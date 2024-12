Milei na obisku pri Melonijevi dobil italijansko državljanstvo

Italijanska vlada pod vodstvom Giorgie Meloni je argentinskemu predsedniku Javierju Mileiju in njegovi sestri Karini podelila italijansko državljanstvo, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil vir, seznanjen z zadevo. Pred tem so o podelitvi državljanstva, ki je naletela na številne kritike v opoziciji, poročali predvsem italijanski mediji.

Argentinski predsednik je sicer trenutno na obisku v Rimu, kjer se je srečal z italijansko premierko in se namerava udeležiti festivala, ki ga vodi njena skrajno desna stranka Bratje Italije.

Milei je do državljanstva upravičen, saj ima njegova družina italijanske korenine. Njegovi stari starši so se namreč tako kot številni drugi Italijani v prvih desetletjih prejšnjega stoletja izselili iz Italije v Argentino. A odločitev o podelitvi državljanstva je kljub temu naletela na številne kritike v opoziciji, ki si že dlje časa prizadeva za olajšanje dostopa do državljanstva otrokom priseljencev, rojenih v Italiji. Riccardo Magi, poslanec iz majhne opozicijske stranke +Europa, je opozoril, da je podelitev državljanstva Mileiju dejanje »nedopustne diskriminacije toliko mladih, ki ga bodo dobili šele po mnogih letih«, je povzelReuters.

Tujci morajo v Italiji živeti deset let, preden lahko zaprosijo za državljanstvo, otroci tujcev, rojeni v Italiji pa ne morejo zaprositi za državljanstvo, dokler ne dopolnijo 18 let. Opozicijske stranke želijo desetletno obdobje skrajšati na pet let, a temu nasprotuje vlada premierke Melonijeve.