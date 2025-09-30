Milijon let stara lobanja bi lahko na novo napisala zgodovino izvora človeka

Pogledi na izvor in razvoj človeka se razlikujejo. Sodeč po ohranjenih sledeh se je homo sapiens pojavil v Afriki pred približno 300.000 leti in se šele pred okoli 60.000–70.000 leti začel širiti po sosednjih celinah, a znanstveniki domnevajo, da je mnogo starejši.

Novica, ki jo je objavil Science in odmeva v mednarodnih medijih, izvor postavlja v bistveno bolj oddaljen čas. Pričakujejo, da bo med znanstveniki spodbudila živahno razpravo.

Nov pogled znanstvenikov izhaja iz 3D rekonstrukcije fosilne lobanje, odkrite na Kitajskem, ki je stara okoli milijon let. Raziskavo so vodili raziskovalci z Univerze Fudan v Šanghaju in Kitajske akademije znanosti v Pekingu, skupaj s paleoantropologom Chrisom Stringerjem iz Naravoslovnega muzeja v Londonu.

Lobanjo, ki so jo poimenovali Yunxian 2, so sicer odkrili že leta 1990 v kitajski provinci Hubei in jo sprva pripisali homo erectusu, sedanja identifikacija pa temelji na novih preiskavah z naprednimi tehnikami tomografije, slikovne diagnostike in virtualne rekonstrukcije, ki je omogočila primerjavo z okoli stotimi drugimi fosilnimi primerki.

Ugotovili so, da združuje kombinacijo primitivnih in bolj razvitih značilnosti. Ima robustno lobanjo in izrazitejši spodnji del obraz, kar je značilno za homo erectusa, po drugi strani pa poteze obraza, zadnji del lobanjske votline in večja kapaciteta lobanje postavljajo ta fosil bliže vrstam, kot sta homo longi in homo sapiens. Takšna kombinacija kaže, da bi lahko Yunxian 2 predstavljal prehod med homo erectusom in kasnejšimi vrstami hominidov.

Glede na to študijo raziskovalci dopuščajo možnost, da so se različne evolucijske veje lahko ločile že v relativno kratkem časovnem obdobju od približno pred 1,38 milijona let, ko naj bi se pojavili prvi neandertalci. Evolucijska linija, ki vodi do homo longija in homo sapiensa, pa naj bi se ločila približno pred 1,32 milijona let. homo longi, izumrla človeška vrsta, ki je bila opisana šele pred nekaj leti na podlagi lobanje, najdene na severovzhodu Kitajske, naj bi razvil svoje značilnosti pred približno 1,2 milijona let, homo sapiens pa okoli 1,02 milijona let nazaj.