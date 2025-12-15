NASVET: Ko zmanjka časa in idej za praznične sladice

Praznični december je čas druženj, topline in dobre hrane – a tudi trenutek, ko marsikoga stisne klasična dilema: kaj pripraviti, da bo miza videti razkošna, okus pa na ravni najboljših restavracij? Ob tem, da nimamo vsi časa za zahtevne recepte in dolge priprave.

Prav zato je letos nastala nova linija sladic in jedi, ki je rezultat sodelovanja izbranih slovenskih Michelinovih chefov. Njihova ideja je preprosta: omogočiti domačim kuharjem, da v nekaj minutah ustvarijo vtis praznične kulinarične mojstrovine.

Zato smo zbrali nekaj idej, kaj lahko hitro in brez zapletenih priprav postrežete na praznični mizi – od sodobnih sladic do klasičnih okusov v mojstrski izvedbi.

Sadni kolač Hiše Denk

Chef Gregor Vračko je znan po drzni interpretaciji klasike – njegov sadni kolač je ročno izdelan in nadgrajuje tradicionalne zimske okuse. Mehka struktura, bogato mandljevo polnilo in izbrano suho sadje ustvarjajo občutek domačnosti.

Namig za postrežbo: rahlo pogrejte in dodajte vaniljev sladoled za še bolj razkošen učinek.

FOTO: Spar

Mango cheesecake Uroša Fakuča

Minimalističen, estetski in izjemno svež. Mango predstavlja 15 % te sodobne praznične torte, ki s svojo lahkotnostjo in čistimi okusi izstopa na vsakem slavnostnem dogodku.

Kdaj ga postreči: kot osrednjo sladico božičnega kosila ali za zaključek večerne zabave.

FOTO: Spar

Macaronsi Gregorja Vračka

Ročno izdelani makroni v treh okusih – kava, mango, vanilja – so prava pika na i praznične ponudbe. Polnjeni so z ganašem iz bele čokolade in prinašajo tisti elegantni “pašček” francoskega pridiha.

Namig: odlično darilo za gostitelje ali sladek detajl ob kavi.

FOTO: Spar

Medenjaki Uroša Štefelina

Chef, ki prisega na tradicijo in lokalne sestavine, je ustvaril medenjake po tradicionalni recepturi – izključno iz slovenskega medu in brez jajc. Topli, mehki in ravno prav začinjeni.

Za družine: idealni za skupno peko (ali kar samo pokušino) ob prazničnem filmu.

FOTO: Spar

Jabolčni zavitek Gregorja Vračka

Slovenska klasika v mojstrski izvedbi. Ročno izdelan zavitek združuje hrustljavo testo, sočna slovenska jabolka in ravno prav masleno noto.

Postrežba: s stepeno smetano ali s cimetovim sladoledom.

FOTO: Spar

Chefove kozice v mangovi omaki

Za tiste, ki bi radi praznično mizo popestrili s čim sodobnim: kozice v rahlo sladko–pikantni mangovi omaki chefa Uroša Fakuča. Pripravljene so hitro, v pečici ali mikrovalovni.

Hitri ideji:

– postrezite na popečenem briošu za elegantno predjed,

– ali jih položite na basmati riž za moderno glavno jed.

FOTO: Spar

FOTO: Spar

Kako v enem nakupu pripraviti celotno praznično mizo? Linija izdelkov omogoča, da z enim obiskom trgovine Spar ali Interspar ustvarite popolno praznično postrežbo: moderna predjed (kozice v mangovi omaki),

nabor vrhunskih sladic (cheesecake, sadni kolač, zavitek),

drobne pozornosti za gostitelje (makroni, medenjaki),

klasike v mojstrski izvedbi.

Kdo stoji za prazničnimi kreacijami?

Gregor Vračko – chef, ki je zaznamoval slovenski kulinarični prostor z drznimi kombinacijami in natančno tehniko, izkušnje pa nabiral v tujini.

Uroš Fakuč – mojster morske kuhinje, znan po čistih okusih, estetiki in doslednem iskanju svežih, sledljivih sestavin.

Uroš Štefelin – eden najvidnejših predstavnikov sodobne interpretacije slovenske tradicije, ki lokalne sestavine dviga na višjo raven in tesno sodeluje s pridelovalci.

FOTO: Spar

Naročnik oglasne vsebine je Spar Slovenija.