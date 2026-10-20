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    Predstavitvena informacija  |   Zanimivosti

    mIA: nova inteligenca za stare poslovne izzive

    Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
    FOTO: Mikrografija
    Galerija
    FOTO: Mikrografija
    Promo Delo
    20. 10. 2026 | 14:06
    13:10
    A+A-

    V ljubljanskem hotelu Four Points by Sheraton Mons je konferenca zbrala rekordnih več kot 200 udeležencev. Osrednje sporočilo dogodka je bilo jasno: vprašanje ni več, ali uporabljati umetno inteligenco (UI), temveč kako jo uporabljati varno, odgovorno in usmerjeno v ustvarjanje merljive poslovne vrednosti.

    Konferenco je odprl Boštjan Gaberc, direktor in ustanovitelj podjetja Mikrografija, in izpostavil izjemno hitre spremembe na trgu. Po njegovih besedah sodobna podjetja sicer že uporabljajo raznolika digitalna orodja, vendar poslovanje danes dela ključni korak naprej, posebej z rešitvami s področja umetne inteligence. Poudaril je prehod k rabi agentov UI, ki lahko samostojno izvajajo celotne procese in naloge. A tudi ti v rokah izkušenih zaposlenih igrajo kot uigran orkester.

    »Z vsem znanjem in izkušnjami v Mikrografiji nismo le starejši, temveč bolj modri. Naš tehnološki nebotičnik presega meje neba. Tehnologija pospeši naše delo, ljudje pa z znanjem in izkušnjami ustvarjamo še več vrednosti. Imamo pa tudi novo, izjemno zagnano in vsak dan bolj sposobno sodelavko z imenom mIA. Veselim se, da vam s sodelavci pokažemo, kaj zna in zmore.«

    V Mikrografiji so namreč razvili lastno rešitev mIA, sistem umetne inteligence, zasnovan za uporabo v nadzorovanem in varovanem informacijskem okolju. Rešitev omogoča večji nadzor nad obdelavo podatkov, njihovo lokacijo in dostopom ter zmanjšuje odvisnost od zunanjih ponudnikov.

    »UI vam lahko storilnost dvigne za 4 ali za 400 %, odvisno od tega, kako urejene procese in podatke imate,« je zaključil Gaberc.

    Boštjan Gaberc, direktor Mikrografije FOTO: Mikrografija
    Boštjan Gaberc, direktor Mikrografije FOTO: Mikrografija

    UI pod drobnogledom: regulativa, odgovornost in tveganja

    Na osrednji okrogli mizi so strokovnjaki iz ključnih regulatornih in pravosodnih ustanov osvetlili pogoje za varno in skladno uporabo UI. Nataša Vidmar Kraljević, vodja sektorja za UI v Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS, je poudarila, da morajo podjetja najprej opraviti »domačo nalogo« in spoznati, kdo in kako UI uporablja v podjetju, kateri podatki so vključeni in na koga rezultati vplivajo, predvsem pa dobro poznati evropski Akt o UI. AKOS sicer v Sloveniji deluje kot enotna kontaktna točka in je pristojen za vodenje evidence visokotveganih sistemov UI na področju ključne infrastrukture. Ob tem je pojasnila, da so posebni postopki ugotavljanja skladnosti (UI-certifikati) predvideni le za visokotvegane sisteme (biometrija, zaposlovanje, izobraževanje, migracije itd.), a takoj dodala, da mora vsako podjetje v celoti prevzeti odgovornost za rabo in razvoj rešitev UI.

    Mag. Andrej Tomšič iz Informacijskega pooblaščenca pa je izpostavil sorazmernost pristopov glede na tveganja in opozoril na strogo prepovedane prakse (škodljivo delovanje, socialno točkovanje, biometrična identifikacija, prepoznavanje čustev na delovnem mestu ipd.). Opozoril je tudi na naravo generativnih modelov umetne inteligence, ki zaradi svoje ustrežljivosti radi halucinirajo ali navajajo napačne vire, ter poudaril komplementarnost med Aktom o UI in uredbo GDPR. »Ob uvajanju določenih visokotveganih sistemov UI je zelo pomembna ocena učinkov na varstvo osebnih podatkov in temeljne človekove pravice. To je lahko tudi predmet nadzora,« je dejal Tomšič.

