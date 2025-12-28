Milijon dolarjev odškodnine zaradi odpovedanega božičnega koncerta

Odkar so Kennedyjevemu centru v Washingtonu dodali še ime aktualnega predsednika ZDA in je postal Trump-Kennedyjev center, je kar naprej v središču pozornosti. Najprej je svoj redni božični koncert, ga v centru izvaja od leta 2006, odpovedal jazzovski glasbenik Chuck Redd. (t. i. Jazz Jams je prevzel od prejšnjega voditelja Keterja Bettsa).

To se je zgodilo le nekaj dni po tem, ko je bilo na zunanjost centra za uprizoritvene umetnosti v Washingtonu dodano ime Trumpa. Zdaj predsednik centra od glasbenika zahteva milijon dolarjev odškodnine (850 tisoč evrov).

V sobotnem elektronskem sporočilu za medije je tiskovna predstavnica Kennedyjevega centra dejala, da Reddova odločitev škoduje umetnosti. »Vsak umetnik, ki odpove svoj koncert v centru zaradi političnih razlik, ni pogumen ali načelen – je sebičen, nestrpen in ni izpolnil osnovne dolžnosti umetnika: nastopati za vse ljudi,« je dejala.

Redd, mednarodni izvajalec na bobnih in vibrafonu, je za Associated Press povedal: »Ko sem na spletni strani Kennedyjevega centra in nato še nekaj ur pozneje na stavbi videl spremembo imena, sem se odločil odpovedati naš koncert.«

Richard Grenell velja za tesnega Trumpovega zaveznika. FOTO: Jeenah Moon Reuters

Predsednik Kennedyjevega centra Richard Grenell je v petek Reddu poslal ostro pismo, v katerem ga je kritiziral in odpoved označil za politični trik. »Vaša odločitev, da se umaknete v zadnjem trenutku, izrecno kot odgovor na nedavno preimenovanje centra, ki spoštuje izjemna prizadevanja predsednika Trumpa za rešitev tega nacionalnega zaklada, je klasična nestrpnost in zelo draga za neprofitno umetniško ustanovo.«

V objavi na družbenih medijih je še zapisal, da »levica bojkotira umetnost, ker jo Trump podpira. Vendar jim ne bomo dovolili, da odpovedo predstave brez posledic. Umetnost je za vse – in levica je zaradi tega jezna.«

Mnogi pravni strokovnjaki in politiki so v zadnjih dneh opozorili, da gre ob spremembi imena centra za kršitev pravne države. Po vrnitvi na predsedniški položaj je namreč Trump odpustil predsednico centra in večino članov upravnega odbora, sam prevzel predsedniški položaj in izbral novo sestavo odbora.

Bela hiša je prejšnji teden sporočila, da je upravni odbor centra soglasno glasoval za preimenovanje stavbe, katere uradno ime je zdaj Center za ugledne umetnosti Donalda J. Trumpa in Johna F. Kennedyja. Trumpovo ime so na pročelje stavbe dodali takoj naslednji dan.