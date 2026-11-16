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    Milijoni izdelkov, stotine trgovcev in nov način spletne prodaje

    Kupci danes pričakujejo, da bodo na spletu našli vse, kar potrebujejo. Od oblačil in pohištva do tehnologije, gospodinjskih pripomočkov in drugih izdelkov.
    FOTO: Depositphotos
    Galerija
    FOTO: Depositphotos
    Naročnik oglasne vsebine je Mimovrste
    16. 11. 2026 | 10:08
    9:44
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    Za trgovce, tudi tiste najmanjše to pomeni, da postaja spletna prisotnost vse pomembnejša, saj lahko brez nje izgubijo priložnost, da bi jih potencialni kupci sploh našli. A ustvarjanje in vodenje lastne spletne trgovine ni tako preprosto, kot se morda zdi na prvi pogled, saj se za privlačno spletno stranjo in široko ponudbo izdelkov skriva še precej drugih nalog in obveznosti.

    Kdo skrbi za izdajo računov, organizacijo dostave in sledenje pošiljkam? Kdo ureja potrebno dokumentacijo, vodi evidence in poskrbi za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, povezanih s prodajo izdelkov in ravnanjem z embalažo? In kdo skrbi, da spletna trgovina nemoteno deluje, da so podatki o izdelkih ažurni in da ponudba sploh doseže prave kupce?

    Za manjše trgovce, ki nimajo posebej usposobljene ekipe za opravljanje vseh teh nalog, je lahko vstop v svet spletne prodaje precejšen izziv. Še zahtevnejše pa postane, kadar želijo svoje poslovanje razširiti tudi preko državnih meja, kjer jih poleg iskanja novih kupcev čakajo še dodatne administrativne, logistične in organizacijske obveznosti.

    Spletne tržnice kot motor sodobne e-trgovine

    Prav na to vprašanje odgovarjata spletna trgovca Mimovrste in MALL.HR s svojima spletnima tržnicama (marketplace). Spletne tržnice so v zadnjih letih doživele velik razmah in so še naprej eden najhitreje rastočih segmentov globalne e-trgovine.

    FOTO: Mimovrste
    FOTO: Mimovrste
    Spletna tržnica na eni platformi združuje številne zunanje trgovce in proizvajalce ter kupcem omogoča dostop do široke ponudbe izdelkov, trgovcem pa do kupcev, ki bi jih sicer precej težje dosegli. Za kupce to pomeni predvsem udobje, saj lahko na enem mestu primerjajo in izbirajo med izdelki različnih ponudnikov, pri tem pa imajo enotno nakupovalno izkušnjo. Trgovcem na drugi strani takšen način prodaje odpira številne nove priložnosti, saj lahko svojo ponudbo predstavijo že obstoječi bazi kupcev, ne da bi morali sami vlagati sredstva v razvoj spletne trgovine, oglaševanje in pridobivanje obiska.

    Da so spletne tržnice za domače trgovce vse bolj privlačna možnost za širitev poslovanja, kaže tudi naraščajoče število podjetij, ki se odločajo za takšen način prodaje. Na spletnih tržnicah Mimovrste in MALL.HR danes svoje izdelke ponuja že 474 domačih trgovcev, od tega 444 slovenskih in 30 hrvaških. Z rastjo števila trgovcev se povečuje tudi raznolikost ponudbe, ki je danes že izjemno obsežna, na Mimovrste namreč ponudba zunanjih partnerjev obsega dobre tri milijone izdelkov, na hrvaški platformi MALL.HR pa jih je že več kot 1,3 milijona, število pa se še naprej hitro povečuje.

    FOTO: Mimovrste
    FOTO: Mimovrste

    Spletna trgovina SLOMART, ki jo v okviru podjetja Purpleheart, d. o. o., vodi Nejc Šeruga, na spletni tržnici posluje že šesto leto, njena ponudba pa danes obsega več kot 70.000 izdelkov. Začetno ročno urejanje tako obsežnega nabora artiklov so postopoma nadgradili z avtomatizacijo procesov in uporabo orodij MALL Delivery, kar jim je precej olajšalo vsakodnevno poslovanje.

    Z njihovo pomočjo so se hitro razširili tudi na hrvaški trg, prodajni rezultati pa so kmalu presegli njihova začetna pričakovanja in potrdili, da lahko z učinkovito organizacijo in avtomatizacijo poslovanja uspešno širijo prodajo tudi čez državne meje.

    Med domačimi trgovci, ki svoje izdelke ponujajo na spletnih tržnicah Mimovrste in MALL.HR, so se doslej posebej dobro izkazali ponudniki računalniške in avto-moto opreme ter izdelkov za domače mojstre. Čeprav gre za tehnično in logistično nekoliko zahtevnejše kategorije, prav ti trgovci po obsegu prodaje in prisotnosti na trgu dosegajo zelo dobre rezultate. Hkrati pa se nove priložnosti odpirajo tudi na področjih, kjer zanimanje kupcev hitro narašča. Med njimi izstopajo športna oprema, pohištvo in izdelki za male živali, zato lahko prav trgovci s takšno ponudbo v sodelovanju s spletnima tržnicama najdejo nove možnosti za rast in širitev svojega poslovanja.

