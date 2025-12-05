Miklavž za pridne in malo manj pridne

Prispel je Miklavž, prvi od dobrih decembrskih mož. V središče Ljubljane se je spustil s tirno vzpenjačo, nato pa se je s spremstvom – parklji, vragi in zborom angelčkov – odpravil do Prešernovega trga.

Miklavžev sprevod po Ljubljani. FOTO: Blaž Samec/Delo

V skladu s tradicijo angelčki obdarujejo pridne otroke, parklji in vragi pa strašijo poredne. Miklavž je včeraj obiskal tudi Maribor, Slovenj Gradec, Kranj, Novo mesto in Celje. V Žalcu so njegov prihod pospremili s prvim prižigom prazničnih luči, v Kopru pa ga pričakujejo danes.

Miklavž je eden najbolj priljubljenih svetnikov, poznan po svoji dobrodelnosti. V spremstvu angelov in parkljev prihaja med otroke večinoma 5. decembra zvečer, ponekod pa tudi na dan svojega goda, 6. decembra. Miklavž je bil škof in ima zato oblečena liturgična oblačila, na glavi ima škofovsko mitro, v roki pa škofovsko palico. Tam, kjer se držijo tradicije, bo Miklavž obdaril pridne otroke, poredni pa bodo dobili šibe.

Do konca meseca se predvsem najmlajši lahko veselijo še prihoda Božička in dedka Mraza. Dogodke z obdarovanji organizirajo lokalne skupnosti, župnije, društva in za otroke svojih zaposlenih tudi nekatera podjetja.

