Michelin, sedmič: več zvezdic, več priznanj, več novih pravil

Michelin je bil še pred nekaj leti tarča kritik, ko je v nekaterih primerih kazalo, da sploh ne ve za obstoj nekaterih restavracij, v zadnjih letih pa znajo poiskati tudi novosti, ki še niso razvpite. Letos so na primer dobro pregledali tudi Posočje in na svoj seznam priporočil, sicer brez zvezdic, dodali kobariško Polonko, pa razmeroma nov bistro 9:45 in restavracijo Mangrt, oba iz Bovca.

Vsako leto pri Michelinu razširijo nabor posebnih nagrad, pa tudi sicer je to vse manj organizacija, ki bi jo povezovali samo z restavracijami. Ambicije Michelina, brez dvoma najmočnejše blagovne znamke v svetovni gastronomiji, se opazno spreminjajo. Že lani so odprli novo poglavje z nagradami, imenovanimi ključ, za hotele – tudi Slovenija je že vključena. Letošnje leto so posvetili uvodnemu koraku na področje vina: pojavile so se nove nagrade v obliki grozdov, s katerimi nameravajo na podoben način kot restavracije razvrščati vinske kleti – testni območji sta Bordeaux in Burgundija v Franciji.