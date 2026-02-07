Milijonski Joker vplačan na Ptuju

V petkovem žrebanju igre Joker se je nekomu nasmehnila sreča. Izžrebani dobitek Ekstra Joker 5 je bil zaradi prenosa sklada za glavni dobitek vreden kar 1.003.000 evrov. Srečni dobitnik je zmagovalno kombinacijo vplačal na prodajnem mestu Loterije Slovenije na Ormoški cesti 15 na Ptuju. Po plačilu 15-odstotnega davka v višini 150.450 evrov, ki pripada občini stalnega prebivališča dobitnika, bo srečnež bogatejši za 852.550 evrov, so sporočili iz Loterije Slovenije.

Igro Joker Loterija Slovenije prireja od leta 2022, pogoj za sodelovanje pa je vplačilo ene izmed iger Loto, Eurojackpot ali Vikinglotto. Žrebanje igre Joker poteka računalniško, in sicer na isti dan kot žrebanje igre, pri kateri so igralci vplačali Joker. Sklad za glavni dobitek Joker 6 običajno znaša 150.000 evrov, za glavni dobitek Ekstra Joker 6 pa 300.000 evrov.

Do danes je bilo izžrebanih osem glavnih dobitkov Joker 6 in enajst dobitkov Ekstra Joker 6. Najvišji doslej izžrebani dobitek je bil prav tako posledica povečanega sklada – avgusta 2025 je bil izžreban Ekstra Joker 6 v vrednosti 1.000.000 evrov, dobitna kombinacija pa je bila vplačana v Domžalah.