    Da mora biti UI obravnavana kot informacijsko sredstvo in vključena v celovit sistem upravljanja informacijske in kibernetske varnosti, pa je udeležencem pojasnila dr. Maja Cigoj iz Urada Vlade RS za informacijsko varnost: »Varnostne politike, ocena tveganj, načrt neprekinjenega poslovanja naj bodo prva domača naloga, saj podjetje odgovarja za varno uporabo modelov UI v svojem informacijskem okolju.«

    Od leve proti desni: dr. Polona Kidrič, predsednica Okrajnega sodišča v Celju, dr. Maja Cigoj, Sektor za informacijsko in kibernetsko varnost, URSIV, mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke RS, Nataša Vidmar Kraljević, vodja Sektorja za umetno inteligenco, AKOS, Nina Božjak Lipovšek, produktna vodja, Mikrografija  FOTO: Mikrografija
    Od leve proti desni: dr. Polona Kidrič, predsednica Okrajnega sodišča v Celju, dr. Maja Cigoj, Sektor za informacijsko in kibernetsko varnost, URSIV, mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke RS, Nataša Vidmar Kraljević, vodja Sektorja za umetno inteligenco, AKOS, Nina Božjak Lipovšek, produktna vodja, Mikrografija  FOTO: Mikrografija

    Sodišče kot primer dobre prakse

    Eden pomembnejših projektov digitalizacije, pri katerih sodeluje Mikrografija na domačih tleh, pa je digitalizacija sodnih pisanj na sodiščih. Postavitev Centralnega dokumentacijskega digitalizacijskega centra (CDDC) v Celju obljublja razbremenitev posameznih sodišč, zmanjševanje možnosti napak, izboljšanje sledljivosti dokumentacije in izboljšano dostopnost dokumentov informacijskim sistemom sodstva.

    Dr. Polona Kidrič, predsednica Okrajnega sodišča v Celju  FOTO: Mikrografija
    Dr. Polona Kidrič, predsednica Okrajnega sodišča v Celju  FOTO: Mikrografija

    Dr. Polona Kidrič, predsednica Okrajnega sodišča v Celju, je udeležencem konference predstavila projekt obdelave 1,5 do 2 milijonov pošiljk in približno 3 milijonov povratnic letno. Rešitev s pomočjo tehnologij prepoznave in UI predizpolni podatke (opravilne številke, vsebino dopisov), pri čemer v procesu vedno ostaja t. i. validator (človеk v zanki), ki podatke preveri. »Ko smo med testiranjem za kratek čas izklopili model UI, je med zaposlenimi nastalo veliko razočaranje, kar dokazuje, kako izjemno jim sistem olajša vsakodnevno administrativno delo,« je povedala dr. Kidrič.

    Brezpapirno poslovanje v mednarodnem okolju

    Sledilo je še več primerov dobrih praks digitalizacije dokumentno intenzivnih procesov. Mag. Marko Rudolf iz JRZ Rudolfovo je opisal uvajanje rešitev mDocs+ in mSign v zavodu s 56 zaposlenimi iz enajstih držav. »Sistem omogoča popoln nadzor nad naročilnicami, potnimi nalogi, kadrovsko dokumentacijo in se neposredno povezuje z ERP-sistemom Pantheon. Izjemno je razbremenil tako kadrovsko službo kot računovodstvo, vsi zaposleni smo navdušeni.«

    Mag. Marko Rudolf, razvojni sodelavec, Javni raziskovalni zavod Rudolfovo  FOTO: Mikrografija
    Mag. Marko Rudolf, razvojni sodelavec, Javni raziskovalni zavod Rudolfovo  FOTO: Mikrografija

    Kako »računi poletijo«, pa je v predstavitvi obdelave računov brez prepisovanja opisala Anja Čepon iz podjetja UVECTO, kjer za blagovno znamko LELOSI mesečno obdelajo več kot 500 računov. Z vpeljavo dokumentnega sistema mDocs+, tehnologije optične prepoznave in zajema podatkov ABBYY ter integracije s sistemom SAP so vzpostavili enotno obdelavo prejetih računov. Kot naslednji korak prepoznavajo potencial uporabe mIA za inteligentno iskanje in podporo uporabnikom pri delu z dokumenti.

    »Naš izziv je bil ogromno računov za blago in različne storitve tujih in slovenskih dobaviteljev. Ti računi so zelo različnih oblik, od standardiziranih do povsem nestandardiziranih, e-računov med njimi je zgolj peščica,« je povedala Čeponova in poudarila, da avtomatsko prepoznavanje vsebine računov z umetno inteligenco deluje odlično, ter dodala: »Poleg tega se sistem sproti uči, kar občutno zmanjšuje potrebo po ročnem popravljanju tudi pri manj običajnih oblikah računov. Vedno več računov sistem zanesljivo prebere brez dodatnih posegov, nato sledi proces potrjevanja, v katerega je vključenih do 20 zaposlenih, odvisno od obsega postavk na računu. Vsi podatki za knjiženje se pripravijo v mDocs+ in le poknjižijo v SAP.«

