S svojim ustvarjalnim in inovativnim delom je pomembno zaznamoval slovensko arhitekturo, zlasti prenovo in revitalizacijo Ljubljanskega gradu.
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Miha Kerin je po besedah njegove dolgoletne sodelavke arhitektke neomajno stal za svojimi strokovnimi stališči in prepričanji in se ni ustrašil nobenih ovir. FOTO: arhiv biroja Ambient
Miha Kerin je bil rojen leta 1945 v Ljubljani. Leta 1971 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pri profesorju Edvardu Ravnikarju. Z njim je sodeloval pri več velikih projektih, med drugim pri Hotelu Miločer v istoimenskem zalivu pri Svetem Stefanu v Črni gori (1980–83) in Hotelu Babylon v Bagdadu v Iraku (1977).
Vizualizacija hotela Babylon v Bagdadu Edvarda Ravnikarja v tehniki kolaža, tempere in črno-bele fotografije. FOTO: arhiv Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO)
Leta 1969 se je pridružil Biroju za obnovo Ljubljanskega gradu, ki se leta 1978 združil z projektivnim podjetjem Ambient, v katerem so delovali z arhitektoma Edom Ravnikarjem ml. in Majdo Kregar. Deloval je vsestransko, kot projektant arhitekturnih in urbanističnih projektov kakor tudi na ...
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