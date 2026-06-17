Mini hiše v Sloveniji veljajo za privlačno alternativo klasični gradnji in dragim stanovanjem, vendar strokovnjaki opozarjajo, da manj kvadratnih metrov ne pomeni manj zahtevnega projekta. Tudi za manjše objekte so pogosto potrebni ustrezna dokumentacija, gradbeno dovoljenje, komunalni priključki in skladnost z občinskimi prostorskimi akti. V članku pojasnjujemo razlike med tiny house na kolesih, mobilnimi hišicami in sodobnimi modularnimi mini hišami ter razkrivamo, komu takšna oblika bivanja zares ustreza. Preverili smo tudi, kakšne so prednosti gradnje v nadzorovanih proizvodnih pogojih, kaj prinašajo sodobni materiali in zakaj so poceni uvožene hiške lahko tudi tvegana izbira.

Koliko stane mini hiša, kdaj potrebujete gradbeno dovoljenje, ali jo lahko postavite na katerokoli parcelo, kako je s samooskrbo ter kakšne pasti se skrivajo za privlačnimi oglasi na družbenih omrežjih? Odgovore prinaša celoten članek na Deloindom.si.