    Brez fiksnih vstopnih stroškov in z manj birokracije

    FOTO: Mimovrste
    FOTO: Mimovrste
    Ena izmed pomembnejših prednosti takšnega načina prodaje je tudi ta, da trgovcem za vključitev na spletno tržnico ni treba nameniti večjih začetnih finančnih sredstev. Sodelovanje namreč temelji na partnerskem modelu, pri katerem trgovec plača provizijo šele ob dejansko opravljeni prodaji, zato se lahko izogne fiksnim vstopnim stroškom in z njimi povezanim tveganjem. Takšen način poslovanja je lahko še posebej dobrodošel za manjše trgovce, ki želijo razširiti svojo prodajo, vendar pri tem ne želijo prevzemati velikih začetnih finančnih obveznosti.

    Poleg stroškov spletne tržnice trgovcem prihranijo tudi precej administrativnega dela, ki ga prinaša spletna prodaja, še posebej kadar želijo svoje poslovanje razširiti čez državne meje. Za številne obveznosti, ki bi jih morali sicer urejati sami, namreč poskrbi ekipa platforme. Lokalna družba, ki upravlja Mimovrste oziroma MALL.HR, v razmerju do končnega kupca nastopa kot prodajalec, zato prevzame izdajo računov in zagotavljanje podpore kupcem pri nakupu. Trgovcem je na voljo tudi strokovna pomoč pri zagotavljanju skladnosti izdelkov z zakonodajo, za kar sicer ostajajo odgovorni sami. Ekipa Mimovrste poleg tega ureja in pristojnim institucijam poravnava predpisane pristojbine, med drugim tiste, povezane z ravnanjem z embalažo in avtorskimi pravicami, ter skrbi za ustrezno poročanje (Intrastat).

    FOTO: Mimovrste
    FOTO: Mimovrste

    Družinsko podjetje Trgovina in servis Lečnik z Raven na Koroškem, ki zastopa in distribuira kakovostne blagovne znamke, je dober primer, kako lahko sodelovanje s spletno tržnico odpre nove možnosti za rast poslovanja. Z Mimovrste so začeli sodelovati v času epidemije covida-19, s pomočjo uveljavljene platforme pa so svojo ponudbo približali širšemu krogu kupcev in si ustvarili priložnost, da lahko tudi kot manjše lokalno podjetje enakovredneje tekmujejo z večjimi ponudniki. Danes imajo stalno rast prodaje, s storitvijo MALL Delivery pa so poslovanje razširili še na hrvaški trg, kjer prek MALL.HR uspešno povečujejo prepoznavnost svojih blagovnih znamk.

    MALL Delivery – preprostejša dostava doma in čez mejo

    Pomemben del spletne prodaje je tudi zanesljiva in učinkovita dostava, ki je lahko za trgovce precejšen organizacijski in logistični izziv, še posebej kadar želijo svoje izdelke pošiljati tudi kupcem v tujini. Prav zato je ena izmed pomembnejših prednosti sodelovanja s spletnima tržnicama Mimovrste in MALL.HR tudi storitev MALL Delivery, ki trgovcem omogoča dostavo po Sloveniji ter pošiljanje paketov med Slovenijo in Hrvaško po vnaprej določenih cenah.

    Celoten postopek je digitaliziran in zasnovan tako, da trgovcem olajša pripravo ter odpošiljanje naročil, zato lahko namesto usklajevanja z različnimi dostavnimi službami tako večino potrebnih opravil uredijo na enem mestu, za spremljanje pošiljk in komunikacijo s prevozniki pa poskrbi sistem oziroma ekipa platforme.

    FOTO: Mimovrste
    FOTO: Mimovrste

    Kako poteka dostava z MALL Delivery?

    • Priprava pošiljke: Trgovec v spletnem vmesniku Mall Partner Portal natisne dostavno nalepko, zapakira naročilo in paket preda prevozniku.
    • Samodejno sledenje: Sledenje pošiljkam in posodabljanje statusov dostave potekata samodejno, brez dodatnega ročnega urejanja.
    • Komunikacija s prevozniki: Za vso komunikacijo z dostavnimi službami poskrbi ekipa platforme, kar trgovcem prihrani dodatno administrativno delo.

    Takšen način organizacije dostave trgovcem olajša vsakodnevno poslovanje, saj imajo pregled nad pošiljkami, ne da bi morali sami skrbeti za vse korake njihovega spremljanja in usklajevanja s prevozniki.

    Pri tem imajo tudi kupci na voljo različne možnosti dostave in prevzema naročenih izdelkov, od dostave neposredno na dom do prevzema na prevzemnih mestih ali v paketomatih. Za prevoze skrbita pogodbeni dostavni službi DPD in BOX NOW, za izbrane pošiljke v Sloveniji pa je na voljo tudi Pošta Slovenije, ki omogoča tudi rešitve za dostavo večjih in težjih paketov.

    Za uspešno spletno prodajo danes ni dovolj le dobra ponudba izdelkov, saj je treba poskrbeti tudi za njihovo prepoznavnost, organizacijo poslovanja in zanesljivo dostavo. Prav zato so lahko spletne tržnice, kot sta Mimovrste in MALL.HR, pomembna priložnost za podjetja, ki želijo svojo prodajo razvijati brez nepotrebnih zapletov in velikih začetnih vlaganj. Izkušnje slovenskih trgovcev kažejo, da lahko z uporabo že vzpostavljene prodajne in logistične infrastrukture precej poenostavijo vsakodnevno poslovanje, hkrati pa dosežejo kupce, do katerih bi sicer težje prišli. Tako jim ostane več časa za tisto, kar najbolje poznajo – svoje izdelke, kupce in nadaljnji razvoj poslovanja.

    Vebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.

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