mIA: nova inteligenca za stare poslovne izzive

V ljubljanskem hotelu Four Points by Sheraton Mons je konferenca zbrala rekordnih več kot 200 udeležencev. Osrednje sporočilo dogodka je bilo jasno: vprašanje ni več, ali uporabljati umetno inteligenco (UI), temveč kako jo uporabljati varno, odgovorno in usmerjeno v ustvarjanje merljive poslovne vrednosti.

Konferenco je odprl Boštjan Gaberc, direktor in ustanovitelj podjetja Mikrografija, in izpostavil izjemno hitre spremembe na trgu. Po njegovih besedah sodobna podjetja sicer že uporabljajo raznolika digitalna orodja, vendar poslovanje danes dela ključni korak naprej, posebej z rešitvami s področja umetne inteligence. Poudaril je prehod k rabi agentov UI, ki lahko samostojno izvajajo celotne procese in naloge. A tudi ti v rokah izkušenih zaposlenih igrajo kot uigran orkester.

»Z vsem znanjem in izkušnjami v Mikrografiji nismo le starejši, temveč bolj modri. Naš tehnološki nebotičnik presega meje neba. Tehnologija pospeši naše delo, ljudje pa z znanjem in izkušnjami ustvarjamo še več vrednosti. Imamo pa tudi novo, izjemno zagnano in vsak dan bolj sposobno sodelavko z imenom mIA. Veselim se, da vam s sodelavci pokažemo, kaj zna in zmore.«

V Mikrografiji so namreč razvili lastno rešitev mIA, sistem umetne inteligence, zasnovan za uporabo v nadzorovanem in varovanem informacijskem okolju. Rešitev omogoča večji nadzor nad obdelavo podatkov, njihovo lokacijo in dostopom ter zmanjšuje odvisnost od zunanjih ponudnikov.

»UI vam lahko storilnost dvigne za 4 ali za 400 %, odvisno od tega, kako urejene procese in podatke imate,« je zaključil Gaberc.

Boštjan Gaberc, direktor Mikrografije FOTO: Mikrografija

UI pod drobnogledom: regulativa, odgovornost in tveganja

Na osrednji okrogli mizi so strokovnjaki iz ključnih regulatornih in pravosodnih ustanov osvetlili pogoje za varno in skladno uporabo UI. Nataša Vidmar Kraljević, vodja sektorja za UI v Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS, je poudarila, da morajo podjetja najprej opraviti »domačo nalogo« in spoznati, kdo in kako UI uporablja v podjetju, kateri podatki so vključeni in na koga rezultati vplivajo, predvsem pa dobro poznati evropski Akt o UI. AKOS sicer v Sloveniji deluje kot enotna kontaktna točka in je pristojen za vodenje evidence visokotveganih sistemov UI na področju ključne infrastrukture. Ob tem je pojasnila, da so posebni postopki ugotavljanja skladnosti (UI-certifikati) predvideni le za visokotvegane sisteme (biometrija, zaposlovanje, izobraževanje, migracije itd.), a takoj dodala, da mora vsako podjetje v celoti prevzeti odgovornost za rabo in razvoj rešitev UI.

Mag. Andrej Tomšič iz Informacijskega pooblaščenca pa je izpostavil sorazmernost pristopov glede na tveganja in opozoril na strogo prepovedane prakse (škodljivo delovanje, socialno točkovanje, biometrična identifikacija, prepoznavanje čustev na delovnem mestu ipd.). Opozoril je tudi na naravo generativnih modelov umetne inteligence, ki zaradi svoje ustrežljivosti radi halucinirajo ali navajajo napačne vire, ter poudaril komplementarnost med Aktom o UI in uredbo GDPR. »Ob uvajanju določenih visokotveganih sistemov UI je zelo pomembna ocena učinkov na varstvo osebnih podatkov in temeljne človekove pravice. To je lahko tudi predmet nadzora,« je dejal Tomšič.

Da mora biti UI obravnavana kot informacijsko sredstvo in vključena v celovit sistem upravljanja informacijske in kibernetske varnosti, pa je udeležencem pojasnila dr. Maja Cigoj iz Urada Vlade RS za informacijsko varnost: »Varnostne politike, ocena tveganj, načrt neprekinjenega poslovanja naj bodo prva domača naloga, saj podjetje odgovarja za varno uporabo modelov UI v svojem informacijskem okolju.«

Od leve proti desni: dr. Polona Kidrič, predsednica Okrajnega sodišča v Celju, dr. Maja Cigoj, Sektor za informacijsko in kibernetsko varnost, URSIV, mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke RS, Nataša Vidmar Kraljević, vodja Sektorja za umetno inteligenco, AKOS, Nina Božjak Lipovšek, produktna vodja, Mikrografija FOTO: Mikrografija

Sodišče kot primer dobre prakse

Eden pomembnejših projektov digitalizacije, pri katerih sodeluje Mikrografija na domačih tleh, pa je digitalizacija sodnih pisanj na sodiščih. Postavitev Centralnega dokumentacijskega digitalizacijskega centra (CDDC) v Celju obljublja razbremenitev posameznih sodišč, zmanjševanje možnosti napak, izboljšanje sledljivosti dokumentacije in izboljšano dostopnost dokumentov informacijskim sistemom sodstva.

