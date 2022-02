Milan Kučan: Prepričanje je očitno mogoče tudi kupiti

Ko je v govoru ob 80. obletnici dražgoške bitke Milan Kučan povedal, da živimo v razmerah, v katerih se svet spopada z resno, težko obvladljivo nevarnostjo, ki jo prinaša epidemija, je strnil, kar čutimo vsi. Nadaljnja ocena, da se v zavetju tega spopada dogajajo skrb vzbujajoči posegi v temelje vrednot, na katerih stojita sodobna demokratična družba in mednarodni pravni red, pa je strah, ki ga doživljamo mnogi, postavila v še bolj jasen kontekst. Spodjedajo ju populizmi in nacionalizmi, protisolidarnostne suverenitetne doktrine in egoizmi, znotraj katerih je vse več znamenj oživljanja fašizma. To leto bo za Slovence nedvomno prelomno. April je za ovinkom.

