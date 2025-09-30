  • Delo mediji d.o.o.
    Zanimivosti

    Milijon let stara lobanja bi lahko na novo napisala zgodovino izvora človeka

    Homo sapiens naj bi svoje značilnosti razvil že pred okoli 1,02 milijona let.
    Ugotovili so, da Yunxian 2 združuje kombinacijo primitivnih in bolj razvitih značilnosti. Ima robustno lobanjo in izrazitejši spodnji del obraz, kar je značilno za homo erectusa, po drugi strani pa zadnji del lobanjske votline in večja kapaciteta lobanje postavljajo ta fosil bliže vrstam, kot sta homo longi in homo sapiens. Takšna kombinacija kaže, da bi lahko Yunxian 2 predstavljal prehod med homo erectusom in kasnejšimi vrstami hominidov. FOTO: Jiannan Bai And Xijun Ni via Reuters
    Ugotovili so, da Yunxian 2 združuje kombinacijo primitivnih in bolj razvitih značilnosti. Ima robustno lobanjo in izrazitejši spodnji del obraz, kar je značilno za homo erectusa, po drugi strani pa zadnji del lobanjske votline in večja kapaciteta lobanje postavljajo ta fosil bliže vrstam, kot sta homo longi in homo sapiens. Takšna kombinacija kaže, da bi lahko Yunxian 2 predstavljal prehod med homo erectusom in kasnejšimi vrstami hominidov. FOTO: Jiannan Bai And Xijun Ni via Reuters
    R. I.
    30. 9. 2025 | 16:41
    2:52
    Pogledi na izvor in razvoj človeka se razlikujejo. Sodeč po ohranjenih sledeh se je homo sapiens pojavil v Afriki pred približno 300.000 leti in se šele pred okoli 60.000–70.000 leti začel širiti po sosednjih celinah, a znanstveniki domnevajo, da je mnogo starejši.

    Novica, ki jo je objavil Science in odmeva v mednarodnih medijih, izvor postavlja v bistveno bolj oddaljen čas. Pričakujejo, da bo med znanstveniki spodbudila živahno razpravo.

    Nov pogled znanstvenikov izhaja iz 3D rekonstrukcije fosilne lobanje, odkrite na Kitajskem, ki je stara okoli milijon let. Raziskavo so vodili raziskovalci z Univerze Fudan v Šanghaju in Kitajske akademije znanosti v Pekingu, skupaj s paleoantropologom Chrisom Stringerjem iz Naravoslovnega muzeja v Londonu.

    Lobanjo, ki so jo poimenovali Yunxian 2, so sicer odkrili že leta 1990 v kitajski provinci Hubei in jo sprva pripisali homo erectusu, sedanja identifikacija pa temelji na novih preiskavah z naprednimi tehnikami tomografije, slikovne diagnostike in virtualne rekonstrukcije, ki je omogočila primerjavo z okoli stotimi drugimi fosilnimi primerki.

    Ugotovili so, da združuje kombinacijo primitivnih in bolj razvitih značilnosti. Ima robustno lobanjo in izrazitejši spodnji del obraz, kar je značilno za homo erectusa, po drugi strani pa poteze obraza, zadnji del lobanjske votline in večja kapaciteta lobanje postavljajo ta fosil bliže vrstam, kot sta homo longi in homo sapiens. Takšna kombinacija kaže, da bi lahko Yunxian 2 predstavljal prehod med homo erectusom in kasnejšimi vrstami hominidov.

    Glede na to študijo raziskovalci dopuščajo možnost, da so se različne evolucijske veje lahko ločile že v relativno kratkem časovnem obdobju od približno pred 1,38 milijona let, ko naj bi se pojavili prvi neandertalci. Evolucijska linija, ki vodi do homo longija in homo sapiensa, pa naj bi se ločila približno pred 1,32 milijona let. homo longi, izumrla človeška vrsta, ki je bila opisana šele pred nekaj leti na podlagi lobanje, najdene na severovzhodu Kitajske, naj bi razvil svoje značilnosti pred približno 1,2 milijona let, homo sapiens pa okoli 1,02 milijona let nazaj.

    Sorodni članki

    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Razburjeni mimoidoči

    V podhodu pri Tivoliju opazili okrvavljeno obešeno lutko

    Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije obešene lutke z angelskimi krili in okrvavljeno podobo.
    30. 9. 2025 | 15:32
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji minister

    Hojs potrdil, sumijo ga posredovanja informacij Kavaškemu klanu

    Preiskava pod vodstvom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva je pri Alešu Hojsu potekala od 6. ure zjutraj.
    30. 9. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Ruska vojaška letala prestregli tudi Američani in Madžari; Moskva svari: sestrelitev bi pomenila vojno

    Ameriški in madžarski lovci prestregli ruska vojaška letala nad Aljasko in Baltikom. Gre za del vzorca preizkušanja odzivnosti zavezništva Nato.
    25. 9. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji minister

    Hojs potrdil, sumijo ga posredovanja informacij Kavaškemu klanu

    Preiskava pod vodstvom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva je pri Alešu Hojsu potekala od 6. ure zjutraj.
    30. 9. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Študijsko leto

    Študenti prihajajo in se nastanijo tudi v kleti

    Prag fakultet bo jutri prestopilo 15.367 bruck in brucev, skupno pa je v skupno 402 študijska programa vpisanih skoraj 65.000 študentk in študentov.
    Špela Kuralt 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raziskava

    Koliko stanejo pivo, kava in kosilo v Ljubljani – koliko pa pri naših sosedih?

    Pivo je za Ljubljančane bistveno bolj dostopno kot obedovanje ali kava.
    29. 9. 2025 | 14:19
    Preberite več
