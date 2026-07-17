Miličnik, ki so ga v Prekmurju vsi poznali

Upokojeni policist Štefan Abraham (72) je na svojem domu v Murski Soboti ob železniški postaji uredil prekrasen domači muzej opreme, sredstev in uniform slovenske policije. Največ dragocenih in ohranjenih predmetov je seveda iz časov milice, predhodnice današnje policije. Prav pred 35 leti, julija 1991, je kot pripadnik takratne posebne enote milice evidentiral, kako je oklepna enota jugoslovanske vojske s tanki streljala in pustošila po Gornji Radgoni. To je bil edini mejni prehod v osamosvojitveni vihri, ki ga je zasedel agresor. Tako se je pisala zgodovina Kot pove Abraham, je bilo veliko truda nato potrebnega za to, da se je polkovnik Berislav Popov, ki je vodil napadalčevo enoto, umaknil nazaj v Varaždin. »Zato me jezi, ko poskušamo nekako na novo pisati zgodovino. Ponosni moramo ...