    Zanimivosti

    Minister odredil nadzor, ker angel spominja na Meloni

    Eden od angelov je po nedavni restavraciji dobil obrazne poteze, ki močno spominjajo na italijansko premierko Meloni.
    Angel na freski močno spominja na premierko. FOTO: Filippo Monteforte/AFP
    Galerija
    Angel na freski močno spominja na premierko. FOTO: Filippo Monteforte/AFP
    Mirt Bezlaj
    31. 1. 2026 | 18:33
    31. 1. 2026 | 18:38
    2:32
    A+A-

    Nedavno obnovljena freska v baziliki San Lorenzo in Lucina v središču Rima je te dni pritegnila nepričakovano veliko pozornosti, saj številni opazovalci menijo, da eden od angelov spominja na italijansko premierko Giorgio Meloni. Po več pritožbah opozicijskih politikov je minister za kulturo danes odredil strokovni pregled freske.

    Bazilika San Lorenzo in Lucina velja za eno najstarejših krščanskih cerkva v Rimu, znana pa je tudi po marmornem doprsnem kipu zadnjega italijanskega kralja Umberta II., ki je po razglasitvi republike leta 1946 odšel v izgnanstvo. Nad kipom se nahaja freska z dvema angeloma, ki do nedavno ni bila posebej odmevna, italijanske medije povzema nemška tiskovna agencija dpa.

    FOTO: Filippo Monteforte/AFP
    FOTO: Filippo Monteforte/AFP

    Po poročanju italijanskega časnika La Repubblica pa je eden od angelov po nedavni restavraciji dobil obrazne poteze, ki močno spominjajo na italijansko premierko Meloni. Angel v roki drži trak z obrisom Italije v obliki škornja, medtem ko drugi angel izroča krono osramočenemu vladarju.

    Restavrator Bruno Valentinetti očitke zavrača in trdi, da podobnosti ne vidi. Poudaril je, da je zgolj »obnovil to, kar je bilo tam že pred 25 leti«. La Repubblica ob tem navaja, da ima Valentinetti dolgoletne povezave z italijansko desnico ter da je v preteklosti sodeloval tudi z nekdanjim premierjem Silviem Berlusconijem, za katerega je opravljal obnovitvena dela na eni od vil.

    Giorga Meloni meni, da ni podobna angelu. FOTO: Vincenzo Livieri/Reuters
    Giorga Meloni meni, da ni podobna angelu. FOTO: Vincenzo Livieri/Reuters

    Na dogajanje se je odzvala tudi Meloni. »Ne, brez dvoma ne spominjam na angela,« je ob fotografiji freske zapisala na Instagramu.

    Po pritožbah več opozicijskih politikov pa je italijanski minister za kulturo Alessandro Giuli danes sporočil, da je odredil strokovni pregled freske, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je zapisal v izjavi, bo pregled »ugotovil naravo posegov, opravljenih na posodobljeni poslikavi v eni od kapel bazilike San Lorenzo in Lucina, ter odločil, kateri nadaljnji ukrepi so potrebni«.

    ItalijaGiorgia Melonirestavracija fresk