Dr. Polona Kidrič, predsednica Okrajnega sodišča v Celju FOTO: Mikrografija

Dr. Polona Kidrič, predsednica Okrajnega sodišča v Celju, je udeležencem konference predstavila projekt obdelave 1,5 do 2 milijonov pošiljk in približno 3 milijonov povratnic letno. Rešitev s pomočjo tehnologij prepoznave in UI predizpolni podatke (opravilne številke, vsebino dopisov), pri čemer v procesu vedno ostaja t. i. validator (človеk v zanki), ki podatke preveri. »Ko smo med testiranjem za kratek čas izklopili model UI, je med zaposlenimi nastalo veliko razočaranje, kar dokazuje, kako izjemno jim sistem olajša vsakodnevno administrativno delo,« je povedala dr. Kidrič.

Brezpapirno poslovanje v mednarodnem okolju

Sledilo je še več primerov dobrih praks digitalizacije dokumentno intenzivnih procesov. Mag. Marko Rudolf iz JRZ Rudolfovo je opisal uvajanje rešitev mDocs+ in mSign v zavodu s 56 zaposlenimi iz enajstih držav. »Sistem omogoča popoln nadzor nad naročilnicami, potnimi nalogi, kadrovsko dokumentacijo in se neposredno povezuje z ERP-sistemom Pantheon. Izjemno je razbremenil tako kadrovsko službo kot računovodstvo, vsi zaposleni smo navdušeni.«

Mag. Marko Rudolf, razvojni sodelavec, Javni raziskovalni zavod Rudolfovo FOTO: Mikrografija

Kako »računi poletijo«, pa je v predstavitvi obdelave računov brez prepisovanja opisala Anja Čepon iz podjetja UVECTO, kjer za blagovno znamko LELOSI mesečno obdelajo več kot 500 računov. Z vpeljavo dokumentnega sistema mDocs+, tehnologije optične prepoznave in zajema podatkov ABBYY ter integracije s sistemom SAP so vzpostavili enotno obdelavo prejetih računov. Kot naslednji korak prepoznavajo potencial uporabe mIA za inteligentno iskanje in podporo uporabnikom pri delu z dokumenti.

»Naš izziv je bil ogromno računov za blago in različne storitve tujih in slovenskih dobaviteljev. Ti računi so zelo različnih oblik, od standardiziranih do povsem nestandardiziranih, e-računov med njimi je zgolj peščica,« je povedala Čeponova in poudarila, da avtomatsko prepoznavanje vsebine računov z umetno inteligenco deluje odlično, ter dodala: »Poleg tega se sistem sproti uči, kar občutno zmanjšuje potrebo po ročnem popravljanju tudi pri manj običajnih oblikah računov. Vedno več računov sistem zanesljivo prebere brez dodatnih posegov, nato sledi proces potrjevanja, v katerega je vključenih do 20 zaposlenih, odvisno od obsega postavk na računu. Vsi podatki za knjiženje se pripravijo v mDocs+ in le poknjižijo v SAP.«

Čeponova je navdušena nad možnostmi, ki jih ponuja umetna inteligenca mIA, in že razmišlja o naslednjem koraku: »Predvsem bi si želela enostavnega iskanja po relevantnih informacijah in dokumentih znotraj IT-okolja podjetja ter asistence v obliki preprostega pogovora.«

Rok Špindler, IT-svetovalec za poslovne rešitve, Mikrografija, in Anja Čepon, specialistka v financah in računovodstvu, UVECTO FOTO: Mikrografija

Izkušnje o tem, kako je videti upravljanje pogodb v 43 družbah skupine Recticel, katere del so tudi slovenska podjetja družbe Trimo Group, je z udeleženci delil Anton Janc, vodja notranje revizije skupine Recticel Group in direktor splošnih zadev Trimo Group in predstavil standardizacijo obvladovanja pogodb v mednarodni korporaciji. »Z uporabo rešitev mSign, mSef in naprednega dokumentnega sistema mDocs+ smo povezali vse podatke o strankah na enem mestu in zagotovili tesno integracijo s krovnim sistemom SAP. V ožjem izboru je sodelovalo šest velikih mednarodnih podjetij oziroma rešitev, izbrana pa je bila Mikrografija s svojo rešitvijo mDocs+ in integrirano funkcionalnostjo elektronskega podpisovanja mSign. Predvsem zato, ker večina ni mogla zagotoviti popolnega prilagajanja procesom podjetij v naši skupini in osredotočanja na uporabnika. Mikrografija pa je ugriznila tudi v to jabolko,« je pojasnil Janc in poudaril: »Vsi podatki o strankah celotne skupine so zdaj na enem mestu, velika dodana vrednost pa je povezava dokumentov s projekti in delovnimi nalogi že v fazi podpisovanja. Kar pa zadeva pristop strokovnjakov podjetja Mikrografija, me spominjajo na Hanibala, ko se je z odpravo s sloni srečal z Alpami in izustil slavni stavek: Ali bomo pot našli ali pa jo bomo naredili.«

