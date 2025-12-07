Miklavževánje

Tako kot sveti Miklavž ima tudi miklavževanje že dolgo brado. Poleg tega, da Miklavž otrokom v številnih družinah prinaša darila po domovih, se lahko otroci z Miklavžem, njegovimi parklji in drugim spremstvom srečajo na miklavževanjih, kjer je za najmlajše udeležence bržkone najpomembnejši trenutek obdarovanje.

Obisk Miklavža in obdarovanje skupaj za otroke predstavljata pravo praznovanje, ki ga vsako leto nestrpno pričakujejo. In čeprav miklavževanje v slovarjih nima pripisane nobene sopomenke, nas Sinonimni slovar slovenskega jezika usmerja k besedi praznovanje, kjer so v skupini vzporednih podpomenk ob miklavževanju prikazane številne druge besede, ki poimenujejo praznovanja – zlasti tradicionalna, na primer jurjevanje, martinovanje, silvestrovanje in žegnanje. Te besede so, tako kot miklavževanje, nastale iz glagola, ki mu je bila dodana pripona -nje. Edina izjema na seznamu praznovanj v slovarju je svatba, njena posebnost pa je poleg drugačne pripone tudi v tem, da po svoji vsebini ni vezana na koledar.

Kako dolgo brado ima miklavževanje v slovenskem prostoru? V register nesnovne kulturne dediščine je bila leta 2021 vpisana enota miklavževo. V obrazložitvi lahko preberemo, da prvi znani opis miklavževanja pri nas sega v leto 1839. Seveda to ne pomeni, da se ni miklavževalo že dolgo pred tem, in kot kaže, bomo lahko miklavževali še mnoga leta naprej.

***

Rubrika nastaja v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša), avtorica: dr. Andrej Perdih.