»Mi smo tu za vas, ostanite vi doma za nas«

Dr., največji slovenski strokovnjak na področju virusa hiv, v zadnjih dneh pa poleg vsega tudi neutrudni pisec o novem koronavirusu covid-19 za Delo, je poslal fotografijo ekipe z njegovega oddelka na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja, ki je prvi v Sloveniji sprejel bolnika s okužbo covid-19 in na katerem se doslej zdravi največ bolnikov s to okužbo pri nas.»Sestre so me nahecale, jaz pa njih, tako da vam pošiljam tole,« je dr. Tomažič pripisal k simpatični fotografiji. Dodal je še , da je želel slovenski javnosti s tem poslati pozitivno sporočilo. Je pa obilo dobre volje, ki so je v teh napornih dneh še kako potrebni, fotografiranje povzročilo tudi pri zdravstvenem osebju.Zdravniki, medicinske sestre, strežnice in drugo osebje, ki nesebično skrbi za paciente s koronavirusom, si vsekakor zaslužijo našo podporo, zato smo jim v sredo ob 18. uri tudi vsi zaploskali na balkonu