskega fotografiranja v okviru akcije. Nastala je fotografija, ki je skoraj dve desetletji pozneje postala ena najbolj prepoznavnih nogometnih podob.

Skoraj 19 let pozneje se bo zgodba nadaljevala na največjem možnem odru. Messi, ki je v karieri osvojil skoraj vse najpomembnejše lovorike, bo proti Španiji lovil še en zgodovinski naslov. Yamal, ki je bil ob njunem prvem srečanju star le nekaj mesecev, pa bo skušal svojo reprezentanco popeljati do drugega naslova svetovnega prvaka. To bo njun prvi uradni dvoboj na igrišču.

Neverjeten življenjski krog

Usoda je poskrbela za neverjeten nogometni krog – dojenček s fotografije iz leta 2007 bo zdaj stal na nasprotni strani igrišča kot tekmec enega največjih igralcev vseh časov. Finale Argentine in Španije zato ne bo le boj za pokal, ampak tudi simboličen obračun dveh različnih nogometnih obdobij.

Fotografija 20-letnega Messija z dojenčkom Yamalom je tik pred finalom znova zaokrožila po družbenih omrežjih. Mnogi so sprva mislili, da gre za ponaredek ali celo izdelek umetne inteligence, vendar je zgodba za njo povsem resnična.

Fotografijo je pred dvema letoma na instagramu objavil Laminov oče in pripisal: »Začetek dveh legend.« Takrat so mediji pohiteli tudi k fotografu, ki jo je posnel. »Zelo razburljivo je biti del takšne senzacije. Po pravici povedano je občutek zelo dober,« je povedal Joan Monfort in dodal, da njegova fotografska naloga ni bila lahka, saj argentinski zvezdnik ni natančno vedel, kaj početi z dojenčkom.