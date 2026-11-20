Miha Kerin je bil rojen leta 1945 v Ljubljani. Leta 1971 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani pri profesorju Edvardu Ravnikarju. Z njim je sodeloval pri več velikih projektih, med drugim pri Hotelu Miločer v istoimenskem zalivu pri Svetem Stefanu v Črni gori (1980–83) in Hotelu Babylon v Bagdadu v Iraku (1977). Vizualizacija hotela Babylon v Bagdadu Edvarda Ravnikarja v tehniki kolaža, tempere in črno-bele fotografije. FOTO: arhiv Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) Leta 1969 se je pridružil Biroju za obnovo Ljubljanskega gradu, ki se leta 1978 združil z projektivnim podjetjem Ambient, v katerem so delovali z arhitektoma Edom Ravnikarjem ml. in Majdo Kregar. Deloval je vsestransko, kot projektant arhitekturnih in urbanističnih projektov kakor tudi na ...