Žiga Žlogar, vodja IT-projektov, Mikrografija, in Anton Janc, vodja notranje revizije skupine, Recticel Group, in direktor splošnih zadev, Trimo Group FOTO: Mikrografija

Ko kibernetski napad ni več hipotetičen

Izjemno odmevno predavanje je imela izr. prof. dr. Mojca Tancer Verboten, glavna tajnica na Univerzi v Mariboru, ki je odprto spregovorila o obsežnem kibernetskem napadu na univerzo oktobra 2024. Doživeto je opisala trenutke popolne informacijske blokade: »Tisti hip smo bili informacijsko mrtvi, saj niso delovale niti pristopne kartice za odpiranje vrat, preverjali smo delovanje prostorske infrastrukture. Novinarje pa je v pričakovanju senzacije zanimala zgolj višina odškodnine.« Poudarila je pomembnost hitrega ukrepanja krizne skupine, naših zaposlenih, protokola SI-CERT, pomoči organov pregona, Urada za informacijsko varnost in vzpostavitve vzporednih komunikacijskih kanalov. »Najprej smo se povezali preko sporočil SMS in postavili prioritete za zaposlene, da bi čim prej vzpostavili nemoteno izvedbo pedagoškega in raziskovalnega procesa ter vseh delovnih procesov,« se je spomnila in poudarila: »Nič te ne more pripraviti na kibernetski napad. Na srečo smo imeli na vseh področjih tudi fizične arhive.« Kibernetski napad je sovpadel z uvajanjem Mikrografijinih rešitev brezpapirnega poslovanja na Univerzi v Mariboru, zato so pri nadaljnji vzpostavitvi digitalnih procesov še posebej poudarili pomen informacijske varnosti, zanesljivega arhiviranja podatkov in zagotavljanja njihove dolgoročne dostopnosti tudi v izrednih razmerah.

Izr. prof. dr. Mojca Tancer Verboten, glavna tajnica, Univerza v Mariboru FOTO: Mikrografija

Mikrografija danes in jutri

V nadaljevanju sta tehnični direktor Matjaž Zagorc in prokurist Aleksander Rožman predstavila novo generacijo inteligentnih rešitev, ki prehajajo od klasičnih aplikacij k samostojnim agentom. »Včeraj so v aplikaciji delali ljudje, danes pa vedno več nalog prevzemajo agenti UI. In medtem ko agenti delajo, ljudje odločajo,« je dejal Zagorc in podrobneje predstavil napredne funkcionalnosti umetne inteligence mIA, ki jih Mikrografija postopoma vključuje v svojo novo generacijo programskih rešitev. Poudaril je v rešitev vgrajene mehanizme preverjanja, sledljivosti in nadzora nad rezultati umetne inteligence, katerih namen je zmanjševanje tveganja napačnih odgovorov in zagotavljanje zanesljive uporabe v poslovnih procesih. »Ko gre za dokumente, kot so računi in pogodbe, je natančnost rezultata izjemnega pomena. Naša digitalna asistentka lahko uporabniku hitro povzame vsebino dokumentov, opozori na obveznosti, zneske, časovne roke, neskladja ipd.«

Matjaž Zagorc, CTO, Mikrografija FOTO: Mikrografija

A tudi tu se v Mikrografiji še ne ustavljajo. Matjaž Zagorc je svojo vizijo ponazoril z mislijo: »Kot tehnični direktor imam z agenti UI že sestavljeno virtualno podjetje, v katerem ima vsak agent svojo natančno določeno vlogo.«

Rožman, ki je povzel vsebino 18. konference Mikrografije, pa je bil v zaključku jasen in jedrnat: »Podjetjem, ki ne bodo uporabljala UI, se ne piše nič dobrega. Mi smo na vlaku UI, predlagam, da se nam pridružite.« mIA ni zasnovana kot zgolj samostojna rešitev, temveč kot inteligentna nadgradnja Mikrografijinih produktov, ki uporabnikom omogoča učinkovitejše izvajanje obstoječih poslovnih procesov.

Aleksander Rožman, prokurist, Mikrografija FOTO: Mikrografija

Sledil je bolj navdihujoč zaključek. Konferenco je namreč zaokrožil priznani estetski in rekonstrukcijski kirurg prof. dr. Uroš Ahčan. Poudaril je, da kljub napredku umetne inteligence v medicini in poslovnem svetu tehnologija ne more nadomestiti medsebojnih odnosov. »V kirurgiji in poslovanju ni prostora za supermena, pomembna je ekipa. Umetna inteligenca je morda izjemna na nekem področju, a temelj vsakega uspešnega sodelovanja ostajajo dobri odnosi, sočutje in empatija.«

Prof. dr. Uroš Ahčan FOTO: Mikrografija

Kako daleč bodo v Mikrografiji, ki prihodnje leto praznuje 35 let delovanja, prignali umetno inteligenco, bo jasno prihodnjega oktobra. Zelo verjetno bo mIA dobila družbo.

FOTO: Mikrografija

FOTO: Mikrografija

FOTO: Mikrografija

FOTO: Mikrografija

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