    Čeponova je navdušena nad možnostmi, ki jih ponuja umetna inteligenca mIA, in že razmišlja o naslednjem koraku: »Predvsem bi si želela enostavnega iskanja po relevantnih informacijah in dokumentih znotraj IT-okolja podjetja ter asistence v obliki preprostega pogovora.«

    Rok Špindler, IT-svetovalec za poslovne rešitve, Mikrografija, in Anja Čepon, specialistka v financah in računovodstvu, UVECTO  FOTO: Mikrografija
    Rok Špindler, IT-svetovalec za poslovne rešitve, Mikrografija, in Anja Čepon, specialistka v financah in računovodstvu, UVECTO  FOTO: Mikrografija

    Izkušnje o tem, kako je videti upravljanje pogodb v 43 družbah skupine Recticel, katere del so tudi slovenska podjetja družbe Trimo Group, je z udeleženci delil Anton Janc, vodja notranje revizije skupine Recticel Group in direktor splošnih zadev Trimo Group in predstavil standardizacijo obvladovanja pogodb v mednarodni korporaciji. »Z uporabo rešitev mSign, mSef in naprednega dokumentnega sistema mDocs+ smo povezali vse podatke o strankah na enem mestu in zagotovili tesno integracijo s krovnim sistemom SAP. V ožjem izboru je sodelovalo šest velikih mednarodnih podjetij oziroma rešitev, izbrana pa je bila Mikrografija s svojo rešitvijo mDocs+ in integrirano funkcionalnostjo elektronskega podpisovanja mSign. Predvsem zato, ker večina ni mogla zagotoviti popolnega prilagajanja procesom podjetij v naši skupini in osredotočanja na uporabnika. Mikrografija pa je ugriznila tudi v to jabolko,« je pojasnil Janc in poudaril: »Vsi podatki o strankah celotne skupine so zdaj na enem mestu, velika dodana vrednost pa je povezava dokumentov s projekti in delovnimi nalogi že v fazi podpisovanja. Kar pa zadeva pristop strokovnjakov podjetja Mikrografija, me spominjajo na Hanibala, ko se je z odpravo s sloni srečal z Alpami in izustil slavni stavek: Ali bomo pot našli ali pa jo bomo naredili.«

    Žiga Žlogar, vodja IT-projektov, Mikrografija, in Anton Janc, vodja notranje revizije skupine, Recticel Group, in direktor splošnih zadev, Trimo Group  FOTO: Mikrografija
    Žiga Žlogar, vodja IT-projektov, Mikrografija, in Anton Janc, vodja notranje revizije skupine, Recticel Group, in direktor splošnih zadev, Trimo Group  FOTO: Mikrografija

    Ko kibernetski napad ni več hipotetičen

    Izjemno odmevno predavanje je imela izr. prof. dr. Mojca Tancer Verboten, glavna tajnica na Univerzi v Mariboru, ki je odprto spregovorila o obsežnem kibernetskem napadu na univerzo oktobra 2024. Doživeto je opisala trenutke popolne informacijske blokade: »Tisti hip smo bili informacijsko mrtvi, saj niso delovale niti pristopne kartice za odpiranje vrat, preverjali smo delovanje prostorske infrastrukture. Novinarje pa je v pričakovanju senzacije zanimala zgolj višina odškodnine.« Poudarila je pomembnost hitrega ukrepanja krizne skupine, naših zaposlenih, protokola SI-CERT, pomoči organov pregona, Urada za informacijsko varnost in vzpostavitve vzporednih komunikacijskih kanalov. »Najprej smo se povezali preko sporočil SMS in postavili prioritete za zaposlene, da bi čim prej vzpostavili nemoteno izvedbo pedagoškega in raziskovalnega procesa ter vseh delovnih procesov,« se je spomnila in poudarila: »Nič te ne more pripraviti na kibernetski napad. Na srečo smo imeli na vseh področjih tudi fizične arhive.« Kibernetski napad je sovpadel z uvajanjem Mikrografijinih rešitev brezpapirnega poslovanja na Univerzi v Mariboru, zato so pri nadaljnji vzpostavitvi digitalnih procesov še posebej poudarili pomen informacijske varnosti, zanesljivega arhiviranja podatkov in zagotavljanja njihove dolgoročne dostopnosti tudi v izrednih razmerah.

    Izr. prof. dr. Mojca Tancer Verboten, glavna tajnica, Univerza v Mariboru  FOTO: Mikrografija
    Izr. prof. dr. Mojca Tancer Verboten, glavna tajnica, Univerza v Mariboru  FOTO: Mikrografija

    Mikrografija danes in jutri

    V nadaljevanju sta tehnični direktor Matjaž Zagorc in prokurist Aleksander Rožman predstavila novo generacijo inteligentnih rešitev, ki prehajajo od klasičnih aplikacij k samostojnim agentom. »Včeraj so v aplikaciji delali ljudje, danes pa vedno več nalog prevzemajo agenti UI. In medtem ko agenti delajo, ljudje odločajo,« je dejal Zagorc in podrobneje predstavil napredne funkcionalnosti umetne inteligence mIA, ki jih Mikrografija postopoma vključuje v svojo novo generacijo programskih rešitev. Poudaril je v rešitev vgrajene mehanizme preverjanja, sledljivosti in nadzora nad rezultati umetne inteligence, katerih namen je zmanjševanje tveganja napačnih odgovorov in zagotavljanje zanesljive uporabe v poslovnih procesih. »Ko gre za dokumente, kot so računi in pogodbe, je natančnost rezultata izjemnega pomena. Naša digitalna asistentka lahko uporabniku hitro povzame vsebino dokumentov, opozori na obveznosti, zneske, časovne roke, neskladja ipd.«

    Matjaž Zagorc, CTO, Mikrografija  FOTO: Mikrografija
    Matjaž Zagorc, CTO, Mikrografija  FOTO: Mikrografija

    A tudi tu se v Mikrografiji še ne ustavljajo. Matjaž Zagorc je svojo vizijo ponazoril z mislijo: »Kot tehnični direktor imam z agenti UI že sestavljeno virtualno podjetje, v katerem ima vsak agent svojo natančno določeno vlogo.«

    Rožman, ki je povzel vsebino 18. konference Mikrografije, pa je bil v zaključku jasen in jedrnat: »Podjetjem, ki ne bodo uporabljala UI, se ne piše nič dobrega. Mi smo na vlaku UI, predlagam, da se nam pridružite.« mIA ni zasnovana kot zgolj samostojna rešitev, temveč kot inteligentna nadgradnja Mikrografijinih produktov, ki uporabnikom omogoča učinkovitejše izvajanje obstoječih poslovnih procesov.

    Aleksander Rožman, prokurist, Mikrografija FOTO: Mikrografija
    Aleksander Rožman, prokurist, Mikrografija FOTO: Mikrografija

    Sledil je bolj navdihujoč zaključek. Konferenco je namreč zaokrožil priznani estetski in rekonstrukcijski kirurg prof. dr. Uroš Ahčan. Poudaril je, da kljub napredku umetne inteligence v medicini in poslovnem svetu tehnologija ne more nadomestiti medsebojnih odnosov. »V kirurgiji in poslovanju ni prostora za supermena, pomembna je ekipa. Umetna inteligenca je morda izjemna na nekem področju, a temelj vsakega uspešnega sodelovanja ostajajo dobri odnosi, sočutje in empatija.«

    Prof. dr. Uroš Ahčan  FOTO: Mikrografija
    Prof. dr. Uroš Ahčan  FOTO: Mikrografija

    Kako daleč bodo v Mikrografiji, ki prihodnje leto praznuje 35 let delovanja, prignali umetno inteligenco, bo jasno prihodnjega oktobra. Zelo verjetno bo mIA dobila družbo.

    FOTO: Mikrografija
    FOTO: Mikrografija

    FOTO: Mikrografija
    FOTO: Mikrografija

    FOTO: Mikrografija
    FOTO: Mikrografija

    FOTO: Mikrografija
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    Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

    Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 12:47
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    Kultura  |  Oder
    Sovoznik

    Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

    Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
    Gregor Knafelc 8. 10. 2026 | 16:18
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Zakaj nekatere ženske uspejo, druge pa ostajajo v ozadju?

    Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
    Promo Delo 9. 10. 2026 | 13:09
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    Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
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    Srednja šola je bila točka preloma. David ima že izoblikovano kariero (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:27
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se preizkušanja izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Septembrski popis pokazal 548 evrov cenovne razlike

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    13. 10. 2026 | 14:19
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

    To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 13:52
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NOVE PNEVMATIKE

    Samo trije milimetri? Preverite, preden bo prepozno

    Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
    12. 10. 2026 | 09:06
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAŠČITA

    Ste res tako varni, kot mislite?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

    Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:43
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

    Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 12:55
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

    Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 09:25
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
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    Delov poslovni center  |  Energetika
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    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    19. 10. 2026 | 09:41
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    Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
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    Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost

    Promo Delo 1. 5. 2025 | 16:13
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    Delov poslovni center  |  Plinovodi za razvoj, povezovanje in odpornost
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    Več kot 1.200 kilometrov povezav, pomembnih za Slovenijo

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 13:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
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    Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

    Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
    19. 10. 2026 | 09:44
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    Le nekaj kapljic, za njimi pa desetletja tradicije

    September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 09:37
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Novice  |  Slovenija
    NOVOSTI

    Kaj sprememba prinaša slovenskim podjetjem?

    Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
    19. 10. 2026 | 09:10
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